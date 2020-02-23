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Άρης: Ανακοίνωση στήριξης των οργανωμένων οπαδών στον Βέλεθ

Άρης: Ανακοίνωση στήριξης των οργανωμένων οπαδών στον Βέλεθ

Άρης: Ανακοίνωση στήριξης των οργανωμένων οπαδών στον Βέλεθ

Ο Σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη με ανακοίνωσή του έδειξε την στήριξή του στον αρχηγό της ομάδας, Φραν Βέλεθ, του οποίου η κόρη δίνει τη δική της μάχη.

Η ανακοίνωση της SUPER 3 για τον Βέλεθ αναφέρει τα εξής:
 
«Αρχηγέ, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο θα είμαστε μαζί σου! Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο είμαστε δίπλα σου!
 
Αυτόν τον ενάμιση χρόνο υπηρετείς τον σύλλογο σαν άνθρωπος και σαν αθλητής με τις όποιες αντιξοότητες στο οικογενειακό σου περιβάλλον.
 
Είμαστε περήφανοι σαν άνθρωποι και σαν οπαδοί που φοράς και τιμάς αυτή τη φανέλα πρεσβεύοντας ανθρώπινες και αθλητικές αξίες μέσα σ’ αυτόν τον σύλλογο. Είμαστε σίγουροι ότι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο θα δίνεις την ψυχή σου για το σύλλογο και για την αγάπη του κόσμου.
 
Όταν απαιτούμε από τους αθλητές να σέβονται τον σύλλογο και το απαιτούμε πραγματικά θα πρέπει να καταλαβαίνουμε και τις ηθικές αξίες στα διλήμματα των αθλητών απέναντι στο σύλλογο. Σε αντίθετη περίπτωση θα είμαστε ψεύτικοι. Δεν θα ζητήσουμε ποτέ από έναν αθλητή να βάλει τον σύλλογο πάνω από τον αγώνα που δίνει ο ίδιος για την υγεία και την ισορροπία του παιδιού του. Αν γινόταν κάτι τέτοιο πράξη θα ήταν ψεύτικο, θα ήταν καιροσκοπικό, θα ήταν ανήθικο.
 
Είμαστε σίγουροι ότι θα τιμήσεις τη φανέλα, το σύλλογο και την αγάπη του κόσμου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και ταυτόχρονα πρέπει να τιμήσεις και τον αγώνα που δίνει η οικογένειά σου και το κοριτσάκι σου. Για να τιμήσεις τον σύλλογο και τον κόσμο του αποφάσισε να κάνεις ότι είναι καλύτερο για το καλό της μικρής. Αυτές τις αξίες πρεσβεύουμε σαν λαός. Να γίνεις το σέντερ μπακ της ζωής της και να μείνεις για πάντα μέσα στην καρδιά μας.
 
Αρχηγέ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο δίπλα σου…
 
VAMOS VELEZ!
 
ΑΙΝΤ’ΑΡΕΙΑΝΑΡΑ!
 

 

 

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