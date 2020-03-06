ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 87vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 81vs
ΜΙΛAΝΟ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 2vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
LIVE
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 51vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 60
LIVE
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 6vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 15
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
LIVE
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 1vs
HSU YU HSIOU 1
LIVE
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA 1vs
GAIO/LORENZI 1
LIVE
KING/ZVONAREVA 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 1
LIVE
ARNEODO/CARUSO 1vs
SINNER/TIAFOE 0
LIVE
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 1
LIVE
MISAKI MATSUDA 0vs
IVANA POPOVIC 0
LIVE
BARRIENTOS/ORE 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 0
LIVE
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 1
LIVE
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 0vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 0
LIVE
PARK SOHYUN 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 0
LIVE
BONDARENKO/FICHMAN 0vs
KRAWCZYK/OLMOS 0
LIVE
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 0
LIVE
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 0vs
AYUMI HIRATA 0
LIVE
LAUREN DAVIS 0vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 0
LIVE
YURIKO MIYAZAKI 0vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 0
LIVE
MICHIKA OZEKI 0vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 0
LIVE
ALICIA SMITH 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
STOSUR/WICKMAYER 2vs
GLEASON/LOEB 1
ΤΕΛΙΚΟ
DOI/SIEGEMUND 1vs
MCNALLY/PEGULA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ 2vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
JORDAN SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
NIKITA VOLONSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
VINCENT STOUFF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 0vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MCADOO/PARKS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARD TOMIC 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/SANDERS 2vs
NEEL/SANTAMARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAPPELL/STALDER 2vs
PEREZ/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CASTELNUOVO/HAERTEIS 1vs
RAPP/REDLICKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
NINOMIYA/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA 1vs
CHINA 0
ARANGO/BOSIO -vs
JOVIC/PERRIN -
KATHERINE WESTBURY -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
LUZ/MATOS -vs
K. KING/PATINO -
KORDA/KRUEGER -vs
GONG/REESE -
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ -
JORDAN THOMPSON -vs
THIAGO MONTEIRO -
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
KAJITANI/SATO -
FINN TEARNEY -vs
JORDI MUNOZ ABREU -
TAYLOR/TAYLOR -vs
BEALE/FANCUTT -
PHILIPPINES -vs
GREECE -
ALBERTO LIM -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -
JAPAN -vs
ECUADOR -
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ -vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
HSU/ROMIOS -
NEW ZEALAND -vs
VENEZUELA -
HAYASHI/MORISAKI -vs
OKAMURA/OKUNO -
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ -vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
OZEKI/UEDA -
ΡAΙ ΑΓΙΤ -vs
LUIS DAVID MARTINEZ -
BOZOVIC/POPOVIC -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
JESON PATROMBON -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
INDONESIA -vs
KENYA -
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
CHRISTOPHER RUNGKAT -vs
SHEIL KOTECHA -
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
GEORGIA -vs
ESTONIA -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
AMINA ANSHBA -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
ZIMBABWE -vs
SYRIA -
LUCA NARDI -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ELISA CAMERANO -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
LO CHIEN HSUN -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ΓΚΑΡΑΝΓΚAΝΓΚΑ ΤΑΚΑΝΙ -vs
HAZEM NAW -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
OZ/SEZER -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
DAVID SUSANTO -vs
ISMAEL MZAI -
APOSTOL/GRIGORIU -vs
BOYER/DAMM -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
COSTIN PAVAL -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
REBEKA MASAROVA -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
TURKEY -vs
ISRAEL -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
LEE/ROMEO -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
PAAR/WACHACZYK -vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE -
KATY DUNNE -vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
MANAFOV/PICHLER -vs
HAJEK/VILARDO -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
MANJI/STEVENSON -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
CELEBIC/SAVELJIC 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 0
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
LAMINE OUAHAB -vs
LY NAM HOANG -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
DUSTY BOYER -
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 0
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -
MOROCCO -vs
VIETNAM -
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ -vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ -
HELLER/TOREBKO -vs
BORZA/DIMA -
DANILINA/KOVAL -vs
JANI/SHERIF -
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
J. V. D. SCHULENBURG -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -
LEBANON -vs
THAILAND -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
TIM HANDEL -
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
LEE DUCKHEE -
ARENDS/BECKLEY -vs
CARR/DENOLLY -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ITALY -vs
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ -
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -vs
INIGO CERVANTES -
CENGIZ/HOURIGAN -vs
LE BIHAN/NOEL -
CARIPI/HUNTER -vs
BONZI/MARTINEAU -
FALLERT/MORENO -vs
DUSSIN/JONCOUR -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
DARYA KASATKINA -vs
CAMILA GIORGI -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
CORNUT/SCHMITZ -vs
THANOS/XILAS -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
NAM JI SUNG -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
KLASEN/KOELZER -vs
GASPAR/MASAROVA -
A. BARROSO CAMPOS -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
GHORBEL/TESSA -vs
KILANI/KOROLEV -
MURRAY/STOLLAR -vs
MELNIKOVA/WALTERT -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
JUAN CERUNDOLO -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ANNA-LENA FRIEDSAM -
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
GIMBRERE/MORANDAIS -vs
HERRMANN/PRISACARIU -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
CROATIA -vs
INDIA -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
