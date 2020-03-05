ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΡΕΝ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 104vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 116vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 79vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 115vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 127vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 105
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
LIVE
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 1vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ 1
LIVE
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 1vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ 0
LIVE
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 0vs
ANNA UREKE 0
LIVE
BRANDON LAUBSER 0vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 1
LIVE
MOCHIZUKI/OMURA 0vs
IMADA/SUENO 1
LIVE
SAKATSUME/USHIJIMA 0vs
SAIGO/SAIGO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ 2vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 2vs
KLAHN/MCDONALD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ 0vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROMAIN ARNEODO 1vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOBY BOYER 0vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ 1vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBOT/COPIL 0vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 2vs
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
COCCIARETTO/ZARAZUA 1vs
NEEL/SANTAMARIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG X./ZHU L. 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTMAIER/CORIA 1vs
GAIO/LORENZI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARCONADA/DART 0vs
NINOMIYA/YANG 2
ΤΕΛΙΚΟ
MENDEZ/UDVARDY 0vs
BEKTAS/MOORE 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRYSOCHOS/DEMPSTER 1vs
CHAPPELL/STALDER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 2vs
DAY/HALBAUER 0
ΤΕΛΙΚΟ
COZBINOV/SONG 0vs
CASTELNUOVO/HAERTEIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 2vs
GUMULYA/ROMPIES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZAMARRIPA/ZAMARRIPA 2vs
PARRY/PEDRETTI 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOREN/LEE 0vs
MUELLER/WHITTLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
MAGINLEY/ROBERTS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZVEREV/ZVEREV 1vs
KORDA/KRUEGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOM.-HERRERA/TROICKI 2vs
PASHA/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 0vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
POLANSKY/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
KONTA/SVITOLINA 0vs
BOUZKOVA/VORACOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 2vs
BRUNO NKOMBA BENARD 1
ΤΕΛΙΚΟ
NIKITA VOLONSKI 2vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ 1vs
ALICIA SMITH 2
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 2vs
JAI CORBETT 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZARA BRANKOVIC 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DRZEWIECKI/OLIVEIRA 2vs
CACIC/NYS 0
ΤΕΛΙΚΟ
E. PAPAC TOMISLAV 0vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
SLOANE STEPHENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 1vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA 1vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ 0vs
KATHERINE WESTBURY 2
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 2vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ 0vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ROOPA BAINS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 0vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
AYUMI HIRATA 2vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERIN ROUTLIFFE 0vs
IVANA POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ 0vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 1vs
GENGEL/POLJAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 1vs
IGOSHIN/TYURNEV 0
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ -vs
MATTHEW ROMIOS -
HSU/ROMIOS -vs
CORBETT/IBRAHIM -
POULOS/SYMONS -vs
BOZOVIC/POPOVIC -
JORDAN SMITH -vs
JAYDEN COURT -
KAWACHI/TAKEUCHI -vs
TAYLOR/TAYLOR -
INOUE/YAMAGUCHI -vs
OKAMURA/OKUNO -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
BARRY/TOMIC -
OZEKI/UEDA -vs
HOSOGI/MATSUDA -
MARION VIERTLER -vs
MAIAR SHERIF -
COSTIN PAVAL -vs
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
TENA LUKAS -
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ -vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ -
AMINA ANSHBA -vs
MELIS SEZER -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ -
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
