Το «όχι του ΠΣΑΠ στον ρατσισμό» (vid)

Ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού έχει καθιερωθεί η 21η Μαρτίου και ο ΠΣΑΠ βρήκε ένα διαφορετικό τρόπο να στείλει το δικό του «μήνυμα». Μέσω του Συνδέσμου των ποδοσφαιριστών μίλησαν αρκετοί Ελληνες παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό και απευθυνόμενοι σε όσους τρέφουν μειονεκτικά συναισθήματα κατά των ξένων, τους έθεσαν ένα ξεκάθαρο προβληματισμό. Αν έχουν σκεφθεί πως τα εκατομμύρια των συμπατριωτών μας που ζουν και εργάζονται σε κάθε γωνιά της γης, μπορούν να γίνουν αποδέκτες ρατσιστικής επίθεσης, αν όλοι σκέφτονται και ενεργούν όπως εκείνοι.

Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν οι Τάσος Αυλωνίτης Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος, Γιώργος Γιακουμάκης, Κάρλος Ζέκα, Ευθύμης Κουλούρης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης Λινάρδος, Μιχάλης Μανιάς, Τάσος Μπακασέτας, Μάριος Ογκμποε, Μανώλης Σιώπης, Κώστας Σταφυλλίδης, Γιώργος Τζαβέλλας, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος και Δημήτρης Χατζηισαΐας και όλοι μαζί είπαν «όχι στον ρατσισμό».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΣΑΠ

«Ακόμη και στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τις ανθρώπινες αξίες...

Εσύ που μισείς κάθε ξένο και διαφορετικό προς εσένα, σκέψου, πως εκατομμύρια Ελληνες ζουν και εργάζονται σε κάθε γωνιά της γης. Ισως μάλιστα και εσύ μία ημέρα βρεθείς ξένος και διαφορετικός στον τόπο κάποιου που σκέφτεται όπως εσύ. Τι; Δεν είναι το ίδιο…; Για σκέψου καλύτερα…

Οχι στον ρατσισμό, No to Racism, No al razzismo, No al racismo, Não ao racism, Nee tegen racisme, Nein zu Rassismus, I themi Jo Racizmit, Non au racisme, Ne rasizmu, Povedz nie rasizmu, Nao ao racismo, Reci ne rasizmu, Nie dla rasizmu, Nej till rasism, Mondj nemet a ras-szismusra, Ne za rasizem».