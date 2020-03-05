ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΡΕΝ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 79vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 104vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 116vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 115vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 127vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 104
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
LIVE
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 1vs
JAQUELINE CRISTIAN 1
LIVE
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ 0vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 1
LIVE
ΚΕΣΤΕΛΜΠΟΙΜ ΜΑΡΙAΝΟ 0vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 1
LIVE
PENG/XU 0vs
CHAN/YANG 1
LIVE
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 1vs
JUAN BAUTISTA TORRES 0
LIVE
DUSSIN/JONCOUR 1vs
CABRAL/FARIA 0
LIVE
CELEBIC/SAVELJIC 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 0
LIVE
FALLERT/MORENO 1vs
DEN HEIJER/TURCHETTI 0
LIVE
BORTOLOTTI/ESTEVE 0vs
MARTOS GORNES/PEREZ 0
LIVE
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 0
LIVE
BENJAMIN AMBROSIO 0vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0
LIVE
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ 0vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 0
LIVE
NUGROHO/TJEN 0vs
KARIMJAN./NORMUROD. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ 2vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 2vs
KLAHN/MCDONALD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ 0vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROMAIN ARNEODO 1vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOBY BOYER 0vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ 1vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBOT/COPIL 0vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 2vs
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
COCCIARETTO/ZARAZUA 1vs
NEEL/SANTAMARIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG X./ZHU L. 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTMAIER/CORIA 1vs
GAIO/LORENZI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARCONADA/DART 0vs
NINOMIYA/YANG 2
ΤΕΛΙΚΟ
MENDEZ/UDVARDY 0vs
BEKTAS/MOORE 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRYSOCHOS/DEMPSTER 1vs
CHAPPELL/STALDER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 2vs
DAY/HALBAUER 0
ΤΕΛΙΚΟ
COZBINOV/SONG 0vs
CASTELNUOVO/HAERTEIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 2vs
GUMULYA/ROMPIES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZAMARRIPA/ZAMARRIPA 2vs
PARRY/PEDRETTI 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOREN/LEE 0vs
MUELLER/WHITTLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
MAGINLEY/ROBERTS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZVEREV/ZVEREV 1vs
KORDA/KRUEGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOM.-HERRERA/TROICKI 2vs
PASHA/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 0vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
POLANSKY/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
KONTA/SVITOLINA 0vs
BOUZKOVA/VORACOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZARA BRANKOVIC 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 2vs
BRUNO NKOMBA BENARD 1
ΤΕΛΙΚΟ
NIKITA VOLONSKI 2vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ 1vs
ALICIA SMITH 2
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 2vs
JAI CORBETT 0
ΤΕΛΙΚΟ
E. PAPAC TOMISLAV 0vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DRZEWIECKI/OLIVEIRA 2vs
CACIC/NYS 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
SLOANE STEPHENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 1vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA 1vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ 0vs
KATHERINE WESTBURY 2
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 2vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ 0vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ROOPA BAINS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 0vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
AYUMI HIRATA 2vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERIN ROUTLIFFE 0vs
IVANA POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN SMITH 2vs
JAYDEN COURT 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ 0vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 2vs
ANNA UREKE 0
ΤΕΛΙΚΟ
BRANDON LAUBSER 0vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MOCHIZUKI/OMURA 2vs
IMADA/SUENO 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAKATSUME/USHIJIMA 2vs
SAIGO/SAIGO 1
ΤΕΛΙΚΟ
KAWACHI/TAKEUCHI 0vs
