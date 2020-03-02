Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα της τεσσάρας στον Βόλο (vid)

Τις αντιδράσεις του Γιώργου Δώνη και των ποδοσφαιριστών στον πάγκο του Παναθηναϊκού δείχνει η παρακάμερα της τεσσάρας κόντρα στον Βόλο.
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 106vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 133vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 114vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 110vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 124
LIVE
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
LIVE
ΡΟΝΤΑ B` 1vs
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ B` 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ B` 2vs
ΚΑΜΠΟΥΡ B` 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ B` 1vs
ΓΙΟΝΓΚ ΝΕΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ (ΝΕΟΙ) 0vs
ΕΜΕΝ B` 3
ΦΙΤΕΣΕ B` -vs
ΝΤΕ ΓΚΡAΑΦΣΑΠ B` -
ΧΕΡΑΚΛΕΣ B` -vs
ΒΑΑΛΒAΙΚ B` -
JONG SBV EXCELSIOR -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤAΡΝΤ B` -
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ B` -vs
ΦΕΝΛΟ B` -
ΓΙΟΝΓΚ ΜΠΡΕΝΤΑ -vs
ΤΣΒΟΛΕ B` -
ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ B` -vs
ΤΒΕΝΤΕ B` -
ΧΕΡΕΝΦΕΝ (ΝΕΟΙ) -vs
ΒΙΛΕΜ B` -
LIVE
ΑΠΕΓΙΕΣ ΝΤΕ ΕΜΦΟΥ 1vs
ΟΥΝΙΟΝ ΝΤΟΥAΛΑ 0
LIVE
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ 0vs
ALIZE CORNET 0
ΤΕΛΙΚΟ
LARA ARRUABARRENA 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΒΑ ΚΑΤΑΡΖΙΝΑ 0vs
ALISON VAN UYTVANCK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΙΟΥΚ ΜAΡΤΑ 0vs
YSALINE BONAVENTURE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΜΠΟΣ ΤΙΜΕΑ 1vs
IRINA MARIA BARA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝ ΠΡΙΣΙΛΑ 0vs
JAQUELINE CRISTIAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
GREY/SILVA 0vs
KRUNIC/SREBOTNIK 2
LECHEMIA/PONCHET -vs
PAQUET/PARMENTIER -
ΓΚΟΜΕΘ-ΕΡΕΡΑ ΚAΡΛΟΣ -vs
EMILIANO AGUILERA -
ZARINA DIYAS -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
ΝΙΣ ΧΙΟΥΓΚΟ -
JUAN PABLO FICOVICH -vs
JASON KUBLER -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
GREETJE MINNEN -
ΠΑΤΙΝΟ ΛΟΥΙΣ -vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ -
GIAN MARCO MORONI -vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ -
ΛΕΝΖ ΧΟΥΛΙAΝ -vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -
ANNA-LENA FRIEDSAM -vs
ANASTASIYA KOMARDINA -
KATERYNA KOZLOVA -vs
REBECCA PETERSON -
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -vs
ΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ -
ΣΑΝΤΙΓΙAΝ ΑΚΙΡΑ -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
ZVEREV/ZVEREV -vs
KORDA/KRUEGER -
ΜΠΡΙΜΕΡ ΓΚAΓΚΕ -vs
HUNTER REESE -
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΚΑΛΙΝΙΝΑ ΑΝΧΕΛΙΝΑ -
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ -vs
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -vs
ΚΛΑΧΝ ΜΠΡAΝΤΛΙ -
STEPHANE ROBERT -vs
SEM VERBEEK -
YANINA WICKMAYER -vs
ΛΙΟΥ ΚΛΕΡ -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
PEREZ/SANDERS -vs
CHRISTIAN/JAKUPOVIC -
JOHN PATRICK SMITH -vs
MILLEDGE COSSU -
OSCAR JOSE GUTIERREZ -vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ -
ΛΟΥΖ ΟΡΛAΝΤΟ -vs
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -
VERA ZVONAREVA -vs
WANG XIYU -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
ΣΕΠΕΝΤΕ ΡΟΙΓΚ ΒΕΡΟΝΙΚΑ -
ERRANI/SEGUEL -vs
KONTA/SVITOLINA -
ΛΙ ΑΝ -vs
HARRIET DART -
ΜΠΑΠΤΙΣΤ ΧΕΙΛΙ -vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -vs
DUDI SELA -
ΜΟΤ ΜΠΛΕΙΚ -vs
MACKENZIE MCDONALD -
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ -vs
ΤΣΟΥΝΓΚ ΧΙΕΟΝ -
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
SHINTARO MOCHIZUKI -vs
JUAN HERNANDEZ -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
LARA ARRUABARRENA -
MATIAS DESCOTTE -vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ -
ΜΕΖΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -
BLINKOVA/MCHALE -vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH -
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ -
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -vs
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ -
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ -vs
ΣΤΟΓΙAΝΟΒΙΤΣ ΝΙΝΑ -
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ -vs
ΛΙ ΖΕ -
ΟΥΤΣΙΝΤΑ ΚΑΙΤΣΙ -vs
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -
NOAH RUBIN -vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΤΑΝΙΛΟ -
