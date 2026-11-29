Ο Μάριος Ηλιόπουλος συνεχάρη τους παίκτες της ΑΕΚ μετά τη σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ, με τον Ζίνι να έχει την τιμητική του.

Η ΑΕΚ πήρε σπουδαία νίκη - θρίλερ επί του ΠΑΟΚ, χάρη στο γκολ του Ζίνι στο 90+3' και όπως είναι φυσικό είχε την... τιμητική τους στους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν.

Μετά το ματς, όπως συνηθίζει, ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλο, βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη ένθερμα τους ποδοσφαιριστές του, με αγκαλιές και φιλιά, όπως έκανε και με τον Ανγκολέζο πρωταγωνιστή της βραδιάς.

Το φιλί του Μάριου Ηλιόπουλου στον Ζίνι