TAYLOR/TAYLOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2vs
TENA LUKAS 1
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
NOGUCHI/TAJIMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARION VIERTLER 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
COSTIN PAVAL 2vs
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ 0vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ 1vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
AMINA ANSHBA 2vs
MELIS SEZER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MA/XUN 0vs
HAYASHI/MORISAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSU/ROMIOS 2vs
CORBETT/IBRAHIM 0
ΤΕΛΙΚΟ
OZEKI/UEDA 2vs
HOSOGI/MATSUDA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BAINS/BEREZOV 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 2vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ROBBIE ARENDS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ 0vs
KATY DUNNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 2vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BERFU CENGIZ 1vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
BARRY/TOMIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 0vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ 0vs
LUCA NARDI 2
ΤΕΛΙΚΟ
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 1vs
GENGEL/POLJAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
OKSANA SELEKHMETEVA 0vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BEALE/FANCUTT 2vs
PURCELL/PUTTERGILL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 0vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 1vs
IGOSHIN/TYURNEV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ 0vs
LO CHIEN HSUN 2
ΤΕΛΙΚΟ
INOUE/YAMAGUCHI 0vs
OKAMURA/OKUNO 2
ΤΕΛΙΚΟ
KAJITANI/SATO 2vs
MOCHIZUKI/OMURA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ 0vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 2vs
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
POULOS/SYMONS 0vs
BOZOVIC/POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 2vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 1vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 1vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARTINA BIAGIANTI 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ 0vs
DUSTY BOYER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 2vs
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 0vs
ANDREEA AMALIA ROSCA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ 0vs
A. CORNUT CHAUVINC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 1vs
ROBILLARD-MILLETTE 0
ΤΕΛΙΚΟ
TIM HANDEL 2vs
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
OANA GEORGETA SIMION 0vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 2vs
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
J. V. D. SCHULENBURG 2vs
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUCIANO TACCHI 0vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KAJI/NAMIGATA 1vs
SAKATSUME/USHIJIMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 0vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
IZABELA G. NOVAC 0vs
ELISA CAMERANO 2
ΤΕΛΙΚΟ
OKAMURA/OKUNO 2vs
AYUKAWA/SEMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 2vs
BOGDAN IONUT APOSTOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ 0vs
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 2vs
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 2vs
FRANCESCO MAESTRELLI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ 0vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ 0vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 2vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 2vs
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
PIERRE MALAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDRA EALA 1vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 2vs
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 2vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ZEINA SHAABAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ 0vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2vs
KAROLA BEJENARU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ 1vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 0vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
REBEKA MASAROVA 2vs
J. BOUZAS MANEIRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 2vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ 1vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA ZAJA 0vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 2vs
JUSTINE PYSSON 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
LORENZO ROTTOLI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 2vs
MARTHA MATOULA 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAJEK/VILARDO 2vs