DUAN/HIBINO -vs
DOI/SIEGEMUND -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
JUAN CRUZ ARAGONE -
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ -vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ -
LIVE
MEDEAMA 0vs
GREAT OLYMPICS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 3vs
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥAΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΙAΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ 0vs
ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΡΙΟ ΚΟΥAΡΤΟ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛAΝΤΑ 0
ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚAΓΟ -vs
ΙΝΤΕΠ. ΡΙΒΑΝΤAΒΙΑ -
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ -vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΤΟΥΚΟΥΜAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΝΕΒΕΡΣΙΤAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 82vs
ΚΛAΜΠ ΑΒ ΤΕΜΟΥΚΟ 78
ΤΕΛΙΚΟ
PUERTO MONTT 80vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΟΝΕΣ ΚΟΥΙΛΠΟΥΕ 111vs
QUILICURA 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 84vs
ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΟΥΕΡΤΟ ΒAΡΑΣ 86vs
ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚAΣΤΡΟ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΕΝΣΕ 4vs
HONDURAS PROGRESO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤAΓΚΑ 2vs
ΡΕAΛ ΝΤΕ ΜΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
BOA-MG 1vs
ATLETICO MINEIRO-MG 1
ΤΕΛΙΚΟ
STOCKTON KINGS 105vs
RIO GRANDE VALLEY 130
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITANES DE ARECIBO 93vs
METS DE GUAYNABO 74
ΤΕΛΙΚΟ
LEONES DE PONCE 86vs
VAQUEROS DE BAYAMON 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2vs
BOAVISTA-RJ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΟΒΙAΡΙΑ 1vs
ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
UNIAO RONDONOPOLIS 1vs
CEOV OPERARIO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΑΡA 1vs
ΕΜΕΛΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1vs
INTER MIAMI CF 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤAΙΜΠΕΡΣ 1vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 1vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΖAΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 2vs
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΝΤ ΣΕΖAΡ ΒΑΛΙΕΧΟ 1vs
ΣΠ. ΚΡΙΣΤAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΑΡAΤΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER PLATE (W) 3vs
VELEZ SARSFIELD (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
SAN LORENZO (W) 3vs
VILLA DORA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
MUPOL (W) 3vs
SAN JOSE (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOCA JUNIORS (W) 3vs
GIMNASIA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΣΒΙΛ 68vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 72vs
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠAΦΑΛΟΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΠAΤΖΕΡΣ 71vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΟΜΠΕΡ ΜΑΡΙΝΓΚΑ ΒΟΛΕΙ 1vs
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧAΡΑ 2vs
ΛΕΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ 1vs
ΑΤΛΑΣ ΝΤΕ ΓΟΥΑΝΤΑΛΑΧAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜAΝΓΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ 1vs
ΟΝΣΕ ΚAΛΝΤΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 0vs
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ 1
ΜΠΑΡΝΕΤΣΕΑ -vs
ΣΑΝΤΙAΓΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 0vs
ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 2vs
ΑΝΤΟΦΑΓΚAΣΤΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 69vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΙΜΣΑ 90vs
ATENAS 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ 3vs
ΛΕΟΝΕΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΟΥΝΤ ΠΛΙΣΑΝΤ 1vs
MOLYNES 0
ΤΕΛΙΚΟ
WATERHOUSE 3vs
UWI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΟΚΟΤΑΛ 3vs
ΜΑΝAΓΚΟΥΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤ ΜΟΥΝΙΣΙΠAΛ ΤΖΑΛAΠΑ 1vs
SABANAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 5vs
ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
BA FC 0vs
AUCKLAND CITY 6
ΤΕΛΙΚΟ
SOAGA 0vs
AS VENUS 6
ΤΕΛΙΚΟ
BARS 81vs
IRTYSH 70
ΤΕΛΙΚΟ
ALMATY 2 73vs
KAZYGURT 91
ΤΕΛΙΚΟ
BARSY ATYRAU 2 74vs
SCYSS 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΟΥΓΚΑ 1vs
ΖΕΝΙΤ ΙΖΧΕΒΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
