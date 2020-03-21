ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • LIGUE 1
  • SÜPER LIG
  • PREMIER LEAGUE
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • FA CUP
  • A1 VOLLEY

  • ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -

    vs

    ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -

    PRE-MATCH

  • ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -

    vs

    ΣAΛΚΕ -

    PRE-MATCH

  • ΛΕΙΨΙΑ -

    vs

    ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -

    vs

    ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    PRE-MATCH

  • ΚΟΛΩΝΙΑ -

    vs

    ΜAΙΝΤΖ -

    PRE-MATCH

  • ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    vs

    ΜΠAΓΕΡΝ -

    PRE-MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -

    PRE-MATCH

  • ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    vs

    ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2

    vs

    ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2

    vs

    ΚΟΛΩΝΙΑ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Άρης
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

ΠΑΕ Άρης: «Καλή ευκαιρία να αφιερώσουμε χρόνο στα παιδιά»

ΠΑΕ Άρης: «Καλή ευκαιρία να αφιερώσουμε χρόνο στα παιδιά»

ΠΑΕ Άρης: «Καλή ευκαιρία να αφιερώσουμε χρόνο στα παιδιά»

Με νέο μήνυμά της η ΠΑΕ Άρης στάθηκε στην ευκαιρία να αφιερώσουν όλοι χρόνο στα παιδιά και χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Λίντσεϊ Ροζ.

Στην ανάρτησή της, η ΠΑΕ Άρης στέκεται στη σημασία των οικογενειακών στιγμών και χρησιμοποιεί ως παράδειγμα την περίπτωση του Λίντσεϊ Ροζ ο οποίος απεικονίζεται να παίζει με τα παιδιά του.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Aρης: Μετά τις ανανεώσεις, θα σκεφτεί και τις πωλήσεις

Ποδόσφαιρο

Ροζ: «Ήθελα να αναπνεύσω…»

Ποδόσφαιρο

Αντιπρόεδρος Γουέστ Χαμ: «Δεν είπα ποτέ να ακυρωθεί το φετινό πρωτάθλημα της Premier League»

Ποδόσφαιρο

PAOK TV, το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ

Ποδόσφαιρο

Τα ξεχωριστά φετινά γενέθλια του Ροναλντίνιο (pics & vid)

Ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός live στο gazzetta!

Best of internet