MORAING/ROSENKRANZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORZA/DIMA 2vs
GUNES/SARITAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 2vs
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FALKOWSKA/KUBKA 1vs
CENGIZ/HOURIGAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARKOVA/RADISIC 2vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
CRETU/IVANOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
PATZANOVSKY/SOLBERG 0vs
BOYER/DAMM 2
ΤΕΛΙΚΟ
BINDA/MINC 0vs
ARRIBAGE/BROVILLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ 1vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 0vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN 1vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ 0vs
ORIOL ROCA BATALLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 2vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ 1vs
A. BARROSO CAMPOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
THOMAS DESCHAMPS 1vs
INIGO CERVANTES 2
ΤΕΛΙΚΟ
DESAI/ROGOZINSKA 2vs
BOONE/OSABUOHIEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2vs
JANG SU JEONG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ 0vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANI/SHERIF 2vs
CAKAREVIC/MALECKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PRISKA M. NUGROHO 2vs
NIGINA ABDURAIMOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LE BIHAN/NOEL 2vs
SIMMONDS/THOMBARE 1
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
GALFI/STRAKHOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
GADIENT/KARAMOKO 0vs
BERBEROVIC/MIKHAYLOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BECKER/MALAN 0vs
CARIPI/HUNTER 2
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN CERUNDOLO 2vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHLPAC/MARTINICH 0vs
CUROVIC/OSTLUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΑΝΟΥΕΒΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0vs
NICOLAS ARRECHE 2
ΤΕΛΙΚΟ
COLMEGNA/SPITERI 1vs
KLASEN/KOELZER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΒΟΝΕ ΜΑΡΙAΝΟ 1vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KERKHOVE/SCHOOFS 2vs
KRUNIC/SREBOTNIK 0
ΤΕΛΙΚΟ
S. RODRIGUEZ TAVERNA 0vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERSOZ/LOVQVIST 2vs
OLIYNYKOVA/SIEDLISKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
GAGGINI/SANER 0vs
HERRMANN/PRISACARIU 1
ΤΕΛΙΚΟ
GHORBEL/TESSA 2vs
MAIGA/VIDAL AZORIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
DAVIS/SIBANDA 0vs
ARENDS/BECKLEY 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABAJ AWAD/SAMIR 2vs
RAMADAN/SHAABAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
EN SHUO LIANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ 0vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
OCHSNER/ZUGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
RAWAT/VELDHEER 0vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
NOVAC/VIG 0vs
LEE/ROMEO 2
ΤΕΛΙΚΟ
GIRARDI/KULHAVA 0vs
CAVALLE/MARINKOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
DARYA KASATKINA 2vs
IRINA MARIA BARA 0
ΤΕΛΙΚΟ
TERENCE ATMANE 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 2vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ 1vs
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GASPAR/MASAROVA 2vs
BERGEN/DUCA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2vs
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ 0vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CARR/DENOLLY 2vs
KALENICHENKO/THIROU. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CORNUT/SCHMITZ 2vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
IGOR SAVELJIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
KOUZMINE/OUAKAA 0vs
KILANI/KOROLEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
HE/HUA 0vs
GIACOMINI/KIVATTSEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 0vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELNIKOVA/WALTERT 2vs
KOKLINA/MISHINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
MITU/OLARU 1vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEMBEK/FALCAO 2vs
SALGADO/TORRES 0
ΤΕΛΙΚΟ
THANOS/XILAS 1vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ 1vs
JIL BELEN TEICHMANN 0
CHINA (W) 2vs
CHINESE TAIPEI (W) 0
INDONESIA (W) 2vs
UZBEKISTAN (W) 0
INDIA (W) 1vs
SOUTH KOREA (W) 1
DUERST/STADLER -vs
GIMBRERE/MORANDAIS -
PENG/XU -vs
CHAN/CHAN -
NUGROHO/SUTJIADI -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
MIRZA/RAINA -vs
HAN N./KIM N. -
BANES/ELLIS -vs
FANSELOW/MERTENS -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΜΠΕΣAΝΤΑ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
URYSON/VILLANUEVA -
JOHN PATRICK SMITH -vs
GIAN MARCO MORONI -
TAMARA ZIDANSEK -vs
ANASTASIA POTAPOVA -
