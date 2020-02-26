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Ολυμπιακός: Με «οδηγό» την Τσερνομόρετς (pics, vids)

Ολυμπιακός: Με «οδηγό» την Τσερνομόρετς (pics, vids)

Ολυμπιακός: Με «οδηγό» την Τσερνομόρετς (pics, vids)

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν εκτός Ευρώπης τις 7 από τις 8 προηγούμενες φορές που σε διπλά ευρωπαϊκά παιχνίδια έχασαν το πρώτο με 1-0. Η Σεβίλλη του Σούκερ ήταν ίσως ο πιο οδυνηρός αποκλεισμός. 

 
Δύσκολη αποστολή έχει αύριο ο Ολυμπιακός στην Αγγλία, καθώς καλείται να ανατρέψει το 1-0 που έχασε την περασμένη εβδομάδα από την Αρσεναλ. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στο παρελθόν βρεθεί 8 φορές σε ανάλογη θέση, δηλαδή σε διπλά ευρωπαϊκά ματς να ηττηθούν στο πρώτο με το συγκεκριμένο σκορ και μόλις μία κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση. Πιο συγκεκριμένα κόντρα στην Τσερνομόρετς, τη σεζόν 1992/93. Αντίθετα στις άλλες 7 περιπτώσεις γνώρισαν τον αποκλεισμό, εκ των οποίων οι 2 ήταν στην παράταση (με Σεβίλλη, Αντερλεχτ), ενώ στις άλλες 5 έχασαν και στη ρεβάνς! 
 
 
ΣΕΖΟΝ 1973/74
Εκείνη τη χρονιά οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν την Μπενφίκα, στον πρώτο γύρο του τότε Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Στην Πορτογαλία έχασαν με 1-0 και στη ρεβάνς του Φαλήρου (περισσότεροι από 40.000 φίλαθλοι), «πάλεψαν» για να «γυρίσουν» το ζευγάρι. Ομως ηττήθηκαν με το ίδιο σκορ. 
 
ΣΕΖΟΝ 1982/83
Η ευρωπαϊκή πορεία των «ερυθρολεύκων» ξεκίνησε με πρόκριση επί της Εστερ και στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών βρέθηκαν αντίπαλοι του πανίσχυρου Αμβούργου.  Στο ματς της Γερμανίας ήταν ανταγωνιστικοί και έχασαν με 1-0, κάτι που άφηνε ελπίδες ενόψει της ρεβάνς του Νοεμβρίου. Το ΟΑΚΑ ήταν κατάμεστο, αλλά η ομάδα του Ερνστ Χάπελ πήρε τη νίκη με 4-0. Μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, μερικούς μήνες μετά κατέκτησε και το βαρύτιμο τρόπαιο εκείνης της χρονιάς (1-0 τη Γιουβέντους). 
 
ΣΕΖΟΝ 1984/85
Στον 2ο γύρο του τότε Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ οι Πειραιώτες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Στον αγώνα της Ρουμανίας έχασαν με 1-0 και είχαν βάσιμες ελπίδες πρόκρισης (στον πρώτο γύρο πέρασαν την Ξαμάξ). Ομως στη ρεβάνς ηττήθηκαν με το ίδιο σκορ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ , σε έναν αγώνα όπου οι «ερυθρόλευκοι» έπαιζαν με 10 παίκτες από το 65' λόγω αποβολής του Μίχου.
ΣΕΖΟΝ 1990/91
Για τον 2ο γύρο του τότε Κυπέλλου Κυπελλούχων, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν τη Σαμπντόρια χωρίς τα «μινγκ» τους (Προτάσοφ, Λιτόφτεντσκο, Σάβιτσεφ) που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Παρόλα αυτά ήταν ανταγωνιστικοί (ο Τύπος της εποχής αναφέρει πως δεν τους δόθηκε πέναλτι σε ανατροπή του Αναστόπουλου), όμως έχασαν με 1-0, με γκολ του μετέπειτα προπονητή τους Κάτανετς. Σε έναν αγώνα όπου στιγματίστηκε από επεισόδια με Ιταλούς φιλάθλους και αποδοκιμασίες για τον Αργύρη Σαλιαρέλη. Στη ρεβάνς του Λουίτζι Φεράρις ο Λομπάρντα άνοιξε νωρίς το σκορ και οι Γενοβέζοι διπλασίασαν τις νίκες τους (3-1). 
 
ΣΕΖΟΝ 1992/93
Η πρώτη ευρωπαϊκή πρόκριση του Ολυμπιακού μετά από ήττα 1-0 στον πρώτο αγώνα. Η Τσερνομόρετς «σόκαρε» το «Γ. Καραϊσκάκης» και επικράτησε με αυτό το σκορ στις 16 Σεπτεμβρίου του 1992 (για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ), αλλά 15 ημέρες μετά στην Ουκρανία οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη που χρειάζονταν με σκορ 3-0. Ο Βαϊτσης «χτύπησε» στο 16', ο Λιτόφτεντσκο διπλασίασε λίγο αργότερα τα τέρματά τους και στο λασπωμένο λόγω βροχής τερέν ο Προτάσοφ στο 82' «έκλεισε» τον «χορό των γκολ». Στον επόμενο γύρο οι «ερυθρόλευκοι» απέκλεισαν και τη Μονακό, ενώ έμειναν εκτός από την Ατλέτικο Μαδρίτης. 
 
