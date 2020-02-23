Άρης: Ανακοίνωση στήριξης των οργανωμένων οπαδών στον Βέλεθ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 81vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 81vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 63vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 82vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 3vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 1vs
ΝAΠΟΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΣ 0vs
ΛΥΩΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
ΑΕΚ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ESPANYOL -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΡΟΜΑ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΡΕΜΣ -
ΡΕΝ -vs
ΝΙΜ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΟΦΗ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥAΙΤΚΑΠΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤAΙΜΠΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ -
Ο Σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη με ανακοίνωσή του έδειξε την στήριξή του στον αρχηγό της ομάδας, Φραν Βέλεθ, του οποίου η κόρη δίνει τη δική της μάχη.