TAVRIYA NOVOTROITSKE 0vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΑ ΧAΜΠΑΡΟΒΣΚ 0vs
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛ ΣAΡΑΤΟΦ 1vs
ΝΤΟΛΓΚΟΠΡΟΥΝΤΝΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
UFK DNIPRO 0vs
SKORUK TOMAKOVKA 2
ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ -vs
ΝΤΡΟΥΖΧΜΠΑ ΜΑΙΚΟΠ -
TSV KS-WOLFSANGER -vs
OLYMPIA 1914 KASSEL -
KAINBACH-HONIGTAL -vs
SV WEINITZEN -
ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ -vs
ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ -
ASKO KOBERSDORF II -vs
DEUTSCHKREUTZ II -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 125vs
ΣΙΝΤΝΕΙ ΚΙΝΓΚΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
SHEIKH JAMAL 4vs
ARAMBAGH 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΠΑΧAΝΙ ΤΣΙΤΑΓΚΟΝΓΚ 2vs
SHEIKH RUSSEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARIDHARA 1vs
BROTHERS UNION 1
ΤΕΛΙΚΟ
BLUE EAGLES 1vs
ADELAIDE CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΟΝΓΚΙΟΥ ΣΤΑΡΣ (Γ) 64vs
ΜΠΟΥΧΕΟΝ ΚΕΜΠ-ΧAΝΑ (Γ) 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΟ (ΕΡ.) 0vs
ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ Β` 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ Β (ΡΕΖ.) 4vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ (ΕΡ.) 2
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ (Ρ) -vs
ΓΚΟΥΑΡAΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ Β (ΡΕΖ.) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΑΡAΤ ΕΡΕΒAΝ 0vs
ΑΡΑΡAΤ-ΑΡΜΕΝΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 2vs
FC LORI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 5vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ 1vs
SAMGURALI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 0vs
SHUKURA KOBULETI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΓΚΡΑ 0vs
ΖΟΥΓΚΝΤΙΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΣ ΤΙΡΑ 0vs
ΑΡΕΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II 1vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΒAΡΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KF FLAMURTARI 2vs
KF VUSHTRRIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 1vs
ΝΟΒΙ ΠΑΖAΡ 1
AL SADAKA -vs
AL-AHLI BEIT HANOUN -
SHABAB KHAN YOUNES -vs
SHABAB JABALIA -
ΑΛ – ΝΤΟΥΧΑΙΛ -vs
ΣΑΡΙAΧ ΦΚ -
ΒΙΤΟΣΑ -vs
ΕΤAΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ -
ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ -vs
ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ -
ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ -vs
ΚΕΣΙΟΡΕΝΓΚΟΥ -
ΜΙAΛΜΠΙ -vs
ΝΤAΛΚΟΥΡΝΤ -
ΣΑΝΤΙΒΙΚΕΝΣ -vs
ΤΖΟΥΓΚAΡΝΤΕΝ -
ΜΠΡΝΟ -vs
ΟΝΤΟΛΕΝΑ ΒΟΝΤΑ -
ΜΠΑΚΙΡΚΟΙ ΜΠΛΝΤ ΒΟΛΕΙΣ (Γ) -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ (Γ) -
ΝΤΟΥΝAΒ ΡΟΥΣ -vs
ΜAΡΕΚ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-ΙΒΚΟΝΙ ΝΤΟΥΠΡΙΤΣΑ -
RACING D'ABIDJAN -vs
AFAD DJEKANOU -
ΑΚΑΑ -vs
ΛΑΚAΠΑ -
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΟΜΟΝΟΙΑ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΑΡΓΚΟΣ ΣΟΡΑ -
ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ -vs
ΧAΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ -
SIP SEMPETER (W) -vs
LUKA KOPER (W) -
SWANSEA CITY U23 -vs
WEST BROMWICH U23 -
ASTON VILLA U23 -vs
READING U23 -
WEST HAM U23 -vs
NORWICH CITY U23 -
STOKE CITY U23 -vs
MANCHESTER UTD U23 -
ΕΝΠΙ -vs
ΓΚΟΥΝΑ -
ΣΜΟΥΧΑ -vs
ΕΛ-ΕΝΤAΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ -
ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΙΣ -vs
ΑΣΟΥAΝ -
ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡAΜΠ -vs
ΕΛ ΜΑΣΡΙ -
ΤAΝΤΑ -vs
AL ITTIHAD -
ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚAΣΑ -vs
ΙΣΜΑΙΛΙ -
ΜΑΣΡ ΦΚ -vs
ΧΑΡAΣ ΕΛ ΧΕΝΤΟΥΝΤ -
ΑΛ ΑΧΛΙ -vs
ΒAΝΤΙ ΝΤΕΛΓΚΑ -
ΠΙΡΑΜΙΝΤΣ -vs
ΖAΜΑΛΕΚ -
CHELSEA U23 -vs
EVERTON U23 -
SOUTHAMPTON U23 -vs
LEICESTER CITY U23 -
TOTTENHAM U23 -vs
WOLVERHAMPTON U23 -
ΑΛΚΜAΑΡ Β -vs
ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ -
ΒΙΡΤΟΝ -vs
K BEERSCHOT VA -
ΑΑΛΕΝ -vs
ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΑAΡ -
ΣAΝΤΑ ΚΛAΡΑ -vs
ΠΟΡΤΟ -
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ -
ΜΠAΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝAΝΤΓΟΥΙΤΣ -
ΧΟΥΣΤΟ ΧΟΣΕ ΝΤΕ ΟΥΡΚΙΘΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ -
Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο απόγευμα την Κυριακή με τον Βόλο και ο Γιώργος Δώνης ήταν αρκετά χαρούμενος σε όλο το παιχνίδι...
Τις αντιδράσεις του Γιώργου Δώνη και των ποδοσφαιριστών στον πάγκο του Παναθηναϊκού δείχνει η παρακάμερα της τεσσάρας κόντρα στον Βόλο.