Η ΑΕΚ πήρε σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ χάρη στο γκολ του Ζίνι στο 90+3' έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και ασίστ του MVP, Κοϊτά.

Η ΑΕΚ βρέθηκε αντιμέτωπη με... γνώριμο «εφιάλτη», καθώς πήρε προβάδισμα δυο γκολ στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ισοφαρίστηκε, όμως αυτήν την φορά «μίλησαν» τελευταίοι ο Ζίνι και ο Κοϊτά!

Στο 90+3' ο Μαυριτανός απέφυγε τον Ντεσπόντοφ με υπέροχη ντρίμπλα, έκανε σέντρα - σουτ και ο Ανγκολέζος με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή για το 3-2.

Έκτο γκολ του Ζίνι στην τρέχουσα σεζόν, από τη δεύτερη ασίστ του Κοϊτά, ο οποίος χάρη στο εξαιρετικό γκολ που πέτυχε νωρίτερα αναδείχθηκε MVP του ματς.

Το νικητήριο γκολ του Ζίνι