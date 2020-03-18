Μένουμε σπίτι, αλλά παίζουμε μπάλα: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός live στο gazzetta στις 18.00!

Πριν την έναρξη του αγώνα θα έχουμε:
- Τελευταία νέα των ομάδων
- Τις επιλογές των προπονητών για τις 11αδες
- Δηλώσεις για το μεγαλο ματς
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 1
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΜΟΝΤΕΝΑ -
Ζωντανά από το gazzetta, με live σχολιασμό, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που γράφει ιστορία και ήδη υπάρχει sold out στις κερκίδες!