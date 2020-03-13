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ΟΦΗ: Έσβησε τούρτα στην προπόνηση ο Σεμέδο (vid)

ΟΦΗ: Έσβησε τούρτα στην προπόνηση ο Σεμέδο (vid)

ΟΦΗ: Έσβησε τούρτα στην προπόνηση ο Σεμέδο (vid)

Τα γενέθλιά του είχε την Πέμπτη ο Σεμέδο, με τους συμπαίκτες του στον ΟΦΗ να του εύχονται, ενώ ο 24χρονος εξτρέμ έσβησε τούρτα στα αποδυτήρια.

Μια τούρτα περίμενε τον Σεμέδο μετά την προπόνηση του ΟΦΗ, καθώς ο ποδοσφαιριστής των Κρητικών είχε τα γενέθλιά του την Πέμπτη.

 

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