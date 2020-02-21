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ΑΕΚ: Οι απόψεις της Αγιά Σοφιάς από διαφορετικές γωνίες θέασης (pics)

ΑΕΚ: Οι απόψεις της Αγιά Σοφιάς από διαφορετικές γωνίες θέασης (pics)

ΑΕΚ: Οι απόψεις της Αγιά Σοφιάς από διαφορετικές γωνίες θέασης (pics)

Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες μέσα από την Αγιά Σοφιά, με απόψεις του γηπέδου από διαφορετικές γωνίες θέασης, ανέβασε η ΑΕΚ στα social media.

Δείτε το φωτογραφικό υλικό που ανέβασε στα social media η ΑΕΚ από το νέο της σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια:

 

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