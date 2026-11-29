Ο Γιάννης Σερέτης κάνει τη σύνοψη της αγωνιστικής, εστιάζοντας στο σπουδαίο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας και στον χαρακτήρα νοικητή που κατέθεσαν σε Περιστέρι και Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός με τις απουσίες τους...

Ηταν απίστευτο το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τρομερό! Πολύ σκληρή η ήττα για τον ΠΑΟΚ που έχει χάσει τουλάχιστον πέντε γκολ (δύο δοκάρια, χαμένο τετ α τετ, δυο ο Μύθου μετά το 2-2 με... πρόχειρες σημειώσεις) δίκαιη όμως η νίκη για την ΑΕΚ που βρήκε ψυχικά αποθέματα ακόμα και μετά την ανατροπή του φιλοξενούμενου να βρει γκολ νίκης. «Καμπανάκι» για την Ενωση η πολύ κακή απόδοση των δύο στόπερ της, τρομερή η βαρύτητα αυτού του τρίποντου με την οποία διατηρεί «ανέπαφη» την απόσταση από τον επικεφαλής της βαθμολογίας. Ηταν το ματς της ημέρας, ήταν το ματς της σεζόν έως τώρα αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι Δικέφαλοι γνώριζαν πως οι δυο «αιώνιοι» είχαν ήδη πάρει τα τρίποντά τους...

Ο Παναθηναϊκός απέδειξε στο Περιστέρι ότι παρά τη μεγάλη ανάγκη του για ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις (εξτρέμ, χαφ, στόπερ) το ρόστερ που έχει χτίσει το καλοκαίρι ο Κοτσόλης έχει καλές εναλλακτικές για αντιπάλους επιπέδου (αυτού του) Ατρομήτου. Οι Πράσινοι κατέθεσαν και πάλι τον ισχυρό χαρακτήρα τους, το πλούσιο επιθετικό ταλέντο τους, τη συσπείρωσή τους. Δύσκολο ματς μετά την ήττα από τη Νόρτζελαντ, μετά το ταξίδι από τη Δανία, με έναν εξτρέμ (Λιβάι Γκαρσία) στο ρόστερ. Τον βοήθησε στο “κακό” του πρώτο ημίχρονο το λάθος – πέναλτι του Μάγκνουσον. Ηταν σοβαρός και συγκεντρωμένος στο πρώτο ημίχρονο, δέχθηκε... μισή φάση από τον γηπεδούχο, όμως δημιουργικά και με τα μποφόρ εναντίον του, έκανε ελάχιστα πράγματα, παρά την πίεσή του μετά το 25'. Στο β' μέρος όλα πρίμα! Γρήγορα το 0-3 με Ντε Φράι – Λιβάι, ωραίο γκολ με δόση τύχης από τον Τεττέη που έκανε παραγωγική εμφάνιση μετά το ναδίρ στη Δανία, ανάσες σε Κάνγκουα, Καμαρά, Ντέσερς, Λιβάι, Ταμπόρδα, χρόνος συμμετοχής σε Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ, Κοντούρη, Τσιριβέγια, Κρίστιανσεν. «Καμπανάκι» για Ταμπόρδα, κακή εμφάνιση σε δεύτερο σερί παιχνίδι και σε χρονικό διάστημα που η ομάδα του τον χρειάζεται πάρα πολύ!

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε σήμερα με απόλυτο τρόπο ότι με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του δεν έχει φτιάξει μια σούπερ θεαματική ομάδα (δεν μπορεί, άλλωστε, βάσει του ρόστερ που έχει και των απωλειών), αλλά ένα σύνολο που παίζει διαφορετικά από την εποχή Μεντιλίμπαρ, με μέταλλο που έχει σφυρηλατήσει με κόπο και ιδρώτα ο Ισπανός. Χωρίς ουσιαστικά τους μισούς βασικούς του νίκησε ο Ολυμπιακός τον Αρη, χάρη στην ποιότητα Φορτούνη – Ζότα Σίλβα και τη μαχητικότητα όλων. Κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο έλλειμμα ποιότητας εφέτος στη θέση του φορ και στα αμυντικά του άκρα και χρειάζεται ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης αν ο Μπέιλι είναι να παίζει 1/3 ματς κατά μέσο όρο. Μάχεται όπως μπορεί ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα για να μην ανοίξει η διαφορά από τον Παναθηναϊκό σ' αυτό το διάστημα μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων και τις μεταγραφές. Εχει συσπείρωση, έχει ενότητα, είναι εμφανές ότι οι παίκτες πιστεύουν στον προπονητή. Νίκες σαν τη σημερινή διατηρούν αναλλοίωτη την απόσταση από τους Πράσινους, όμως προφανώς αυτό δεν αρκεί: αν δεν ενισχυθεί ουσιαστικά τον Ιανουάριο στις θέσεις όπου ολοφάνερα πονάει (και χρειάζονται θαρραλέες αποφάσεις γι' αυτό) δύσκολα θα τα καταφέρει σε πρωτάθλημα και Europa League ακόμα κι όταν επιστρέψουν οι λαβωμένοι χαφ του.

Η ΑΕΚ παραμένει η ομάδα με την καλύτερη χημεία, ως αποτέλεσμα της δουλειάς του Νίκολιτς από πέρυσι. Μ' αυτό το ρόστερ και αυτή την κλήρωση που είχε στο Champions League δεν μπορεί να κάνει την υπέρβαση σ' αυτή τη διοργάνωση. Καταβάλλουν υπερπροσπάθεια οι παίκτες της, άξιζαν καλύτερο αποτέλεσμα εναντίον της Ρεάλ και της Κόμο, αλλά... μέχρι εκεί. Το Champions League, όμως θα τελειώσει για την Ενωση. Και αυτό το ίδιο ρόστερ – ακόμα και δίχως ενίσχυση τον Ιανουάριο παρά μόνο σε εναλλακτικές λύσεις για συγκεκριμένες θέσεις όπου «φωνάζουν» τα κενά- μπορεί κάλλιστα να κάνει το back to back. Ειδικά αν έχει και την τύχη μαζί της, όπως σήμερα. Οσα της στέρησε η μπάλα από το Champions League, της τα έδωσε σήμερα πίσω της πρωταθλήτριας, η οποία επέμεινε μέχρι το τελευταίο λεπτό και δικαιώθηκε, ούσα πολύ πιο εύστοχη από τον ΠΑΟΚ που «αυτοκτόνησε» μετά το εντυπωσιακό 2-2 που ουδείς περίμενε όταν ο MVP Κοϊτά έγραφε το 2-0...

Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλά, ο Νεσπόντοφ παρακολουθούσε διακριτικά τον Κοϊτά στην τελευταία φάση, ο Ζίνι τιμώρησε την αδράνεια, ο ΠΑΟΚ είναι από σήμερα εκτός διεκδίκησης τίτλου. Μετά από την καλύτερη εφετινή εμφάνισή του, η πιο σκληρή εφετινή ήττα του, τον αφήνει στο -11 από τον Παναθηναϊκό, στο -7 από τον Ολυμπιακό, στο – 4 από την Ενωση που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ναι, βελτιώνεται. Ναι, βρίσκει ταυτότητα και ρόλους στο 4-4-2. Ναι, έπαιξε και τα τρία ντέρμπι στην Αττική στον α' γύρο. Αλλά να τους περάσει και τους τρεις; Συνέβη μία φορά. Γι' αυτό και θα το θυμόμαστε για πάντα, διότι δεν μπορεί να επαναληφθεί το θαύμα του 2024.