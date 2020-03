Ολυμπιακός: Το «μείνετε σπίτι» του Αλέν στη νοηματική, οι κωφοί γονείς και η ανθρωπιά του (vid)

Ο Αλέν είχε πει σε πιο παλιά συνέντευξή του ότι «οι γονείς μου είναι και οι δύο κωφοί. Γνωρίστηκαν όταν η μητέρα μου είχε επισκεφθεί έναν καθεδρικό ναό στη Βουργουνδία. Ήταν με την αδερφή της και επικοινωνούσαν με τη νοηματική γλώσσα.

Ο πατέρας μου της πλησίασε και τους μίλησε με τον ίδιο τρόπο. Η ιστορία της αγάπης τους ξεκίνησε από εκεί. Ο πατέρας μου είναι αθλητικός διευθυντής στην Εθνική κωφών της Γαλλίας. Εξαιτίας των γονιών μου, μπορώ άριστα να επικοινωνώ στη νοηματική γλώσσα και προπονώ τους τερματοφύλακες της Εθνικής κωφών.

Προφανώς και δεν μπορώ να ταξιδεύω όπου πηγαίνουν, λόγω των υποχρεώσεών μου, αλλά όποτε μπορώ τους βοηθάω». Έτσι στο βίντεο που ανέβασε ο Ολυμπιακός στα social media του εκτός από το να δείχνει τον Μπόμπι Αλέν να κάνει ασκήσεις στο τέλος τον έχει σε πρώτο πλάνο να στέλνει το δικό του μήνυμα στην ελληνική νοηματική. Ενός ανθρώπου που δείχνει ευαισθησία και ανθρωπιά.

We StayAtHome and WeTrainAtHome Στο τέλος του βίντεο ο Μπόμπι στέλνει το δικό του μήνυμα στην ελληνική νοηματική “Μένουμε όλοι Σπίτι"/At the end of the video Bobby Allain sends his own message in the greek SignLanguage We all stay at home Olympiacos ΜένουμεΣπίτι pic.twitter.com/V9lMc2WhHE

