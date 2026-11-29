Το 2-0 του Παναθηναϊκού με τον Ντε Φράι.

Στο 49' ο Παναθηναϊκός βρήκε το 2-0 κόντρα στον Ατρόμητο με τον ηγέτη του, τον Ντε Φράι (Live στο Gazzetta).

Ο Κάνγκουα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ολλανδός στόπερ σηκώθηκε πιο ψηλά απ' όλους και με θαυμάσια κεφαλιά σημείωσε το 2-0.

Το γκολ του Ντε Φράι