BEALE/FANCUTT -vs
PURCELL/PUTTERGILL -
BAINS/BEREZOV -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
MA/XUN -vs
HAYASHI/MORISAKI -
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ROBBIE ARENDS -
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ -vs
KATY DUNNE -
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
BERFU CENGIZ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -vs
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ -
OKSANA SELEKHMETEVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ -vs
LUCA NARDI -
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ -vs
LO CHIEN HSUN -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
NOGUCHI/TAJIMA -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ -vs
DUSTY BOYER -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ -
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
OANA GEORGETA SIMION -vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ANDREEA AMALIA ROSCA -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
BOGDAN IONUT APOSTOL -
TIM HANDEL -vs
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ -vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ROBILLARD-MILLETTE -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ -
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ -
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
MARTINA BIAGIANTI -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
LUCIANO TACCHI -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ -
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
PIERRE MALAN -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ -
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ -vs
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ZEINA SHAABAN -
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
IZABELA G. NOVAC -vs
ELISA CAMERANO -
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -vs
FRANCESCO MAESTRELLI -
OZ/SEZER -vs
GALFI/STRAKHOVA -
MIRIAM KOLODZIEJOVA -vs
KAROLA BEJENARU -
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
BORZA/DIMA -vs
GUNES/SARITAS -
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
MARTHA MATOULA -
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
MARKOVA/RADISIC -vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA -
JANI/SHERIF -vs
CAKAREVIC/MALECKOVA -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -vs
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
LORENZO ROTTOLI -
PATZANOVSKY/SOLBERG -vs
BOYER/DAMM -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
IGOR SAVELJIC -
REBEKA MASAROVA -vs
J. BOUZAS MANEIRO -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ -vs
A. BARROSO CAMPOS -
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
MURRAY/STOLLAR -vs
OCHSNER/ZUGER -
DAVIS/SIBANDA -vs
ARENDS/BECKLEY -
FALKOWSKA/KUBKA -vs
CENGIZ/HOURIGAN -
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ANNA ZAJA -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
LE BIHAN/NOEL -vs
SIMMONDS/THOMBARE -
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
HAJEK/VILARDO -vs
MORAING/ROSENKRANZ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
MANAFOV/PICHLER -vs
CRETU/IVANOV -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
JUSTINE PYSSON -
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ -
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
TERENCE ATMANE -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BOONE/OSABUOHIEN -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
THOMAS DESCHAMPS -vs
INIGO CERVANTES -
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ -vs
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN -vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -
BINDA/MINC -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
CHINA (W) -vs
CHINESE TAIPEI (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
CARR/DENOLLY -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
INDONESIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
INDIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
MELNIKOVA/WALTERT -vs
KOKLINA/MISHINA -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
RAWAT/VELDHEER -vs
BONZI/MARTINEAU -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
BECKER/MALAN -vs
CARIPI/HUNTER -
DARYA KASATKINA -vs
IRINA MARIA BARA -
NOVAC/VIG -vs
LEE/ROMEO -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
RAMADAN/SHAABAN -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
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GHORBEL/TESSA -vs
MAIGA/VIDAL AZORIN -
KERKHOVE/SCHOOFS -vs
KRUNIC/SREBOTNIK -
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THANOS/XILAS -vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC -
CHLPAC/MARTINICH -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
