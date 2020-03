Ορθά μίλησε ο πρόεδρος της UEFA. Αλλά αν δεν γίνουν τα πρωταθλήματα;

Έκανε χθες μία δήλωση ο πρόεδρος της UEFA, με αφορμή τις φήμες ότι επειδή έχουν διακοπεί αυτή την στιγμή όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, μπορεί να στεφθούν πρωταθλήτριες ομάδες αυτές που είναι τώρα πρώτες στη βαθμολογία της κάθε χώρας.

Τι ακριβώς είπε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν στην αγγλική Daily Mail; "I've seen and heard some again fake news that UEFA will advise leagues to finish the championships now and decide that the winners are the ones who are number one now. I can say that it's not true. Our goal is to finish the leagues and we didn't recommend anything like that to any association or league.

Αυτό και τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο: η UEFA θέλει να ολοκληρωθούν τα εθνικά πρωταθλήματα και δεν προτρέπει καμία ομοσπονδία να στέψει πρωταθλητή αυτόν που τώρα είναι πρώτος.

Ποτέ δεν είπε ο Τσέφεριν αυτό που προφανώς από λάθος εμφανίστηκε σε μεγάλη μερίδα του ελληνικού τύπου, ότι δηλαδή, «η UEFA δεν μπορεί να αποφασίσει ποια ομάδα θα κατακτήσει το εθνικό πρωτάθλημα». Το κρατάμε αυτό και προχωράμε.

Ο Τσέφεριν μίλησε ορθά. Έτσι είναι το σωστό. Ο πρωταθλητής να αναδειχθεί μέσα από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Γι΄ αυτό, άλλωστε, κι η UEFA πήγε πίσω ένα χρόνο το Euro. Για να δημιουργήσει χώρο, ώστε να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα τον Μάϊο και τον Ιούνιο, ενδεχομένως μέχρι και τις 10-15 Ιουλίου αν χρειαστεί! Εξάλλου, ποια ομάδα θα ήθελε να πάρει τον τίτλο απλά επειδή τώρα είναι πρώτη; Ακόμη κι η Λίβερπουλ, που κάνει ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη και δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει, δεν θα ήθελε να στεφθεί πρωταθλήτρια με τέτοιο τρόπο.

Το ερώτημα, όμως, που δημιουργείται, είναι τι θα γίνει, αν δεν μπορέσουμε να ξαναπαίξουμε μπάλα μέσα σε αυτή τη σεζόν, αν δηλαδή η διακοπή των πρωταθλημάτων από προσωρινή γίνει οριστική. Τότε, η ΟΥΕΦΑ θα νίψει τας χείρας της και θα αφήσει σε κάθε ομοσπονδία να αποφασίσει τι θα κάνει η, θα καλέσει όλες τις ομοσπονδίες, όπως έκανε προχθές με τηλεδιάσκεψη, και θα συναποφασίσουν για το τι μέλει γενέσθαι; Ποιο λογικό μοιάζει το δεύτερο. Να υπάρξει μία ενιαία απόφαση, μία ενιαία γραμμή, γιατί το μπάχαλο που θα δημιουργηθεί αν η κάθε ομοσπονδία αποφασίσει με δικά της κριτήρια θα είναι απίστευτο. Με ανάλογες και τις συνέπειες.

Σίγουρα κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Η Λίβερπουλ είναι 15 βαθμούς μπροστά, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ 18, η Κλαμπ Μπριζ στο +15, ο Ολυμπιακός 14, η Σαχτάρ 13, η Σέλτικ στο +13, η Παρί Σεν Ζερμέν 12, η Μίντιλαντ στο +12, ενώ Άγιαξ κι ΑΖ είναι ισόβαθμες, όπως και οι Μπασάκσεχιρ και Τράμπζονσπορ, όπως κι η Ανόρθωση με την Ομόνοα, ενώ η Πόρτο είναι στο +1, η Γιουβέντους επίσης στο +1, η Μπαρτσελόνα στο +2, η Μπάγερν στο +4 κλπ, κλπ.

Η λογική λέει ότι η UEFA πρέπει να συναποφασίσει με τις ομοσπονδίες ώστε να υπάρξει μία ενιαία κατεύθυνση, όποια αυτή μπορεί να είναι. Π.χ. να είναι πρωταθλητής ο πρώτος την στιγμή της διακοπής. Η, να μην υπάρξει καν πρωταθλητής φέτος πουθενά! Η, να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος που ακόμη εγώ δεν μπορώ να σκεφθώ.

Πάντως, για να αποφασίσει η ΕΠΟ του «δικού μας» (κατά δήλωση Ιβάν Σαββίδη) Γραμμένου η, η Λίγκα της Ξάνθης (με την συνιδιοκτησία με τον ΠΑΟΚ) και του Βόλου κλπ, κλπ, για το τι θα γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο ο Ολυμπιακός είναι στο +7 αγωνιστικά και στο +14 με δικαστική απόφαση, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από καμία λογική.

Προς το παρόν, αυτό που έχει σημασία κι όλοι θέλουμε, είναι να πάει καλά το πράγμα με τον ιό, να ξαναβρούμε τη ζωή μας και σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, να ξαναμπούν οι ομάδες στα γήπεδα και να τελειώσουν τη σεζόν έστω υπό όχι κανονικές συνθήκες. Κι όποιος το πάρει, να το πάρει και να το χαρεί.

Παρεμπιπτόντως, στην Ελλάδα υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι το πρωτάθλημα έτυχε να διακοπεί, την στιγμή που μόλις είχε ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια της σεζόν. Το πρωτάθλημα των 26 αγωνιστικών έγινε. Επικυρώθηκε η βαθμολογία. Και ήταν να ξεκινήσει και το δεύτερο πρωτάθλημα, των 10 αγωνιστικών. Από όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπου γίνονται πλέϊ οφ, μόνο στην Ελλάδα και στο Ισραήλ (κι εκεί με 26 αγωνιστικές), έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, πριν ξεκινήσουν τα πλέϊ οφ. Κι ήταν στην πρώτη θέση ο Ολυμπιακός με +14 κι η Μακάμπι Τελ Αβίβ με +6...