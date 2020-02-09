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Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Το πέναλτι που ζήτησαν οι «ερυθρόλευκοι» στη μονομαχία Βαλμπουενά - Μάντσον (vid)

Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Το πέναλτι που ζήτησαν οι «ερυθρόλευκοι» στη μονομαχία Βαλμπουενά - Μάντσον (vid)

Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Το πέναλτι που ζήτησαν οι «ερυθρόλευκοι» στη μονομαχία Βαλμπουενά - Μάντσον (vid)

Η φάση όπου ο Γάλλος ζήτησε να καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών σε μαρκάρισμά του από τον Βραζιλιάνο χαφ 

Στο 37' της σημερινής αναμέτρησης του Περιστερίου, ο Βαλμπουενά ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμά του από τον Μάντσον. 

 

 

 

 

 

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