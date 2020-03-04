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  • LIVE

    ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ 1

    vs

    ΛΙΜΟΝ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ 1

    vs

    ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    KΑΡΤΑΧΙΝΕΣ 2

    vs

    ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΧΟΥAΡΕΖ 0

    vs

    ΜΟΝΤΕΡΕΙ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1

    vs

    ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 0

    vs

    ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 79

    vs

    ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 66

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΣ ΦΡΙΑΡΣ 80

    vs

    ΧΑΒΙΕ ΜAΣΚΕΤΙΡΣ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΕΝΤΡΑΛ ΦΛ. ΝΑΙΤΣ 61

    vs

    ΣAΟΥΘ. ΜΕΘΟΝΤΙΣΤ ΜAΣΤΑΝΓΚΣ 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 54

    vs

    ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΓΚΕΙΤΟΡΣ 68

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 77

    vs

    ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 55

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠAΤΛΕΡ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ 77

    vs

    ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣ ΡΕΝΤ ΣΤΟΡΜ 55

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΡΛΟΤ 56

    vs

    ΝΟΡΘ ΤΕΞΑΣ ΜΙΝ ΓΚΡΙΝ 43

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΑΡΙΣΤ ΡΕΝΤ ΦΟΞΙΣ 69

    vs

    ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 85

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 68

    vs

    ΚΟΥΙΝΙΠΙAΚ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 69

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΝΤΙAΝΑ ΧΟΥΖΙΕΡΣ 72

    vs

    ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ 59

    vs

    ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΕΜΠΛ ΟΟΥΛΣ 51

    vs

    ΤΟΥΛΣΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΧΑΡΙΚΕΙΝ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΖΟΡΤΖ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΛΟΝΙΑΝΣ 52

    vs

    ΦΟΡΝΤΑΜ ΡΑΜΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΛΝΤ ΝΤΟΜΙΝΙΟΝ ΜΟΝΑΡΚΣ 84

    vs

    ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΡΟΟΥΝΤΡΑΝΕΡΣ 59

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΑΙΝΤΕΡ ΜΠΡΟΝΚΣ 71

    vs

    ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 59

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΜΠΟΡΝ ΤAΙΓΚΕΡΣ 75

    vs

    ΤΕΞΑΣ Α&Μ ΑΓΚΙΣ ΑΘΛΕΤΙΚΣ 78

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ 87

    vs

    ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 70

    vs

    ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΑ ΣΑΛ ΕΞΠΛΟΡΕΡΣ 64

    vs

    UMASS MINUTEMEN 75

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    LIU SHARKS 73

    vs

    ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡ ΜΠΟΝΙΣ 89

    vs

    SAINT JOSEPH'S HAWKS 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΖΟΡΤΖ ΜΕΙΣΟΝ ΠAΤΡΙΟΤΣ 57

    vs

    ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΜΠΙΛΙΚΕΝΣ 69

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΑΡΣΑΛ ΘΑΝΤΕΡΙΝΓΚ ΧΕΡΝΤ 94

    vs

    ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΤΛ. ΑΟΥΛΣ 82

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 69

    vs

    ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 45

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΚAΝΣΑΣ ΡΕΙΖΟΡΜΠΑΚΣ 99

    vs

    ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΣΤ. ΤΑΙΓΚΕΡΣ 90

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ 61

    vs

    ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 59

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΤΕΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76

    vs

    FIU PANTHERS 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74

    vs

    ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΙΝΤΛ ΤΕΝΕΣΙ ΜΠΛΟΥ ΡAΙΝΤΕΡΣ 56

    vs

    UTEP MINERS 60

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΝΤΕΜΟΝΣ 95

    vs

    NEW ORLEANS PRIV. 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ -

    vs

    ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -

    vs

    ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΣΤΕΙΤ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -

    vs

    ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

    vs

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -

    vs

    ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΣΕΟΝAΝ ΣΚΑΙΓΟΥΟΚΕΡΣ -

    vs

    ΣΟΥΓΟΝ ΒΙΞΤΟΡΜ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) -

    vs

    ΤΣΕΟΝΓΚΙΟΥ ΣΤΑΡΣ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -

    vs

    ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟΡ (Γ) -

    vs

    ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΛΥΜΠ ΠΡAΓΑ (Γ) -

    vs

    ΣΟΚΟΛ ΦΡAΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΓΚΕΛ ΠΡΟΣΤΕΧΟΦ (Γ) -

    vs

    ΝΤΟΥΚΛΑ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (Γ) -

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  • ΟΣΤΡAΒΑ (Γ) -

    vs

    ΠΡΕΡΟΒ ΠΡΕΤΣΕΤΖΑ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • VK SELMY BRNO (W) -

    vs

    ΣΟΚΟΛ ΣΤΕΡΝΜΠΕΡΚ (Γ) -

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  • ΣΚ ΑΠ ΟΛΟΜΟΥΤΣ (Γ) -

    vs

    ΚΡΑΛΟΒΟ ΠΟΛΕ ΜΠΡΝΟ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • OK UB (W) -

    vs

    ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -

    vs

    ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΟΡΕΛΛΑ ΡΑΜΟΝΤΑ ΙΠAΓΚ (Γ) -

    vs

    SASSUOLO VOLLEY (W) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΚΙΡΙAΤ ΑΤΑ -

    vs

    ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΙΡΟΝΙ ΝΕΤAΝΙΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