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  • UEFA EUROPA LEAGUE 2002/03

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 78

    vs

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ 96

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 84

    vs

    ΜΠAΦΑΛΟ ΜΠΟΥΛΣ 88

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ 78

    vs

    ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 66

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΚΡΟΝ ΖΙΠΣ 79

    vs

    ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 76

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΕΝΤ ΠΙΤΕΡΣ ΠΙΚΟΚΣ 68

    vs

    ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΑΡΤΜΟΥΘ ΜΠΙΓΚ ΓΚΡΙΝ 61

    vs

    ΓΕΙΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 72

    vs

    ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 86

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 67

    vs

    ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΑΙΑΜΙ ΟΧΑΙΟ 65

    vs

    ΟΧAΙΟ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΧAΡΒΑΡΝΤ ΚΡΙΜΣΟΝ 55

    vs

    ΜΠΡAΟΥΝ ΜΠΕΑΡΣ 64

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΡΙΝΣΕΤΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 81

    vs

    ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΛAΙΟΝΣ 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 62

    vs

    ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΕΚ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 84

    vs

    ΓΟΥΕΙΚ ΦΟΡΕΣΤ ΝΤΕΜΟΝ ΝΤΙΚΟΝΣ 64

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΟΛΕΔΟ ΡΟΚΕΤΣ 79

    vs

    ΙΣΤΕΡΝ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΙΝΓΚΛΣ 57

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΟΥΚΕΙΝ ΝΤΙΟΥΚΣ 62

    vs

    ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ (Γ) 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    PENN QUAKERS 78

    vs

    ΚΟΡΝΕΛ ΜΠΙΓΚ ΡΕΝΤ 64

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΕΝΤΡΑΛ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΙΠΕΒ. 85

    vs

    ΓΟΥΕΣΤ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 68

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΙΚΑΓΟ ΡΑΜΠΛΕΡΣ 73

    vs

    ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 50

    vs

    ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 66

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΟΥΟΦΟΡΝΤ ΤΕΡΙΕΡΣ 93

    vs

    ΣΙΤΑΝΤΕΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘΕΡΝ ΙΛΙΝΟΙΣ ΧΑΣΚΙΣ 54

    vs

    ΜΠΟΛ ΣΤΕΙΤ ΚΑΡΝΤΙΝΑΛΣ 75

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 78

    vs

    ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 86

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΜΠΡΟΥΙΝΣ 60

    vs

    ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 50

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΟΝΣ 82

    vs

    ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 53

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΤΕΙΤ ΑΖΤΕΚΣ 81

    vs

    ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 68

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΕΙΒΙΝΤΣΟΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 75

    vs

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΡAΜΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΝΤΙΑΝΑ ΣΤΕΙΤ ΣΙΚΑΜΟΡΕΣ 51

    vs

    ΜΙΖΟΥΡΙ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΑΡΣ 78

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜAΡΕΙ ΣΤΕΙΤ ΡΕΙΣΕΡΣ -

    vs

    ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΠΕΠΕΡΝΤAΙΝ ΓΟΥΕΙΒΣ -

    vs

    ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -

    vs

    ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ -

    vs

    Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΛΑΦΑΓΙΕΤ -

    vs

    ΑΡΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ -

    vs

    N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ -

    vs

    UTEP MINERS -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ -

    vs

    LIU SHARKS -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΕΡΣΕΡ ΜΠΕΑΡΣ -

    vs

    ΓΟΥΕΣΤ. ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • UT ARLINGTON -

    vs

    ΚΟΣΤΑΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΑΝΤΙΛΙΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΡΕΞΕΛ ΝΤΡΑΓΚΟΝΣ -

    vs

    ΓΟΥΙΛΜΙΝΓΚΤΟΝ. -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -

    vs

    UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ -

    vs

    ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ -

    vs

    ΜΑΣΑΤΣΟΥΣΕΤΣ ΡΙΒΕΡ ΧΟΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΟ ΝΤΕ ΜΕΡΛΟ 2

    vs

    ΕΞΚΙΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΙΤΑΛΙAΝΟ -

    vs

    ΒΙΚΤΟΡΙAΝΟ ΑΡΕΝΑΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΑΣΙΟΝAΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 0

    vs

    ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ -

    vs

    ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΛΑΤΕΝΣΕ 0

    vs

    ΑΛΒΑΡAΝΤΟ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΧΙΜΝAΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 0

    vs

    ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡAΝΟ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥAΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ -

    vs

    ΣΑΝΤΙAΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ -

    vs

    ΕΣΤΟΥΝΤΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ -

    vs

    ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ -

    vs

    ΧΙΜΝAΣΙΑ ΜΕΝΤΟΖΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -

    vs

    ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) -

    vs

    ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΛAΙΦ ΜΠΛΟΥ ΜΙΝΞ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΠΟΥΣΑΜAΝΙΑ ΜΠΟΡΝΕΟ -

    vs

    ΠΕΡΣΙΠΟΥΡΑ ΤΖΑΓΙΑΠΟΥΡΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚAΝ -

    vs

    ΠΣΙΣ ΣΕΜΑΡΑΝΓΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ -

    vs

    ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