Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ με γκολ του Γιόβιτς έπειτα από υπέροχη συνεργασία των πρωταθλητών.

Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να... κρύβουν την μπάλα και να την «εμφανίζουν» στα δίχτυα του Τσιφτσή.

Ο Μάγερ συνεργάστηκε άψογα με τον Βάργκα, άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Πήλιο, ο οποίος έκανε άψογο γύρισμα προς τον αμαρκάριστο Γιόβιτς, ο οποίος πλάσαρε για το 1-0.

Ένατο γκολ του Σέρβου φορ στην τρέχουσα σεζόν, από την τρίτη ασίστ του διεθνή μπακ,

Το γκολ του Γιόβιτς για το 1-0 της ΑΕΚ