TSENG CHUN HSIN -
UKRAINE -vs
CHINESE TAIPEI -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
SOUTH AFRICA -
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
AUSTRIA -vs
URUGUAY -
LAURINAS GRIGELIS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
LITHUANIA -vs
PORTUGAL -
NICOLAS ARRECHE -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ -
HUNGARY -vs
BELGIUM -
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -vs
QUINTON VEGA -
LATVIA -vs
EGYPT -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
SLOVAKIA -vs
CZECH REPUBLIC -
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ -
GERMANY -vs
BELARUS -
KARLIS OZOLINS -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
DENMARK -vs
PUERTO RICO -
DEMBEK/FALCAO -vs
BANES/ELLIS -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ILYA MARCHENKO -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
JULIUS TVERIJONAS -vs
JOAO SOUSA -
NORWAY -vs
BARBADOS -
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
MARCELO BARRIOS VERA -
POLAND -vs
HONG KONG -
HARRIS/KUBLER -vs
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -
SWEDEN -vs
CHILE -
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LAM CHING -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
GALLOWAY/H. VERDUGO -
HOLGER RUNE -vs
IGNACIO GARCIA -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
GUATEMALA -vs
TUNISIA -
CERVANTES/ROCA -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
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JAMAICA -
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BLAISE BICKNELL -
MEXICO -vs
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ΣΑΟ ΠAΟΛΟ 1
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ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2
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ΝΑΣΙΟΝAΛ -
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ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 51
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ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 45
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ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 83
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ΜΙΝΑΣ 82
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ΑΓΓΛΙΑ (Γ) 0
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COSTA RICA MS 0
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ABC-RN 0
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LAGARTO 1
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ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ -
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ -
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ -vs
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ -
AMERICAN UNIVERSITY -vs
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ -vs
ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ -
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ -vs
ΛΙΠΣΚΟΜΠ -
ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ -vs
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ -
ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ -vs
ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ -
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ -vs
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ -
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ -vs
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ -
ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ -vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ -
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ -vs
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -vs
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ -
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ -
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -vs
PORTLAND PILOTS -
ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 137vs
SUDBURY FIVE 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΣAΝΤΑ ΦΕ 6vs
ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ 7
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 72vs
ΚAΠΙΤΟΛ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 91vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 79vs
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΚΣΟΥ 0vs
ΚΑΠAΖ 3
SUMQAYIT B -vs
ΚΕΣΛΑ B` -
ΤΟΥΡAΝ ΤΟΒΟΥΖ -vs
ΜΟΙΚ ΜΠΑΚΟΥ -
RIVER PLATE (W) -vs
BOCA JUNIORS (W) -
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ -
ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ -vs
ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ -
INDONESIA PATRIOTS -vs
SATYA WACANA -
PRAWIRA BANDUNG -vs
LOUVRE SURABAYA -
CAESAR SURABAYA -vs
NSH JAKARTA -
ΠΕΡΣΙΤΑ ΤΑΝΓΚΡAΝΓΚ -vs
ΜΑΚΑΣAΡ -
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ -vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ -
ΜΠΑΡΙΤΟ ΠΟΥΤΕΡΑ -vs
ΜΠΑΛΙ -
MELBOURNE KNIGHTS -vs
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PORT MELBOURNE SC -vs
SOUTH MELBOURNE -
GREEN GULLY -vs
ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ -vs
ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ -
OAKLEIGH CANNONS -vs
ALTONA MAGIC -
DANDENONG CITY -vs
ΑΒΟΝΤΕΙΛ ΧAΙΤΣ -
UKM -vs
ΚΕΛΑΝΤΑΝ ΣΤΕΙΤ -
ΤΕΡΕΝΓΚΑΝΟΥ 2 -vs
ΠΕΡΜΠΑΝΤΑΝAΜ ΚΕΜΑΤΖΟΥAΝ ΝΕΓΚΕΡΙ ΠΕΡAΚ -
ΚΕΛΑΝΤAΝ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΚAΤΣΙΝΓΚ -
MAGWE -vs
ΣΑΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΙΝΤ -
OLEKSANDRIA U19 -vs
MET. ZAPORIZHYA U19 -
VOLYN LUTSK U19 -vs
DESNA U19 -
VORSKLA U19 -vs
ZORYA LUHANSK U19 -
ΚΑΜΠΕΛΤAΟΥΝ -vs
CROYDON KINGS -
PARA HILLS KNIGHTS -vs
ADELAIDE OLYMPIC -
NE METROSTARS -vs
ADELAIDE CITY -
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ -vs
ΣΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΑΝΙAΓΚ -vs
ΣΕΟΥΛ ΝAΙΤΣ -
ΣΟΝΙΚΜΠΟΥΜ -vs
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -
BUSAN BNK SUM (W) -vs
ΙΝΧΕΟΝ ΣΧΙΝΧΑΝ (Γ) -
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ U19 -vs
ΠΡΙΜΠΡAΜ U19 -
FK ORENBURG U19 -vs
ARSENAL TULA U19 -
DINAMO MOSKVA U19 -vs
TAMBOV U19 -
ΑΝΣAΝ ΟΚ -vs
SAMSUNG BLUE FANGS -
ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΧΙΒ U21 -vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 -
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ -vs
ΣΧΙ ΜΙΝΧ -
TARINGA ROVERS -vs
ACACIA RIDGE SC -
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΒΙΕΤΝAΜ (Γ) -
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Γ) -vs
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ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ -vs
ΑΛΑΣΚΕΡΤ -
GECIT SPOR -vs
KOCAELI -
BEYLIKDUZU -vs
CORLU -
ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ -vs
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TANJONG PAGAR UTD. -vs
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ΜΠΡΟΥΝΕΙ -vs
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ΚΙΤΣΕ -vs
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ΤΟΡΟΥΝ -
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ΣΕΝΤ ΑΝΝΑ ΑΙΓΚΕΝ -
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ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΒΕΛΣ -