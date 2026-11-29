Ο Παναθηναϊκός πέρασε με 4-0 από το Περιστέρι και οι παίκτες κι οι οπαδοί του το γιόρτασαν με την ψυχή τους μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος, ωστόσο τελικά επικράτησε με 4-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι και παρέμεινε στην κορυφή για ακόμη μία αγωνιστική διατηρώντας και τη διαφορά του από τους διώκτες του, που μπορεί πλέον μόνο να αυξηθεί.

Για άλλη μια φορά οι «πράσινοι» είχαν στο πλευρό τους τον κόσμο τους ακόμα και σ' αυτές τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μ' αυτούς ακριβώς πήγαν οι παίκτες να γιορτάσουν το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

Οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος του «τριφυλλιού» έγιναν ένα και χόρευαν μαζί στη βροχή υπό τους ρυθμούς του... χόρτου μαγικού, της καθιερωμένης ιεροτελεστίας που ακολουθεί μετά το φινάλε κάθε αγώνα ανάμεσα στους δύο.