O... αδιάβροχος Παναθηναϊκός, αν και ελλιπής, πέρασε άνετα από το Περιστέρι διαλύοντας τον Ατρόμητο με 4-0 και έφτασε στις 11 νίκες σε 12 παιχνίδια του πρώτου γύρου.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε και από το Περιστέρι επικρατώντας με 4-0 του Ατρομήτου σε αγώνα για τη 12η αγωνιστική της Superleague και πλέον περιμένει τα αποτελέσματα σε «Αγιά Σοφιά» και «Κλ. Βικελίδης» προκειμένου να δει αν και από ποιον/ους από τους διώκτες του θα αυξήσει τη διαφορά του.

Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν περισσότερο απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ στην έδρα του «αστεριού» λόγω τόσων των απουσιών που είχαν, αλλά και των καιρικών συνθηκών με την έντονη βροχόπτωση και τον αέρα, ωστόσο βρήκαν τις λύσεις τους με τα γκολ των Ντέσερς (44') και Ντε Φράι (49') και στη συνέχεια έδωσαν και έκταση στην επικράτησή τους με τις γκολάρες των Λιβάι (60') και Τεττέη (67').

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ντούσαν Κέρκες παρέταξε τον Ατρόμητο μ' ένα 4-3-3. Κάτω από την εστία είναι ο Χουτεσιώτης. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Μήτογλου και Μάγκνουσον ενώ στα πλάγια αυτής δεξιά ο Μουντές και αριστερά ο Παπαδόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή υπάρχει τριάδα με τους Γκαρθία, Μουτουσαμί και Καραμάνης. Το ίδιο και στην επίθεση με τους Τσούμπερ και Σερτζίνιο στα δύο άκρα και τον Περέα στην κορυφή.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ από την πλευρά του επέμεινε στο 4-4-2. Πένια κάτω από τα δοκάρια, Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν μπροστά του ενώ στις δύο πτέρυγες οι Καλάμπρια και Σαλάχ-Εντίν.

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο των Καμαρά και Κάνγκουα. Στα δύο άκρα της επίθεσης θα είναι οι Λιβάι και Ταμπόρδα ενώ στην κορυφή αυτής οι Τεττέη και Ντέσερς.

Ο Ντέσερς έδωσε ξανά τη λύση

Το παιχνίδι στο Περιστέρι ήταν επηρεασμένο από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που υπήρχαν, παρ' ότι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ήταν καλή για την ποσότητα της βροχής που είχε πέσει στην περιοχή ήδη σερί από το απόγευμα της προηγούμενης μέρας.

Οι πρώτες καλές στιγμές ανήκαν στον Ατρόμητο μ' ένα συρτό σουτ του Μουτουσαμί από τα όρια της περιοχής, που μπλόκαρε ο Πένια στο 3ο λεπτό και μία απευθείας εκτέλεση του Τσούμπερ στο 24', όπου η μπάλα πέρασε λίγο από το οριζόντιο δοκάρι του Ισπανού.

Δύο λεπτά μετά ο Τσέτσιλας καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού σε μαρκάρισμα του Μάγκνουσον στον Τεττέη, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR εκείνος ανακάλεσε την απόφασή του.

Η πρώτη κανονική ευκαιρία των «πράσινων» ήρθε στο 31', όταν ο Λιβάι εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Παπαδόπουλος έπεσε πάνω στο σουτ κι έδιωξε σε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Ντέσερς πέρασε τον Μουτουσαμί μέσα στην περιοχή, δοκίμασε να τελειώσει τη φάση από πλάγια θέση, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.

Τελικά, η λύση για τον Παναθηναϊκό βρέθηκε στο 42ο λεπτό, όταν κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Μάγκνουσον, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο συνήθης ύποπτος Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος νίκησε τον Χουτεσιώτη, πέτυχε το 11ο φετινό του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις κι έστειλε το «τριφύλλι» προηγούμενο στα αποδυτήρια.

Εδραίωσε το προβάδισμα ο Ντε Φράι, καθάρισε ο Λιβάι

Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να σκοράρει ξανά με το... καλησπέρα στο δεύτερο μέρος. Ο Σαλάχ-Εντίν κέρδισε ένα κόρνερ από μία πάσα, που δεν πέρασε, ο Κάνγκουα ανέλαβε την εκτέλεση, ο Ντε Φράι πήδηξε ψηλότερα απ' όλους και σκόραρε για το 2-0 βάζοντας βάσεις νίκης για τους «πράσινους» στο 49'.