CORNUT/SCHMITZ -vs
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GASPAR/MASAROVA -vs
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BOMBARA/MARINO -vs
BOBROV/ERLER -
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CABRAL/FARIA -
MITU/OLARU -vs
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ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -
ABOIAN/FARJAT -vs
ARRECHE/CASANOVA -
BORTOLOTTI/ESTEVE -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
KRISTIE AHN -vs
IRINA BEGU -
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
JOHN PATRICK SMITH -vs
GIAN MARCO MORONI -
TAMARA ZIDANSEK -vs
ANASTASIA POTAPOVA -
HIDALGO/MONZON -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
MANZANERA/TRAPEZNIK. -vs
CERVANTES/ROCA -
G. GRANOLLERS-PUJOL -vs
JULES OKALA -
ANNA-LENA FRIEDSAM -vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -
AGAMENONE/ZUKAS -vs
CAROU/COMESANA -
BERNARDA PERA -vs
MISAKI DOI -
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -vs
YANINA WICKMAYER -
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ -vs
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ -
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -vs
LAURA SIEGEMUND -
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -vs
NOAH RUBIN -
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ -
LAPKO/MAROZAVA -vs
KOSTYUK/KUZMOVA -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
JESSICA PEGULA -
ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
FRANCES TIAFOE -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
KATERINA SINIAKOVA -vs
VERA ZVONAREVA -
GARCIA/SORRIBES -vs
KATO/WANG -
ΖΧΟΥ ΛΙΝ -vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -vs
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -
LESYA TSURENKO -vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -
DANIEL/DONSKOY -vs
HUEY/VERBEEK -
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
GLEASON/LOEB -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -vs
JOHANNA KONTA -
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
BLINKOVA/MCHALE -vs
NINOMIYA/YANG -
DOI/SIEGEMUND -vs
MCNALLY/PEGULA -
PEREZ/SANDERS -vs
NEEL/SANTAMARIA -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
KUDLA/KWIATKOWSKI -vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL -
KING/ZVONAREVA -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
ARNEODO/CARUSO -vs
SINNER/TIAFOE -
LIVE
AS VENUS 0vs
AUCKLAND CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
SOAGA 4vs
BA FC 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 0vs
ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREMIO OSASCO-SP 0vs
EC SAO BERNARDO-SP 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ 3vs
ΛΙΝΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΛΙΑ 1vs
RIO PRETO-SP 1
ΤΕΛΙΚΟ
BATATAIS-SP 1vs
OLIMPIA FC SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
VELO CLUBE-SP 2vs
NACIONAL-SP 1
ΤΕΛΙΚΟ
SESI-SP 3vs
ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΟΥ ΚAΣΤΡΟ 2vs
ΒΙΒΟ/ΜΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ 1vs
ΒΟΛΕΙ ΡΕΝAΤΑ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ ΦΟΥΝΒΙΤΣ 3vs
ΣΕΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
APAN BLUMENAU 3vs
ΟΥΜ ΙΤΑΠΕΤΙΝΙΓΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 0vs
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ASSU 1vs
AMERICA-RN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 2vs
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΓΚΡΕ 0vs
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 3vs
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2vs
ΜΠΟΛΙΒAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΦΙΝ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΝΤΟ 4vs
CA ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PENAPOLENSE 0vs
SERTAOZINHO-SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ 2vs
ΣAΟ ΚΑΕΤAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΡΝAΝΤΟ 0vs
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PORTUGUESA-SP 3vs
ΑΤΙΜΠΑΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2vs
BOTAFOGO-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ 0vs
ΓΚΟΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΛΟΤΑΣ 1vs
MANAUS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ 1vs
SANTA CRUZ-PE 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOA-MG 1vs
ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CRB ΑΛ 2vs
ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 79vs
ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΣ ΦΡΙΑΡΣ 80vs
ΧΑΒΙΕ ΜAΣΚΕΤΙΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡ ΜΠΟΝΙΣ 89vs
SAINT JOSEPH'S HAWKS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖ ΜΕΙΣΟΝ ΠAΤΡΙΟΤΣ 57vs
