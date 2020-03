Η ανατροπή της ΑΕΛ και το ντέρμπι «δικεφάλων» ξεχωρίζουν την 5η αγωνιστική (vid&pics)

Αναλυτικά η επίσημη ιστοσελίδα της Super League αναφέρει: Η 5η αγωνιστική αφιερώνεται από τη Super League στην εκστρατεία BEACTIVE2019 στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής εβδομάδας Αθλητισμού. Είναι η πρώτη από τις πολλές κοινωνικές δράσεις, που η διοργανώτρια, οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές με χαρά ανέπτυξαν στη διάρκεια της σεζόν.

Η αγωνιστική ξεκινά εντυπωσιακά στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ο Άρης βάζει δύο γρήγορα γκολ στην ΑΕΛ. Ωστόσο όλα έρχονται ανάποδα και η ΑΕΛ ισοφαρίζει σε 2-2 στο πιο πλούσιο πρώτο ημίχρονο ως τώρα, και στο τέλος παίρνει τη νίκη (2-3)! Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της στην κατηγορία, που η ΑΕΛ κερδίζει εκτός έδρας αγώνα που έχανε με δύο γκολ.

Ο Ολυμπιακός μένει μόνος πρώτος για πρώτη φορά, νικώντας με 2-0 τη Λαμία, που αντέχει όμως στην πρώτη μια ώρα του αγώνα. Δεύτερη περνάει η Ξάνθη, που κάνει την τέταρτη νίκη σε πέντε αγώνες, μόλις ένα βαθμό από την κορυφή. Νικά σχετικά εύκολα τον ισόβαθμό της Βόλο με 3-1.

Ο ΠΑΟΚ μένει τρίτος, αφού έχει δεύτερο ντέρμπι στη σειρά, με την ΑΕΚ στο «Σπύρος Λούης». Οι πρωταθλητές προηγήθηκαν δύο φορές, έχασαν πέναλτι και τελικά ισοφαρίστηκαν σε 2-2. Ήταν και η πρώτη απώλεια της ΑΕΚ με το Νίκο Κωστένογλου στον πάγκο.

Ο Παναθηναϊκός και ο Ατρόμητος κάνουν την πρώτη τους νίκη. Ο πρώτος στη Νέα Σμύρνη με 1-0 επί του Πανιωνίου και ο δεύτερος αφήνοντας τον Παναιτωλικό μόνο με ήττες (2-0). Μάλιστα ο Ατρόμητος συμπληρώνει 200 νίκες στην κατηγορία. Ο ΟΦΗ για δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του βάζει τρία γκολ, πάλι όλα στο δεύτερο ημίχρονο και κερδίζει τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1.

Nivea Men Best Goal της αγωνιστικής: Γκίας Ζαχίντ

Nivea Men Player of the month Σεπτεμβρίου: Ματιέ Βαλμπουενά

Τα αποτελέσματα

28.09.2019: Άρης - ΑΕΛ 2-3

(10’ Φραν Βέλεθ, 12’ Γκάμα – 20’, 33’ Νούνιτς, 74’ Ουάρντα)

28.09.2019: Ατρόμητος - Παναιτωλικός 2-0

(1’, 87’ Μανούσος. Στο 90’+ κόκκινη Γιοβάνοβιτς)

28.09.2019: Ολυμπιακός - Λαμία 2-0

(61’ Σουντανί, 70’ Ελ Αραμπί)

29.09.2019: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 3-1

(56’ Φιγκειρέδο, 65’ Νέιρα, 87’ Σεμέδο – 51’ Λουϊς Φερνάντεθ. Στο 61’ κόκκινη Ιγκλέσιας)

29.09.2019: Ξάνθη - Βόλος 3-1

(40’ Εντουάρντο, 56’ Γουϊλιαμ, 89’ Φοσέ – 90’+ Ατιγιάτ)

29.09.2019: Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 0-1

(20’ Ζαχίντ)

29.09.2019: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-2

(54’ Τσιγκρίνσκι, 79’ Ντέλετιτς – 16’, 58’ Σφιντέρσκι. Στο 24’ ο Μπίσεσβαρ έχασε πέναλτι).

Η καλύτερη ενδεκάδα του #slgrfantasy