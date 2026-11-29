ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Το γκολ - λύτρωση του Ζίνι στο 90+3' έπειτα από υπέροχη ενέργεια του Κοϊτά
Η ΑΕΚ βρέθηκε αντιμέτωπη με... γνώριμο «εφιάλτη», καθώς πήρε προβάδισμα δυο γκολ στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ισοφαρίστηκε, όμως αυτήν την φορά «μίλησαν» τελευταίοι ο Ζίνι και ο Κοϊτά!
Στο 90+3' ο Μαυριτανός απέφυγε τον Ντεσπόντοφ με υπέροχη ντρίμπλα, έκανε σέντρα - σουτ και ο Ανγκολέζος με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή για το 3-2.
Έκτο γκολ του Ζίνι στην τρέχουσα σεζόν, από τη δεύτερη ασίστ του Κοϊτά, ο οποίος χάρη στο εξαιρετικό γκολ που πέτυχε νωρίτερα αναδείχθηκε MVP του ματς.
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Το νικητήριο γκολ του Ζίνι
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