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ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ ο Μπλάνκο (pics)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ ο Μπλάνκο (pics)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ ο Μπλάνκο (pics)

Ο «Ζορό» παίζει ξανά στη χώρα μας και είχε την ευκαιρία να βρεθεί απόψε στο ΟΑΚΑ και να δει παλιούς γνωστούς και φίλους 

Ενας φίλος από τα παλιά βρίσκεται εσχάτως στην Ελλάδα, καθώς ο Ισμαελ Μπλάνκο αγωνίζεται στο Αιγάλεω. Ο «Ζορό» που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της ΑΕΚ, πήγε απόψε στο ΟΑΚΑ, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του και είχε την ευκαιρία να δει παλιούς γνωστούς και φίλους. 

 

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