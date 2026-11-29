Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Ο Ντε Φράι με κεφαλιά σημείωσε το 2-0
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Το 2-0 του Παναθηναϊκού με τον Ντε Φράι.
Στο 49' ο Παναθηναϊκός βρήκε το 2-0 κόντρα στον Ατρόμητο με τον ηγέτη του, τον Ντε Φράι (Live στο Gazzetta).
Ο Κάνγκουα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ολλανδός στόπερ σηκώθηκε πιο ψηλά απ' όλους και με θαυμάσια κεφαλιά σημείωσε το 2-0.
Το γκολ του Ντε Φράι
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@Photo credits: INTIME
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