ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Το φιλί του Μάριου Ηλιόπουλου στον λυτρωτή Ζίνι
Η ΑΕΚ πήρε σπουδαία νίκη - θρίλερ επί του ΠΑΟΚ, χάρη στο γκολ του Ζίνι στο 90+3' και όπως είναι φυσικό είχε την... τιμητική τους στους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν.
Μετά το ματς, όπως συνηθίζει, ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλο, βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη ένθερμα τους ποδοσφαιριστές του, με αγκαλιές και φιλιά, όπως έκανε και με τον Ανγκολέζο πρωταγωνιστή της βραδιάς.
Το φιλί του Μάριου Ηλιόπουλου στον Ζίνι
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