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ANNA-LENA FRIEDSAM -vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -
G. GRANOLLERS-PUJOL -vs
JULES OKALA -
MANZANERA/TRAPEZNIK. -vs
CERVANTES/ROCA -
ABOIAN/FARJAT -vs
ARRECHE/CASANOVA -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΤΖΧΟΥ ΕΒΑΝ -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -vs
YANINA WICKMAYER -
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ -vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ -vs
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ -
ΦΟΞ ΝΤAΒΙΝΤ -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -vs
LAURA SIEGEMUND -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
HURRICANE TYRA BLACK -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
ΠAΠΑ ΣΠΕΝΣΕΡ -
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -vs
NOAH RUBIN -
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
BERNARDA PERA -vs
MISAKI DOI -
HIDALGO/MONZON -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ -
LAPKO/MAROZAVA -vs
KOSTYUK/KUZMOVA -
AGAMENONE/ZUKAS -vs
CAROU/COMESANA -
KRISTIE AHN -vs
IRINA BEGU -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
JESSICA PEGULA -
FRANCES TIAFOE -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -vs
ΑΜΠΑΝΤA ΦΡΑΝΣΟΥAΖ -
ΧAΛΜΠΑΕΡ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ -vs
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -vs
ΝΤΕΙ ΚAΙΛΑ -
KATERINA SINIAKOVA -vs
VERA ZVONAREVA -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ -
ROBIN MONTGOMERY -vs
ΠΑΡΚΣ ΑΛΙΣΙΑ -
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ -
GARCIA/SORRIBES -vs
KATO/WANG -
ΖΧΟΥ ΛΙΝ -vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -vs
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -
LESYA TSURENKO -vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
DANIEL/DONSKOY -vs
HUEY/VERBEEK -
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
GLEASON/LOEB -
JOHNSON/JOHNSON -vs
HOVHANNISYA/SARKISS. -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
MUELLER/WHITTLE -vs
BEKTAS/MOORE -
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -vs
JOHANNA KONTA -
CHAPPELL/STALDER -vs
PEREZ/ZHU -
VAN NGUYEN/ZHU -vs
ZAMARRIPA/ZAMARRIPA -
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
BLINKOVA/MCHALE -vs
NINOMIYA/YANG -
DOI/SIEGEMUND -vs
MCNALLY/PEGULA -
PEREZ/SANDERS -vs
NEEL/SANTAMARIA -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
KUDLA/KWIATKOWSKI -vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL -
KING/ZVONAREVA -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
ARNEODO/CARUSO -vs
SINNER/TIAFOE -
LIVE
ΚΑΜΠΙΛΙΕ 2vs
USM ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ 0
LIVE
ΜΠΟΡΝΤΖ ΜΠΟΥ ΑΡΕΡΙΝΤΖ 3vs
ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΑΛΓΚΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΣΚΡΑ 0vs
ΣΕΤΙΦ 2
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 (Γ) 3vs
ΤΣΕΧΙΑ U19 (Γ) 2
LIVE
ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 (Γ) 5vs
ΙΤΑΛΙΑ U19 (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19 (Γ) 2vs
ΓΑΛΛΙΑ U19 (Γ) 1
ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19 (Γ) -vs
ΕΛΒΕΤΙΑ U19 (Γ) -
LIVE
ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΙΣ 0vs
ΕΝΠΙ 0
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ΑΛ ΧΑΖΜ 0vs
ΑΛ ΙΤΤΙΧAΝΤ 0
ΑΛ ΣAΑΜΠ -vs
ΑΛ ΑΝΤAΛΧ -
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ΤΟΡAΖ ΚΡΕΠΣΙΝΙΟ ΚΛΟΥΜΠΑΣ 32vs
SILALES LUSIS 43
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KLAIPEDOS NEPTUNAS 46vs
SAKIU VYTIS 40
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ΓΙΟΝΑΒΑ 39vs
GARGZDU SC 42
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ΒΙΛΝΑΟΥΣ ΚΜ-ΠΕΡΛΑΣ 50vs
ΤΕΛΣΙAΙ 51
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PALANGOS KURSIAI 13vs
ΜΑΖΕΙΚΙΑΙ 6
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ ΙΙ -vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΑΡΤΙΝΓΚΑ ΜΑΡΙΓΙΑΜΠΟΛΕ -
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ΑΓΚΕΛ ΠΡΟΣΤΕΧΟΦ (Γ) 0vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (Γ) 1
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ΟΛΥΜΠ ΠΡAΓΑ (Γ) 1vs
ΣΟΚΟΛ ΦΡAΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ (Γ) 0
ΟΣΤΡAΒΑ (Γ) -vs
ΠΡΕΡΟΒ ΠΡΕΤΣΕΤΖΑ (Γ) -
VK SELMY BRNO (W) -vs
ΣΟΚΟΛ ΣΤΕΡΝΜΠΕΡΚ (Γ) -
ΣΚ ΑΠ ΟΛΟΜΟΥΤΣ (Γ) -vs
ΚΡΑΛΟΒΟ ΠΟΛΕ ΜΠΡΝΟ (Γ) -
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ALLIANZ MILANO 0vs
ΣΑΑΡΕΜAΑ 1
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
PENZUGYOR -
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ARKA II GDYNIA (W) 52vs
PABIANICE (W) 32
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OK UB (W) 1vs
ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) 0
ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -
