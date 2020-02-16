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ΠΑΟΚ: Πήγε για ψάρεμα ο Φερέιρα! (pics)

ΠΑΟΚ: Πήγε για ψάρεμα ο Φερέιρα! (pics)

ΠΑΟΚ: Πήγε για ψάρεμα ο Φερέιρα! (pics)

Ο Άμπελ Φερέιρα εκμεταλλεύτηκε το σημερινό ρεπό που έδωσε στους παίκτες του ΠΑΟΚ και δοκίμασε τις ικανότητές του στο ψάρεμα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός του ΠΑΟΚ μάλιστα έδειξε στον φωτογραφικό φακό ότι τα καταφέρνει μια χαρά και στο ψάρεμα!

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