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΜΠΙΛΙΚΕΝΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΑΛ ΘΑΝΤΕΡΙΝΓΚ ΧΕΡΝΤ 94vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΤΛ. ΑΟΥΛΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 69vs
ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 45
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΡΕΙΖΟΡΜΠΑΚΣ 99vs
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΣΤ. ΤΑΙΓΚΕΡΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ 61vs
ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΦΛ. ΝΑΙΤΣ 61vs
ΣAΟΥΘ. ΜΕΘΟΝΤΙΣΤ ΜAΣΤΑΝΓΚΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 54vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΓΚΕΙΤΟΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 77vs
ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΛΕΡ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ 77vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣ ΡΕΝΤ ΣΤΟΡΜ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΛΟΤ 56vs
ΝΟΡΘ ΤΕΞΑΣ ΜΙΝ ΓΚΡΙΝ 43
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΣΤ ΡΕΝΤ ΦΟΞΙΣ 69vs
ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 68vs
ΚΟΥΙΝΙΠΙAΚ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΧΟΥΖΙΕΡΣ 72vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ 59vs
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΜΠΛ ΟΟΥΛΣ 51vs
ΤΟΥΛΣΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΧΑΡΙΚΕΙΝ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΛΟΝΙΑΝΣ 52vs
ΦΟΡΝΤΑΜ ΡΑΜΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΝΤ ΝΤΟΜΙΝΙΟΝ ΜΟΝΑΡΚΣ 84vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΡΟΟΥΝΤΡΑΝΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΙΝΤΕΡ ΜΠΡΟΝΚΣ 71vs
ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΟΡΝ ΤAΙΓΚΕΡΣ 75vs
ΤΕΞΑΣ Α&Μ ΑΓΚΙΣ ΑΘΛΕΤΙΚΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ 87vs
ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 70vs
ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑ ΣΑΛ ΕΞΠΛΟΡΕΡΣ 64vs
UMASS MINUTEMEN 75
ΤΕΛΙΚΟ
LIU SHARKS 73vs
ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΝΤΕΜΟΝΣ 95vs
NEW ORLEANS PRIV. 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΤΕΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76vs
FIU PANTHERS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74vs
ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΤΛ ΤΕΝΕΣΙ ΜΠΛΟΥ ΡAΙΝΤΕΡΣ 56vs
UTEP MINERS 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΚΟΡΠΟΥΣ ΚΡΙΣΤΙ 74vs
ΣΑΜ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΡΚΑΤΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ 74vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΚΑΡΝΕΙΤ ΓΟΥΟΡΝΤ ΚAΡΝΤΙΝΑΛΣ 76vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΧAΣΚΙΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘΙΣΤΕΡΝ ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΛΑΙΟΝΣ 69vs
ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΜΠΕΑΡΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΙΤΟΝ ΜΠΛΟΥΤΖΕΙΣ 91vs
ΤΖΟΡΤΖΤAΟΥΝ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΟΛΣ ΣΤΕΙΤ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 80vs
MCNEESE STATE 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΜΙΣΙΣΙΠΙ 57vs
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΣΑΣ ΤΖΕΙΧΟΚΣ 75vs
ΤΕΞΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΧΟΡΝΤ ΦΡΟΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΤΟΝ ΧΟΛ 77vs
ΒΙΛΑΝΟΒΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΕΚ 73vs
ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠAΝΘΕΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 69vs
ΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΠAΤΖΕΡΣ 63vs
ΝΟΡΘΟΥΕΣΤΕΡΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ-ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΧΑΡΙΚΕΙΝΣ 44vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 46
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΡΕΜΠΕΛΣ 75vs
ΤAΙΓΚΕΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΤΡ ΝΤΑΜ 71vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΣΤΕΙΤ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΟΥΝΤ ΑΙΛΑΝΤ ΡΑΜΣ 57vs
ΝΤΕΙΤΟΝ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 67vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΣΤΕΙΤ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
UC IRVINE ANTEATERS 70vs
ΚΑΛ ΝΟΡΘΡΙΤΖ 72
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -vs
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
RIO BRANCO-PR 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 114vs
KW TITANS 107
ΤΕΛΙΚΟ
PETROLINA 0vs
ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 77vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ 57
ΜΠΑΟΥΡΟΥ -vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ -
SAO JOSE -vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