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ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 0vs
ΑΛ ΓΑΡΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΜ ΣΑΛAΛ 2vs
ΑΛ ΣΑΧAΝΙΑ 2
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ΑΛ ΓΟΥAΣΛ 1vs
ΑΛ ΝΤAΦΡΑ 0
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ΣΑΡΙAΧ ΦΚ 0vs
ΧAΤΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΑΙΝ 2vs
ΑΧΛΙ ΑΛ-ΦΟΥΤΖΙΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ-ΚΑΛΙΧ ΚΟΡ ΦΑΚAΝ 2vs
ΜΠAΝΙ ΓΙΑΣ 1
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ΛΙΓΚΑΠΛΟΚΙ (Γ) 0vs
ΝΟΥΜΟΡ ΤΖΟΥΜΙ (Γ) 0
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AL HUSSEIN 0vs
ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
AL SALT 0vs
MA'AN 1
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ΚΙΜΚΙ 0vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 0vs
ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREMIO OSASCO-SP 0vs
EC SAO BERNARDO-SP 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ 3vs
ΛΙΝΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΛΙΑ 1vs
RIO PRETO-SP 1
ΤΕΛΙΚΟ
BATATAIS-SP 1vs
OLIMPIA FC SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
VELO CLUBE-SP 2vs
NACIONAL-SP 1
ΤΕΛΙΚΟ
SESI-SP 3vs
ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΟΥ ΚAΣΤΡΟ 2vs
ΒΙΒΟ/ΜΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ 1vs
ΒΟΛΕΙ ΡΕΝAΤΑ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ ΦΟΥΝΒΙΤΣ 3vs
ΣΕΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
APAN BLUMENAU 3vs
ΟΥΜ ΙΤΑΠΕΤΙΝΙΓΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 0vs
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ASSU 1vs
AMERICA-RN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 2vs
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΓΚΡΕ 0vs
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 3vs
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΦΙΝ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1
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ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΝΤΟ 4vs
CA ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PENAPOLENSE 0vs
SERTAOZINHO-SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ 2vs
ΣAΟ ΚΑΕΤAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΡΝAΝΤΟ 0vs
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PORTUGUESA-SP 3vs
ΑΤΙΜΠΑΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2vs
BOTAFOGO-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ 0vs
ΓΚΟΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΛΟΤΑΣ 1vs
MANAUS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ 1vs
SANTA CRUZ-PE 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOA-MG 1vs
ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CRB ΑΛ 2vs
ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 79vs
ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΣ ΦΡΙΑΡΣ 80vs
ΧΑΒΙΕ ΜAΣΚΕΤΙΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 77vs
ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΛΕΡ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ 77vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣ ΡΕΝΤ ΣΤΟΡΜ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΛΟΤ 56vs
ΝΟΡΘ ΤΕΞΑΣ ΜΙΝ ΓΚΡΙΝ 43
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΣΤ ΡΕΝΤ ΦΟΞΙΣ 69vs
ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 68vs
ΚΟΥΙΝΙΠΙAΚ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΧΟΥΖΙΕΡΣ 72vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ 59vs
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΜΠΛ ΟΟΥΛΣ 51vs
ΤΟΥΛΣΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΧΑΡΙΚΕΙΝ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΛΟΝΙΑΝΣ 52vs
ΦΟΡΝΤΑΜ ΡΑΜΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΝΤ ΝΤΟΜΙΝΙΟΝ ΜΟΝΑΡΚΣ 84vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΡΟΟΥΝΤΡΑΝΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΙΝΤΕΡ ΜΠΡΟΝΚΣ 71vs
ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΟΡΝ ΤAΙΓΚΕΡΣ 75vs
ΤΕΞΑΣ Α&Μ ΑΓΚΙΣ ΑΘΛΕΤΙΚΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ 87vs
ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 70vs
ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑ ΣΑΛ ΕΞΠΛΟΡΕΡΣ 64vs
UMASS MINUTEMEN 75
ΤΕΛΙΚΟ
LIU SHARKS 73vs
ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡ ΜΠΟΝΙΣ 89vs
SAINT JOSEPH'S HAWKS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖ ΜΕΙΣΟΝ ΠAΤΡΙΟΤΣ 57vs
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΜΠΙΛΙΚΕΝΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΑΛ ΘΑΝΤΕΡΙΝΓΚ ΧΕΡΝΤ 94vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΤΛ. ΑΟΥΛΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 69vs
ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 45
