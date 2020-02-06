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Ολυμπιακός: Ο Τσιμίκας σε μικρή ηλικία στο Guess Who (pic)

Ολυμπιακός: Ο Τσιμίκας σε μικρή ηλικία στο Guess Who (pic)

Ολυμπιακός: Ο Τσιμίκας σε μικρή ηλικία στο Guess Who (pic)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media της και την στήλη που έχει με το Guess Who, δηλαδή να μαντέψει ο κόσμος ποιος παίκτης είναι, έχει τον Τσιμίκα σε μικρή ηλικία.

Δείτε πιο κάτω το ποστάρισμα του Ολυμπιακού...

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