Η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ και η αιχμή για τα... replay στα μάτριξ!

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε την ΑΕΚ παρόλο που βρέθηκε να χάνει με 2-0, όμως στο τέλος οι πρωταθλητές πήραν τη νίκη χάρη σε γκολ στο 90+3'. Ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε στάθηκε στα... replay από τα μάτριξη της Allwyn Arena, τονίζοντας πως ο Βόνσιος διαιτητής άλλαξε τον τρόπο που σφύριζε μετά τη δεύτερη φάση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι έχει στο μυαλό του μετά από την ήττα: «Το κλειδί ήταν ότι στις πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, κάτι που έκανε η ΑΕΚ. Το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο μέρος όταν μπορέσαμε να ισοφαρίσουμε. Προσπαθήσαμε για το τρίτο τέρμα, δεν τα καταφέραμε, κάτι που έκανε η ΑΕΚ. Η ομάδα μου είχε πολύ καλή εικόνα και οι παίκτες έκαναν απίστευτη προσπάθεια, αν συνυπολογίσουμε και τις ασθένειες και τις απουσίες που είχαμε».

Για το αν έχει ξαναδεί σε γήπεδο να παίζονται ριπλέι από τα μάτριξ: «Πρέπει αν δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν που χειρίζεται τις οθόνες γιατί μετά από το δεύτερο βίντεο που έδειξε, ο διαιτητής επηρεαζόμενος άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σφύριζε. Το φάουλ που έγινε στον Ζαφείρη ήταν εγκληματικό και δεν σφυρίχτηκε ενώ η διαχείριση των κίτρινων καρτών ήταν ακατανόητη. Για άλλη μια φορά τα συγχαρητήρια στον άνθρωπο που χειρίζεται τα βίντεο. Να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς στην Τούμπα».

Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να επανέλθει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος: «Το πιστεύω απόλυτα γιατί μετά το παιχνίδι με την Καλαμάτα υπήρξε μια σαφής αλλαγή. Μετά το παιχνίδι του Κυπέλλου με την ΑΕΚ η ομάδα είναι σε μια σαφή ανοδική πορεία. Αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι σε θέση να ανταγωνίζεται όλες τις ομάδες. Ο στόχος είναι να τελειώσει η κανονική περίοδος και να μειωθεί όσο είναι δυνατόν η απόσταση από την κορυφή. Από εκεί και πέρα στα πλέι οφ θα δούμε αν μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση».