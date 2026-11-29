ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Πήλιος «σέρβιρε» και ο Γιόβιτς εκτέλεσε για το 1-0
Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να... κρύβουν την μπάλα και να την «εμφανίζουν» στα δίχτυα του Τσιφτσή.
Ο Μάγερ συνεργάστηκε άψογα με τον Βάργκα, άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Πήλιο, ο οποίος έκανε άψογο γύρισμα προς τον αμαρκάριστο Γιόβιτς, ο οποίος πλάσαρε για το 1-0.
Ένατο γκολ του Σέρβου φορ στην τρέχουσα σεζόν, από την τρίτη ασίστ του διεθνή μπακ,
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Το γκολ του Γιόβιτς για το 1-0 της ΑΕΚ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.