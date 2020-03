Το ‘’The English Game’’ είναι το... φάρμακο στην ποδοσφαιρική στέρηση! (vids)

Tρόποι για να δώσουμε λύση στην ποδοσφαιρική στέρηση που δημιουργεί η πανδημία του Κορονοϊού υπάρχουν πολλοί. Μπορείς να παίξεις FIFA (όπως ο υπογράφων καλή ώρα), μπορείς να παίξεις PRO, όπως το κάναμε στο Gazzetta και σας υπόσχομαι πως ο Νίκος Μαρούδας δεν θα ξανακάτσει στον... πάγκο του Παναθηναϊκού μετά τον διασυρμό από τον Τσακίρη, μπορείς να λιώσεις στο λατρεμένο Football Manager (με τον μπέμπη ευτυχώς δεν υπάρχει ώρα για ξεκινήσω καινούριο save και αυτό με την Σεντ Ετιέν αν και πρώτος μετά από έναν γύρο παραμένει στο... ντουλάπι), μπορείς να κάνεις γκελάκια με τα χαρτιά υγείας, όπως ο απίθανος Γιώργος Καραγκούνης. Πού την έστειλες την... μπάλα, παιχταρά μου! Mπορείς ακόμη να λιώσεις στο Youtube, παρακολουθώντας τα μεγάλα παιχνίδια της αγαπημένης σου ομάδας.

Αυτό, όμως, που θα κάνει το Netflix από αύριο, Παρασκευή 20 Μαρτίου, είναι το καλύτερο δώρο στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους που θέλουν το κάτι διαφορετικό, που θέλουν να αφήσουν στην άκρη το παιχνίδι και να παρακολουθήσουν μια σειρά με κεντρικό θέμα το ποδόσφαιρο, μια σειρά που οι ειδικοί την περιμένουν να κάνει... θραύση!

Κύριες και κύριοι, ladies and gentlemen, το ᾽The English Game’’ έρχεται! Από τον δημιουργό του περίφημου ᾽Downton Abbey’’(8.7 στα 10 στο IMDb), Τζούλιαν Φέλοους, το ᾽Ἀγγλικό παιχνίδι᾽᾽εξιστορεί, περιγράφει, παραδίδει στον τηλεθεατή το πως το ποδόσφαιρο από άθλημα της αστικής τάξης στην Αγγλία, μέσα από την διαμάχη με την εργατική τάξη πάνω στο χορτάρι, έγινε αυτό που είναι σήμερα! Δηλαδή ο βασιλιάς των σπορ!

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα του 19ου αιώνα, η σειρά σε ταξιδεύει στην Αγγλία του 1880 και σου δείχνει μέσα από την ζωή δύο ποδοσφαιριστών που ανήκουν σε αντίπαλα στρατόπεδα, τόσο κοινωνικά όσο και ποδοσφαιρικά, το πώς το παιχνίδι άλλαξε στο νησί και παρέσυρε και τον υπόλοιπο πλανήτη!

Ο ιστορικός τελικός του FA CUP το 1883, δύο ομάδες, δύο παιχταράδες, ένα θρυλικό παιχνίδι και μία διαδικασία, άγνωστη στους περισσότερους από εμάς, μία διαδικασία που δημιούργησε αυτό που όλοι μας αγαπάμε σήμερα!

Δεν γίνεται να την χάσεις...

Η εναλλακτική των ᾽’ Los Cuervos’’!

Αν πάλι δεν σε... έψησα και θες να δεις κάτι λιγότερο ᾽᾽ψαγμένο᾽᾽ και περισσότερο διασκεδαστικό, σου έχω επιλογή. Μεξανικό. Σαπουνόπερα. Κωμική. 100% Ποδοσφαιρική. Γίνεται; Και, όμως, το έκαναν. Το ᾽Los Cuernos’’ είναι η ιστορία μίας ομάδας από το Μεξικό, της οποίας ο ιδιοκτήτης πεθαίνει και η κληρονομιά περνάει σε δύο αδέλφια. Τον Τσάβα Ιγκλέσιας και την Ισαμπέλ Ιγκλέσιας. Ο ένας μισεί τον άλλον... μέχρι αηδίας, η ομάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταξύ τους διαμάχης και μέσα από τις παλινωδίες τους, ο σύλλογος οδηγείται προς την καταστροφή!

Για κάποιον περίεργο λόγο που πραγματικά δεν μπορώ να τον εξηγήσω, έχω δει και τις τέσσερις σεζόν αλλά και τις δύο θεματικές. Για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, η μία θεματική έχει πρωταγωνιστή τον βοηθό του Τσάβα (έναν οσφυοκάμπτη που δουλεύει 24 ώρες το 24ώρο τσάμπα) που ως αρχηγός αποστολής πηγαίνει στον Αμαζόνιο για καλοκαιρινό τουρνουά με έπαθλο αρκετά εκατομμύρια δολάρια. Και η άλλη μας δείχνει την ζωή του βασικού Αργεντινού φορ της ομάδας, ο οποίος παράτησε την μπάλα για να γίνει πορνοστάρ!

Μυθικά σκηνικά...

Πέρα από το ποδόσφαιρο...

Αντί επιλόγου, μια μικρή λίστα με εκείνες που αν δεν τις έχεις δει, θα πρέπει να το κάνεις εδώ και τώρα. Η σειρά δεν είναι τυχαία, είναι το δικό μου top 5.

1) Peaky Blinders. Κορυφαία. Χωρίς αντίπαλο. Έπος. By order of the fuckin Peaky Blinders...

2) Homeland. Τρέλα. Παράνοια. Όπως καλή ώρα η πρωταγωνίστρια, Κάρι Μάθισον.

3) Narcos και Narcos Mexico. ᾽᾽Netflix, εκδρομές, ναρκωτικά᾽᾽ που λέει και το σύνθημα. Πάμπλο Εσκομπάρ, Κάλι, Κολομβία και μπόλικο από Μεξικό και Κίκι Καμαρένα.

4) Breaking Bad. Μαθήματα χημείας. Τόσο απλά. Αριστούργημα.

5) Elite. Το Μπέβερλι Χιλς του 2020. Αν δεν σας έπεισα, Ester Exposito. Google it.