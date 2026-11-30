Οι δηλώσεις του Μπαπτίστ Σανταμαρία μετά το ματς με την ΑΕΚ.

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία τραυματίστηκε κι έγινε αλλαγή στο ματς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.

Ο Γάλλος μέσος μετά το ματς στάθηκε στην ατυχία που είχαν οι Θεσσαλονικείς, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του: «Είναι δύσκολο να νικήσεις ένα εκτός έδρας παιχνίδι που δέχεσαι τρία γκολ. Όταν σκοράρεις βέβαια δύο γκολ, πρέπει να πάρεις το ματς. Είχαμε δύο δοκάρια δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο».

Για τον τραυματισμό του σχολίασε: «Τώρα δεν γνωρίζω τι ακριβώς έχει γίνει. Πρέπει να υποβληθώ σε μαγνητική. Νιώθω μία ένταση στον μυ, αλλά νομίζω δεν είναι σημαντικό. Ήθελα να επιστρέψω για να βοηθήσω την ομάδα, όμως το ιατρικό τιμ είπε πως δεν έπρεπε να πάρω αυτό το ρίσκο».