1995/96
Εκείνη τη χρονιά οι «ερυθρόλευκοι» βίωσαν έναν από τους πλέον άδικους ευρωπαϊκούς τους αποκλεισμούς. Στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ άφησαν εκτός την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μετά ήταν η σειρά της Μάριμπορ και στις 17 Οκτωβρίου του 1995 έχασαν από τη Σεβίλλη στο Σάντσεθ Πιθχουάν, μετά από γκολ του Χουανίτο στο φινάλε.  Στις 31 του μηνός το «Γ. Καραϊσκάκης»... φλέγεται και ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Σαπάνη στο 72', ενώ νωρίτερα είχαν ακυρωθέν γκολ με τον Γιουσκόβιακ, δοκάρι με τον Καραπιάλη και σωρεία χαμένων ευκαιριών. Το ζευγάρι πήγε στην παράταση και οι Πειραιώτες διπλασίασαν τα τέρματά τους με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιουσκόβιακ, Πλέον είχαν αποτέλεσμα πρόκρισης, όμως στο 110' ο Σούκερ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ μείωσε σε 2-1 και έστειλε στους Ισπανούς στην επόμενη φάση, ενώ λίγο πριν το τέλος ο Αλεξανδρής «πέταξε» ακόμη μία καλή στιγμή.
 
2009/10
Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να συμβεί ανάλογο φαινόμενο, μέχρι που φτάσαμε στη σεζόν 2009/10. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλή παρουσία στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπου στα προκριματικά απέκλεισε Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σέριφ Τίρασπολ, ενώ στον όμιλο μάζεψε 10 βαθμούς με Αρσεναλ, Αλκμααρ, Σταντάρ Λιέγης. Ετσι πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των  «16», όπου στο πρώτο παιχνίδι υποδέχθηκε την Μπορντό. Οι Μέλμπεργκ, Στολτίδης, Μαρέσκα, Λούα Λούα, Τοροσίδης είχαν καλές στιγμές, όμως οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που σκόραραν στο 45'+2' με τον Σιανί, κάτι που «ανάγκασε» τον Τοροσίδη να πει σκασμένος πως «σαν κάποιος να μην ήθελε να βάλουμε γκολ».
 
Στη ρεβάνς του Σαμπάν Ντελμά, ο Γκουργκίφ βρήκε νωρίς δίχτυα (5'), όμως δεν τα παράτησε. Με τον Ζαϊρί στο 41' ο Ολυμιίακός άγγιξε την ισοφάριση, στάθηκε τυχερός στο 45' όταν ο Γκουργκίφ είχε δοκάρι, ενώ στο 60' αποβλήθηκε ο Νταρμπισάιρ. Παρόλα αυτά βρήκε γκολ με τον Μήτρογλου στο 65' και στο 69΄έμειναν και οι γηπεδούχοι με 10 παίκτες (κόκκινη ο Ντιαρά). Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» τα έπαιζαν όλα για όλα και στο 77' απώλεσαν μοναδική ευκαιρία με τον Ραούλ Μπράβο να πάρουν το προβάδισμα.  Τα πάντα τελείωσαν στο 84' με το γκολ του Σαμάκ, ενώ μετά τη λήξη αποβλήθηκε και ο Μέλμπεργκ για διαμαρτυρίες. 
2015/16 
Σεζόν 2015/16 και ο Ολυμπιακός έρχεται 3ος σε όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ με Μπάγερν Μονάχου, Αρσεναλ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Ετσι συνέχισε στο Γιουρόπα και στη φάση των «32» αντιμετώπισε την Αντερλεχτ. Στο Βέλγιο γνώρισε την ήττα με 1-0, σε έναν αγώνα όπου ήταν καλύτερος, είχε 2-3 καλές ευκαιρίες (κυρίως εκείνη του Ιντέγε) αλλά οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Εμπότζι.
 
Στη ρεβάνς αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο ρέφερι Χάντερ με σωρεία εκατέρωθεν λαθών και οι Πειραιώτες πήγαν το ζευγάρι στην παράταση, χάρις στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Φορτούνη. Ομως τον έξτρα χρόνο υπέπεσαν σε πολλά λάθη, ο Ατσαμπόνγκ βρήκε στόχο δύο φορές και η Αντερλεχτ επικράτησε με 2-1.
 
 

1982 November 3 Olympiakos Greece 0 SV Hamburg West Germany 4 Champions Cup

1990-91 OLYMPIACOS - SAMPDORIA 0-1 (CWC)

1990-91 SAMPDORIA - OLYMPIACOS 3-1 (CWC)

chernomorets vs olympiakos 0-3 1992-93 cup winners cup

olympiakos vs sevilla 2-1 1995-96 uefa cup

Olympiakos 0 - 1 Bordeaux (23-02-2010) Champions league

Ολυμπιακός - Άντερλεχτ 1-2 (παρ.) (EL) {25/2/2016}

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