CARIDUROS DE FAJARDO 111vs
VAQUEROS DE BAYAMON 98
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITANES DE ARECIBO 95vs
BRUJOS DE GUAYAMA 80
ΤΕΛΙΚΟ
KΑΡΤΑΧΙΝΕΣ 2vs
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ 1vs
ΛΙΜΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ 2vs
ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 80vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤAΔ 71vs
ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
LA UNION 80vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΙΜΣΑ 96vs
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΚΟΤA 3vs
ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 1
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ -vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ -
ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ -vs
REAL SANTANDER -
ΤΙΓΚΡΕΣ FC -vs
ΜΠΑΡΑΝΚΟΥΙΛΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
LONG ISLAND NETS 124vs
DELAWARE BLUE COATS 108
ΤΕΛΙΚΟ
NORTH. ARIZONA SUNS 131vs
IOWA WOLVES 138
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 101vs
SANTA CRUZ WARRIORS 95
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTH BAY LAKERS 146vs
STOCKTON KINGS 137
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 3vs
SAN JOSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΠΟΤΟΣΙ 2vs
ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
OPERARIO-FC MS 1vs
CORUMBAENSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
AQUIDAUANENSE 2vs
PONTA PORA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΡΟΒΙAΡΙΟ 1vs
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΝΤΑΡΕΝΑΣ 3vs
ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MUNICIPAL LIBERIA 0vs
AD COFUTPA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤAΓΚΑ 0vs
UPNFM 0
ΤΕΛΙΚΟ
HONDURAS PROGRESO 0vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΝΤΑ 0vs
ΠΛΑΤΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΑΘΟΝ 1vs
CD ΡΕAΛ ΣΟΣΙΕΔAΔ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛ ΒΕΝΣΕΝΤΟΡ 1vs
ΑΛΙAΝΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥAΡΕΖ 2vs
ΜΟΝΤΕΡΕΙ 0
ΣΙΝΤΝΕΙ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΠΕΡΘ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -vs
ΚAΙΡΝΣ ΤAΙΠΑΝΣ -
ΓΟΥΕΣΤ ΑΡΜΕΝΙΑ -vs
ΠΟΥΝΙΚ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 -
ΑΛΑΣΧΚΕΡΤ 2 -vs
ΑΡΤΣAΧ -
ΝΤΙΛΙΤΖAΝ -vs
ΟΥΡΑΡΤΟΥ 2 -
ΖΑΚΑΤAΛΑ -vs
ΣΑΜΠAΙΛ Β` -
SABAH FK B -vs
ΝΕΦΤΣΚΙ ΜΠΑΚΟΥ B` -
QARABAG AGDAM B -vs
ΚΑΡΑΝΤAΚ ΛΟΚΜΠΑΤAΝ -
ΤΣΕΟΝAΝ ΣΚΑΙΓΟΥΟΚΕΡΣ -vs
ΣΟΥΓΟΝ ΒΙΞΤΟΡΜ -
ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) -vs
ΤΣΕΟΝΓΚΙΟΥ ΣΤΑΡΣ (Γ) -
EX HI-PASS (W) -vs
ΧΙΟΥΝΤAΙ ΧΙΛΣΤΕΙΤ (Γ) -
ΤΖΟΝΤΖΟΥ ΕΓΚΙΣ -vs
ΙΝΤΣΕΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΣ -
ΚΡΟΑΤΙΑ (Γ) -vs
ΜΕΞΙΚΟ (Γ) -
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ) -
ΤΑΙΛAΝΔΗ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γ) -
ΣΑΝAΤ ΝAΦΤ ΑΜΠΑΝΤAΝ -vs
PARS JAM BUSHEHR -
ΤΡAΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤAΜΠΡΙΖ -vs
ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡAΝ -
ΣAΧΙΝ ΜΠΟΥΣΕΧΡ -vs
ΝΑΦΤ ΜΑΣΖΕΝΤ -
ΦΟΥΛAΝΤ ΚΟΥΖΕΣΤAΝ -vs
ΜΑΣΙΝ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ -
ΝΤAΟΥΕΛ ΜΟΧΟΥΝ ΜΠΑΓΚAΝ -vs
ΤΣΕΝAΙ ΣΙΤΥ -
KF VUSHTRRIA -vs
KF DUKAGJINI -
KF DRENICA -vs
KF FLAMURTARI -
ΕΝΤΙΝΓΚ ΣΠΟΡΤ -vs
ΜΠΑΜΠΟΥΤΟΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΝΤΑ -
ΚΟΛΟΜΠΕ -vs
ΑΠΕΓΙΕΣ ΝΤΕ ΕΜΦΟΥ -
ΚΟΤΟΝΣΠΟΡ ΝΤΕ ΓΚΑΡΟΥΑ -vs
ΦΟΒΟΥ ΝΤΕ ΜΠΑΧAΜ -
ΟΥΝΙΟΝ ΝΤΟΥAΛΑ -vs
ΣΤΕΙΝΤ ΡΕΝAΡΝΤ -
MTK BUDAPEST (W) -vs
ΠΙΚ-ΠΕΚΣ (Γ) -
DVTK ΜΙΣΚΟΛΤΣ (Γ) -vs
ΣΟΠΡΟΝ (Γ) -
ΟΥΝΙ ΓΚΙΟΡ (Γ) -vs
ZTE NKK (Γ) -
CSATA (W) -vs
ΣΕΞΑΡΝΤ (Γ) -
ΜΑΡΟΥΝΣ -vs
ΕΞΠΡΕΣ FC -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΧΛΙ ΑΛ-ΦΟΥΤΖΙΡΑ -
ΑΛ-ΚΑΛΙΧ ΚΟΡ ΦΑΚAΝ -vs
ΜΠAΝΙ ΓΙΑΣ -
ΣΑΡΙAΧ ΦΚ -vs
ΧAΤΤΑ -
ΑΛ ΓΟΥAΣΛ -vs
ΑΛ ΝΤAΦΡΑ -
ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Γ) -vs
ΙΣΡΑΗΛ (Γ) -
ΜAΛΤΑ (Γ) -vs
ΓΕΩΡΓΙΑ (Γ) -
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΕΛΛAΔΑ (Γ) -
ΟΥΜ ΣΑΛAΛ -vs
ΑΛ ΣΑΧAΝΙΑ -
ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ -vs
ΑΛ ΓΑΡΚΑ -
AL SALT -vs
MA'AN -
AL HUSSEIN -vs
ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ -
ΕΛ ΧAΡΑΣ -vs
Α ΜΠΟΥ ΣAΝΤΑ -
ΤAΜΠΟΡ -vs
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ -
ΜΠΙΣΚΡΑ -vs
ΣΕΤΙΦ -
ΚΑΜΠΙΛΙΕ -vs
USM ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ -
ΜΠΟΡΝΤΖ ΜΠΟΥ ΑΡΕΡΙΝΤΖ -vs
ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΑΛΓΚΕΡ -
HORIZONT MINSK (W) -vs
VICTORIA GRODNO (W) -
VICTORIA BREST (W) -vs
ΤΣΜΟΚΙ-ΜΙΝΣΚ (Γ) -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -
ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟΡ (Γ) -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΚΑΜΕΡΟΥΝ (Γ) -vs
ΖAΜΠΙΑ (Γ) -
ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΙΣ -vs
ΕΝΠΙ -
ΑΛ ΚΟΥΒΕΙΤ -vs
ΑΛ ΑΡAΜΠΙ -