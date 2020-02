Η αγωνιστική του Gazzetta: Ο Βαγιαννίδης και η αγκαλιά Κούγια-Ελ Καντουρί (vid)

Το εξαιρετικό ντεμπούτο του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό που συνδυάστηκε με γκολ και ασίστ. Οι νίκες των ΑΕΚ και ΟΦΗ κόντρα σε Άρη και Ατρόμητο και η αναπάντεχη, με βάση το παρελθόν τους, αγκαλιά του Κούγια με τον Ελ Καντουρί.

Σε αυτή την «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον συντάκτη του site Θοδωρή Βασίλη και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν στην 24η αγωνιστική της Super League.

