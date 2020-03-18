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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Μένουμε σπίτι, αλλά παίζουμε μπάλα: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός live στο gazzetta στις 18.00!

Μένουμε σπίτι, αλλά παίζουμε μπάλα: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός live στο gazzetta στις 18.00!

Μένουμε σπίτι, αλλά παίζουμε μπάλα: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός live στο gazzetta στις 18.00!

Ζωντανά από το gazzetta, με live σχολιασμό, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που γράφει ιστορία και ήδη υπάρχει sold out στις κερκίδες!  

Σε μια στιγμή που τα γήπεδα σε όλη την Ευρώπη παραμένουν κλειστά, το «gazzetta arena» ανοίγει τις πύλες του και σας περιμένει όλους για να παρακολουθήσουμε μαζί, ζωντανά, έναν ποδοσφαιρικό αγώνα! 
 
Στις 6 το απόγευμα σήμερα το gazzetta θα μεταδώσει ζωντανά έναν φιλικό αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο αγώνας θα μεταδοθεί σε live stream, και με σχολιασμό από τους δημοσιογράφους του gazzetta, και φυσικά όλοι εσείς θα έχετε την ευκαιρία να σχολιάζετε μαζί μας την μεγάλη αναμέτρηση. 
 
Τις ομάδες θα κατευθύνουν οι «προπονητές» Γιώργος Τσακίρης και Νίκος Μαρούδας. Ο αγώνας διεξάγεται στο Pro Evolution Soccer.
 

Πριν την έναρξη του αγώνα θα έχουμε:

  • Τελευταία νέα των ομάδων
  • Τις επιλογές των προπονητών για τις 11αδες
  • Δηλώσεις για το μεγαλο ματς
 
Στις 6 το απόγευμα γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα και παίζουμε μπάλα. Μένουμε σπίτι και παίζουμε μπάλα, για να ψυχαγωγηθούμε όλοι μαζί!

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