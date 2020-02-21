Δείτε το φωτογραφικό υλικό που ανέβασε στα social media η ΑΕΚ από το νέο της σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια:
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 65vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 69vs
ΚΙΜΚΙ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 60vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΕΛ 0vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 4vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3vs
ΜΠΡAΓΚΑ 2
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
LIVE
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 63vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 94
LIVE
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 63vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 64
LIVE
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 31vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 45
LIVE
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 26vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 23
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΝΙΣ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΜΕΤΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
RADUNIA STEZYCA -
ROW 1964 RYBNIK -vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ -
Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες μέσα από την Αγιά Σοφιά, με απόψεις του γηπέδου από διαφορετικές γωνίες θέασης, ανέβασε η ΑΕΚ στα social media.
Δείτε το φωτογραφικό υλικό που ανέβασε στα social media η ΑΕΚ από το νέο της σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια: