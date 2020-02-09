ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ ο Μπλάνκο (pics)

ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
LIVE
ΠΑΟΚ 1vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
LIVE
ΜΠAΓΕΡΝ 0vs
ΛΕΙΨΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΛΥΩΝ -
LIVE
ΠΑΟΚ 1vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 1vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 4
ΘΕΛΤΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
LIVE
ΠAΡΜΑ 0vs
ΛAΤΣΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΛ 1vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 1vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΛΕΤΣΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΕΝΟΑ 1vs
ΚAΛΙΑΡΙ 0
ΙΝΤΕΡ -vs
ΜΙΛΑΝ -
LIVE
ΜΠAΓΕΡΝ 0vs
ΛΕΙΨΙΑ 0
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 92vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 117vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 119vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 142vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 120vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 122vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 102
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
LIVE
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 1vs
ΡΕΜΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 0
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΛΥΩΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 3vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 4vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 3vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3vs
ΙAΛΥΣΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
LIVE
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 0vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 2vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 1vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 1
LIVE
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 44vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 83vs
ΟΜΠΡΑΝΤΟΙΡΟ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93vs
ΜΠΕΤΙΣ 69
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
LIVE
ΜΙΛAΝΟ 54vs
ΚΡΕΜΟΝΑ 55
LIVE
ΤΡΕΝΤΟ 38vs
ΚΑΝΤΟΥ 36
LIVE
ΒΕΝΕΤΣΙΑ 19vs
DE LONGHI TREVISO 18
ΤΕΛΙΚΟ
VL PESARO 77vs
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 103
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ALMA TRIESTE -
ORIORA PISTOIA -vs
ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ -
LIVE
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 13vs
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ 22
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ 81vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 67vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 79vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 100
LIVE
ΚΗΦΙΣΙA 0vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
LIVE
KORMIL DAVYDIV 1vs
ΜΙΚΟΛAΙΒ 1
LIVE
SAMPION CELJE 0vs
ΝΤΡAΒΑ ΠΤΟΥΙ 1
LIVE
ΠΑΡΝΟΥ ΤΖΑΛΓΚΑΛΙΚΛΟΥΜΠΙ 1vs
ΤΑΡΤΟΥ ΒΕΛΚΟ ΗΛΕΚΤΕΡ 0
LIVE
ΡΑΝΧAΙΜ IL 0vs
ΣΤΙΟΡΝΤAΛΣ/ΜΠΛΙΝΚ 0
LIVE
UNION VASOLDSBERG 2vs
SV HAUSMANNSTATTEN 1
LIVE
ΒΙΚΙΝΓΚ 0vs
ΑΡΕΝΤAΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ 4vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ U21 3
ΤΕΛΙΚΟ
BACEVAC 0vs
LISOVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
SV THAL 1vs
UBELBACH 3
ΤΕΛΙΚΟ
PAIDE LINNAMEESK. II 1vs
ΤΑΜΠΑΣAΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1vs
ΝΤΟΜΑΖΛΙΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SC MARIA LANZENDORF 0vs
SVG GUNTRAMSDORF 2
ΤΕΛΙΚΟ
AVANHARD ODESSA 0vs
KHADZHIBEY USATOVO 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK IMT BEOGRAD 3vs
VINCA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΜΝΙΑ 4vs
SOKIL DULIBY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ 1vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) 5
ΤΕΛΙΚΟ
VICTORIA HAZLACH 1vs
SOKOL DOLNI LUTYNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ 1vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΜΠΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 0vs
ΚΑΣΕΤΣAΡΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΒΑ 3vs
TAMMEKA TARTU U21 2
ΤΕΛΙΚΟ
PIRKA 1vs
GRATWEIN-STRABENGEL 7
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 0vs
GORNIK II ZABRZE 1
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS WIEN 4vs
L.A. RIVERSIDE 1
ΤΕΛΙΚΟ
MITHLINGER GRALLA 1vs
FROHNLEITEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
SEGEDKA 0vs
TURA TATARBUNARI 1
ΤΕΛΙΚΟ
MILUTINAC 1vs
LOKOMOTIVA BEOGRAD 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 3vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ 2vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II 2
ΤΕΛΙΚΟ
STRUGA 2vs
PELISTER BITOLA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SPORTCLUB BAD GAMS 2vs
SPORTCLUB STAINZ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KADINO 0vs
VARDAR SKOPJE 2
ΤΕΛΙΚΟ
OLZA POGWIZDOW 4vs
BANIK RYCHVALD 2
ΤΕΛΙΚΟ
VOINTA SANDRA 6vs
BAZOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
1865 ΝΤΑΧAΟΥ 0vs
ΤΟΥΡΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΤΑΣΠΟΡ ΜΟΥΝΧΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RADNICKI OBRENOVAC 4vs
MLADI RADNIK 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK HAJDUK DIVOS 1vs
FK 1. MAJ RUMA 3
ΤΕΛΙΚΟ
MYKOLAIVKA 2vs
MAGDALINOVKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ATLETIC ODESSA U19 0vs
REAL PHARMA ODESSA 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK JED. STARA PAZOVA 2vs
ZELEZNICAR INDJIJA 0
ΤΕΛΙΚΟ
RENOVA 2vs
TIKVES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠAΒΑ 3vs
ΤΡΙΝΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GASV POELFING BRUNN 3vs
UFC WETTMANNSTATTEN 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΓΚΟΝ ΛΒΙΒ 4vs
KARPATY KAMIANKA-BUZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROGASKA 2vs
ZAGOREC 4
ΤΕΛΙΚΟ
FK ZVEZDARA 1vs
BORAC OSTRUZNICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVOJ RYCHWALD 3vs
KONCZYCE MALE 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΙΛΑ 7vs
ΒΟΡΟΥ ΧΕΛΙΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SC MACCABI WIEN 4vs
ASK ELEKTRA II 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 1
FRISIA WILHELMSHAVEN -vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
PITU GULI KRUSEVO -vs
CRNO BUKI ZL -
YELLOW STAR -vs
EICHGRABEN -
ΚAΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ -vs
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ -
Ο «Ζορό» παίζει ξανά στη χώρα μας και είχε την ευκαιρία να βρεθεί απόψε στο ΟΑΚΑ και να δει παλιούς γνωστούς και φίλους