Ακολούθησε ένα επικίνδυνο γύρισμα του Τεττέη που δεν βρήκε συμπαίκτη κι ένα σουτ του Τσούμπερ εκτός περιοχής στο 57ο λεπτό για τον Ατρόμητο, με τη μπάλα να πηγαίνει άουτ.

Στο 60' το «τριφύλλι» σκόραρε ξανά μ' ένα πιο ασυνήθιστο τρόπο. Ο Λιβάι ανέλαβε την εκτέλεση ενός μακρινού φάουλ και μ' ένα ωραίο χαμηλό σουτ αιφνιδίασε και νίκησε τον Χουτεσιώτη «γράφοντας» το 3-0.

Διαστάσεις θριάμβου από τον Τεττέη, δοκάρι ο Ραστόντερ

Επτά λεπτά μετά ήρθε ένα ακόμη καλύτερο γκολ και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Ο Τεττέη έκανε ένα υπέροχο τελείωμα από τη γωνία της περιοχής, αφήνοντας άναυδο τον Χουτεσιώτη, που πέτυχε το 4-0.

Λίγο έλλειψε στο 75' να πετύχει και πέμπτο τέρμα, αλλά το σουτ του Ραστόντερ έπειτα από το γύρισμα του Τεττέη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Οι «πράσινοι» δεν έριξαν ρυθμό κι είχαν δύο ακόμη καλές στιγμές μέχρι το 80', πρώτα με τον Τεττέη στο 76', που έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου, αλλά το έξυπνο τελείωμα που επιχείρησε νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη ενώ στο 79' ένα κόρνερ του Σαλάχ-Εντίν κατέληξε κατευθείαν στο δοκάρι έπειτα και από την παρέμβαση του Έλληνα κίπερ του Ατρομήτου.

Κάπως έτσι το 4-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος στο Περιστέρι με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μία σημαντική νίκη.

MAN OF THE MATCH: Λιβάι Γκαρσία. Κέρδισε το πέναλτι που άνοιξε τον δρόμο της νίκης, πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ για το 3-0 και ήταν απόλυτα κομβικός στο διπλό του Παναθηναϊκού σήμερα στο Περιστέρι.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Στέφαν Ντε Φράι. Αρχηγός με τα όλα του. Ο ορισμός του captain. Έδωσε το καλό παράδειγμα με το να αγωνιστεί απόψε με ειδικό νάρθηκα στο χέρι, πέτυχε το 2-0 με κεφαλιά που ''σφράγισε'' την νίκη και ήταν εξαιρετικός στο κέντρο της άμυνας. Απλά αλάνθαστος.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: H ανασταλτική λειτουργία του Ατρομήτου. Με μια ντουζίνα λάθη, άλλοτε ατομικά και άλλοτε ομαδικά, δεν υπήρχε περίπτωση να διεκδικήσει κάτι με αξιώσεις από την πιο δημιουργική ομάδα του πρωταθλήματος.

Η ΓΚΑΦΑ: H άμυνα του Ατρομήτου έχασε τον Ντε Φράι στο κόρνερ του 49' και ο Ολλανδός στόπερ πέτυχε ένα γκολ... προπόνησης με ωραία κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τσέτσιλας στο 29' λανθασμένα υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Τεττέη και ορθά μέσω VAR ανακάλεσε την αρχική απόφαση. Δεν υπάρχει τίποτα στη φάση αυτή. Απόλυτα σωστά στη συνέχεια είδε το πεντακάθαρο χέρι του Μάγκνουσον και έδωσε την εσχάτη των ποινών υπέρ του Τριφυλλιού στο φινάλε του πρώτου μέρους.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σίφουνας από το Περιστέρι, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα του στην Κοπεγχάγη. Έβαλε τέσσερα γκολ, είχε δύο δοκάρια, τρία χαμένα τετ-α-τετ, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και έβαλε ακόμη ένα τρίποντο στο σακούλι του, όντας αλάνθαστος στα παιχνίδια με τις ομάδες που βρίσκονται εκτός του big 4.

Ενδεκάδες:

Ατρόμητος (πρ. Ντ. Κέρκες): Χουτεσιώτης, Μίτογλου, Μάγκνουσον, Μουντές (46' Λύρατζης), Παπαδόπουλος, Γκαρθία, Μουτουσάμι (65' Τσιγγάρας), Καραμάνης (46' Οφόρι), Τσούμπερ, Σερτζίνιο (66' Νούνιες), Περέα (77' Τσαντήλας).

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά (71' Κοντούρης), Κάνγκουα (77' Τσιριβέγια), Λιβάι (65' Γιάγκουσιτς), Ταμπόρδα (72' Κρίστιανσεν), Τεττέη, Ντέσερς (65' Ραστόντερ).