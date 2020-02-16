Ο Πορτογάλος τεχνικός του ΠΑΟΚ μάλιστα έδειξε στον φωτογραφικό φακό ότι τα καταφέρνει μια χαρά και στο ψάρεμα!
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USV WUNDSCHUH -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
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Ο Άμπελ Φερέιρα εκμεταλλεύτηκε το σημερινό ρεπό που έδωσε στους παίκτες του ΠΑΟΚ και δοκίμασε τις ικανότητές του στο ψάρεμα.
Ο Πορτογάλος τεχνικός του ΠΑΟΚ μάλιστα έδειξε στον φωτογραφικό φακό ότι τα καταφέρνει μια χαρά και στο ψάρεμα!