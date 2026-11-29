Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την επιστροφή στην κανονικότητα για τον Παναθηναϊκό και το άνετο πέρασμα από την έδρα του Ατρομήτου.

Τα άσχημα βράδια είναι μέσα στη ζωή του ποδοσφαίρου. Συμβαίνουν. Το θέμα είναι τι κάνεις μετά. Το πως αντιδράς. Από τι μέταλλο είσαι φτιαγμένος και πόσο επιτρέπεις σε αυτές τις καταστάσεις να σε ορίσουν, να σε επηρεάσουν και να σε αλλάξουν.

Ο Παναθηναϊκός μετά το ματς στη Κοπεγχάγη, επέστρεψε στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής, συνάντησε ακραία καιρικά φαινόμενα, είχε να διαχειριστεί την κόπωση από το ταξίδι στον ευρωπαϊκό βορρά και την ελλιπή προετοιμασία για ένα εκτός έδρας δύσκολο παιχνίδι. Όπως και τις πολλές και σοβαρές του απουσίες αυτή την εποχή. Τι έκανε το σύνολο του Νίστρουπ;

Ήταν εκείνο το... επικίνδυνο ποδοσφαιρικό φαινόμενο στην Δυτική Αττική, ήταν σίφουνας κανονικός. Έβαλε τέσσερα γκολ, είχε δύο δοκάρια, έχασε πολλές ευκαιρίες για να οδηγήσει την αναμέτρηση σε σκορ... πόλο και απέδειξε πως φέτος δεν μασάει από τίποτα και μέχρι στιγμής έχει νικηθεί μόνο από τον κακό του εαυτό. Από κανέναν άλλο.

Η ομαδάρα του Δανού προπονητή έφτασε τις 11 νίκες σε 12 ματς στη Super League, έκανε το τέλειο στον πρώτο γύρο απέναντι στους συλλόγους που βρίσκονται εκτός big4 με 9/9 και συνεχίζει με διαφορά να οδηγεί την κούρσα του φετινού πρωταθλήματος, όντας η καλύτερη ομάδα σε επίθεση και άμυνα. Εκείνη με τα περισσότερα γκολ στο ενεργητικό και λιγότερα στο παθητικό, εκείνη με τις μεγαλύτερες απειλές για τον αντίπαλο και τις λιγότερες για την δική της εστία. Για να δούμε από απόψε ποιο θα είναι το νέο κωμικό αφήγημα της προπαγάνδας και των ποδοσφαιρικά άσχετων και επικίνδυνων για να μειώσουν την ποδοσφαιρική αλήθεια, η οποία αποτυπώνεται σε βαθμολογία και στατιστικά, πεντακάθαρα και κρυστάλλινα.

Διαθέσιμες επιλογές:



α) ''Δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι στην χερούκλα του Μάγκνουσον γιατί απαγορεύεται να παίρνει πέναλτι ο Παναθηναϊκός και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να τον σφάζουν''.



β) ''Έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ του Ντε Φράι γιατί έπαιζε με ειδικό νάρθηκα και απέκτησε πλεονέκτημα. Ο ορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού''



γ) ''Ο Λιβάι χρησιμοποίησε τον αέρα για να σκοράρει το τρίτο γκολ. Έπρεπε να σφυριχθεί επανάληψη''.



δ) ''Ο Παναθηναϊκός πάλι έπαιξε νωρίς το απόγευμα και για αυτό νίκησε. Αλλάξτε του ώρα''.

Στα σοβαρά τώρα. Μετά από ένα μέτριο εικοσάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του, βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας, έφτιαξε φάσεις και το σημείο κλειδί της αναμέτρησης ήταν, προφανώς, τα δύο γκολ μέσα σε πέντε αγωνιστικά λεπτά. Το εύστοχο πέναλτι του Ντέσερς στο 44' και η κεφαλιά του Ντε Φράι στο 49'. Μέσα σε πέντε λεπτά, ένα διπλό χτύπημα που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Προφανώς είναι πεντακάθαρη η παράβαση του Ισλανδού στόπερ και ορθή η απόφαση του Τσέτσιλα, που έκανε λάθος νωρίτερα στην παράβαση που υπέδειξε υπέρ του Τεττέη. Δεν υπήρχε τίποτα και σωστά τον φώναξε ο Πολυχρόνης από το VAR για να διορθώσει την απόφασή του. Σε αντίθεση με όσα έγιναν στη Δανία, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν έδωσε δικαίωμα ανατροπής αλλά ισοπέδωσε τον αντίπαλό του.

Ο Λιβάι το 3-0 με τρομερό φάουλ, πανέξυπνο με χρήση του αέρα και του τερέν που έδωσε μεγάλη ταχύτητα στην μπάλα, ο Τεττέη με σουτάρα το 4-0, δοκάρι από Ραστόντερ και Σαλάχ, δύο τετ α τετ με Τεττέη, ούτε υποψία ευκαιρίας στον αντίπαλο. Μία επικράτηση σε όλα τα επίπεδα και ευκαιρία στον Νίστρουπ να φρεσκάρει τους βασικούς, όπως κι έκανε.

Σε ατομικό επίπεδο: Ένα τεράστιο, πιο τεράστιο δεν γίνεται, respect στον αρχηγό, Στέφαν Ντε Φράι. Ξανά κορυφαίος, αυτή την φορά με το καλό παράδειγμα προς όλους. Με ειδικό νάρθηκα στο χέρι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καθάρισε το ματς με υπέροχη κεφαλιά για το 2-0 και ήταν αλάνθαστος. Μην λέμε τα ίδια κάθε ματς. Άλλη ομάδα ανασταλτικά με εκείνον ο Παναθηναϊκός. Υπέροχος και ουσιαστικός Λιβάι. Από τα δικά του πόδια το κερδισμένο πέναλτι, έγραψε το 3-0 με φαουλάρα και έδωσε λύσεις ως εξτρέμ, κινούμενος στα δεξιά της επίθεσης.

Ο Κάνγουα έφτασε τις τέσσερις ασίστ και ήταν... παντού στη μεσαία γραμμή, ο Καμαρά ήταν πολύ καλός, ο Ντέσερς άνοιξε τον δρόμο της νίκης με κρύο αίμα στο πέναλτι και ο Τεττέη συνδέθηκε ξανά με το αντίπαλο πλεκτό. Εντυπωσιακά!