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΡΕΙΖΟΡΜΠΑΚΣ 99vs
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΣΤ. ΤΑΙΓΚΕΡΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ 61vs
ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΦΛ. ΝΑΙΤΣ 61vs
ΣAΟΥΘ. ΜΕΘΟΝΤΙΣΤ ΜAΣΤΑΝΓΚΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 54vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΓΚΕΙΤΟΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΤΛ ΤΕΝΕΣΙ ΜΠΛΟΥ ΡAΙΝΤΕΡΣ 56vs
UTEP MINERS 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΝΤΕΜΟΝΣ 95vs
NEW ORLEANS PRIV. 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΤΕΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76vs
FIU PANTHERS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74vs
ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΟΛΣ ΣΤΕΙΤ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 80vs
MCNEESE STATE 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΜΙΣΙΣΙΠΙ 57vs
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΣΑΣ ΤΖΕΙΧΟΚΣ 75vs
ΤΕΞΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΧΟΡΝΤ ΦΡΟΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΚΟΡΠΟΥΣ ΚΡΙΣΤΙ 74vs
ΣΑΜ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΡΚΑΤΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ 74vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΚΑΡΝΕΙΤ ΓΟΥΟΡΝΤ ΚAΡΝΤΙΝΑΛΣ 76vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΧAΣΚΙΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘΙΣΤΕΡΝ ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΛΑΙΟΝΣ 69vs
ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΜΠΕΑΡΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΙΤΟΝ ΜΠΛΟΥΤΖΕΙΣ 91vs
ΤΖΟΡΤΖΤAΟΥΝ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΤΟΝ ΧΟΛ 77vs
ΒΙΛΑΝΟΒΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΤΡ ΝΤΑΜ 71vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΣΤΕΙΤ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΟΥΝΤ ΑΙΛΑΝΤ ΡΑΜΣ 57vs
ΝΤΕΙΤΟΝ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΕΚ 73vs
ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠAΝΘΕΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 69vs
ΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΠAΤΖΕΡΣ 63vs
ΝΟΡΘΟΥΕΣΤΕΡΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ-ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΧΑΡΙΚΕΙΝΣ 44vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 46
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΡΕΜΠΕΛΣ 75vs
ΤAΙΓΚΕΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 67vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΣΤΕΙΤ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
UC IRVINE ANTEATERS 70vs
ΚΑΛ ΝΟΡΘΡΙΤΖ 72
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -vs
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
RIO BRANCO-PR 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 114vs
KW TITANS 107
ΤΕΛΙΚΟ
PETROLINA 0vs
ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 77vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ 57
ΜΠΑΟΥΡΟΥ -vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ -
SAO JOSE -vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITANES DE ARECIBO 95vs
BRUJOS DE GUAYAMA 80
ΤΕΛΙΚΟ
CARIDUROS DE FAJARDO 111vs
VAQUEROS DE BAYAMON 98
ΤΕΛΙΚΟ
KΑΡΤΑΧΙΝΕΣ 2vs
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ 2vs
ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ 1vs
ΛΙΜΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LONG ISLAND NETS 124vs
DELAWARE BLUE COATS 108
ΤΕΛΙΚΟ
NORTH. ARIZONA SUNS 131vs
IOWA WOLVES 138
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 101vs
SANTA CRUZ WARRIORS 95
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTH BAY LAKERS 146vs
STOCKTON KINGS 137
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 3vs
SAN JOSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΠΟΤΟΣΙ 2vs
ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 80vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤAΔ 71vs
ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
LA UNION 80vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΙΜΣΑ 96vs
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΚΟΤA 3vs
ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 1
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ -vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ -
ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ -vs
REAL SANTANDER -
ΤΙΓΚΡΕΣ FC -vs
ΜΠΑΡΑΝΚΟΥΙΛΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
OPERARIO-FC MS 1vs
CORUMBAENSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΡΟΒΙAΡΙΟ 1vs
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΝΤΑΡΕΝΑΣ 3vs
ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ 1