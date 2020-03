Νωρίτερα είχατε την ευκαιρία να δείτε σε ζωντανή μετάδοση, μέσω του επίσημου καναλιού του ΠΑΟΚ στο YouTube, του αγώνα που έδωσε ο Τσούμπα Άκπομ στη γνωστή πλατφόρμα FIFA 2020, εκπροσωπώντας τον «Δικέφαλο» στο διεθνές τουρνουά της Λέιτον Όριεντ.

Ο Άγγλος φορ προσπάθησε, αλλά βρήκε μόλις μια απάντηση (με τον Κάρολ Σφιντέρσκι) στα δύο πολύ γρήγορα γκολ που δέχθηκε από τον παίκτη που εκπροσώπησε την ομάδα από τη Δανία.

It's over! After a tough game @cakpom lost 2-1! Well played @fcmidtjylland! @leytonorientfc thanks for the hospitality!#UltimateQuaranTeam #PAOK #StayAtHome pic.twitter.com/m4mF0yjXVQ

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) March 22, 2020