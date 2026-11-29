Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε στο «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης» χάρις στην ποιότητα δύο πολύ σπουδαίων παικτών του. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Μπαλάρα δεν είδαμε για ένα σημαντικό διάστημα του αγώνα. Μπαλάρα σε ένα συνολικό και γενικότερο πλαίσιο.

Ούτε είναι ένα ματς που θα μας μείνει στο μυαλό ως ένα από τα κορυφαία που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ωστόσο οι Πειραιώτες είχαν μπροστά τους ένα ματς που δεν υπήρχε για εκείνους άλλο αποτέλεσμα εκτός από αυτό της κατάκτησης της νίκης. Το πρώτο μέρος με αυτό το 0-0 άφησε κάποιες αμφιβολίες και ορισμένα ερωτηματικά για το εάν οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να τα καταφέρουν.

Το 2ο 45λεπτο ωστόσο έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο ουσιαστικός, προφανώς πολύ πιο εύστοχος και θα μπορούσε στο τέλος να είχε βάλει και ένα 3ο γκολ. Ενδεχομένως και ένα 4ο ωστόσο και το 0-2 μία χαρά του κάνει του πειραϊκού συλλόγου σε αυτήν τη φάση και με δεδομένο ότι έχει και την αναβολή του αγώνα με την ΑΕΚ που με βάση τον αρχικό προγραμματισμό θα γινόταν το προσεχές Σάββατο.

Με νέο διπλό θέμα τραυματισμών και δύο πολύ σπουδαίους πρωταγωνιστές

Ο κόουτς Αλγκουαθίλ ξεκάθαρα δεν έχει ψάξει δικαιολογίες και δεν πρόκειται να το κάνει λόγω των ουκ ολίγων και σημαντικότατων απουσιών του Ολυμπιακού. Ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι χτυπήθηκαν και από νέα προβλήματα. Ο Ρέτσος δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τον αγώνα παρότι προοριζόταν για βασικός και ο Τικνιζάν αποχώρησε με τραυματισμό στη διάρκειά του (του αγώνα).

Πλην όμως ακόμα και έτσι ο Ολυμπιακός είχε δύο πολύ μεγάλους μπροστάρηδες. Δύο πολύ σπουδαίους παίκτες που του έκαναν τη διαφορά.

Εν πρώτοις ο Φορτούνης με τη δημιουργική και επιθετική του ποιότητα. Ο έμπειρος Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν μέσα και στις 2 φάσεις των γκολ. Στην πρώτη περίσταση αλλάζει εξαιρετικά το παιχνίδι και στη 2η δίνει σούπερ κάθετη στον Ζότα.

Ο Ζότα με τα 9 του πλέον γκολ στον Ολυμπιακό έδειξε και πάλι την κλάση του. Εκεί που απέτυχαν όλοι οι άλλοι μεσοεπιθετικοί του Ολυμπιακού πέτυχε εκείνος. Επιμονή στη φάση του πρώτου γκολ και τελική με γκολ και φοβερή κίνηση και έμπνευση με σκαφτό σουτ για το 0-2.

Η αγκαλιά του Ζότα με τον κόουτς που έχασε πρόσφατα τον πατέρα του

Ένα άλλο πρόσωπο του αγώνα ήταν ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Την Πέμπτη έχασε τον πατέρα του σε ηλικία 87 ετών και την ίδια ημέρα αλλά και την Κυριακή ήταν στο γήπεδο και παρόντας στις υποχρεώσεις του με τον Ολυμπιακό.

Ο Ζότα πήγε να τον αγκαλιάσει μετά το 0-1 σε μία κίνηση με νόημα. Μετά το τέλος του αγώνα έδειχνε συγκινημένος αγκαλιάζοντας όλους τους παίκτες των Ερυθρολεύκων και όντας προφανώς ικανοποιημένος από αυτό το σπουδαιότατο διπλό. Εξάλλου δήλωσε ότι στον Ολυμπιακό βρήκε μία νέα οικογένεια που του έδωσε κουράγιο και άρα και δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του.