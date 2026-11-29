Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς άνοιξε το σκορ με πέναλτι
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Ο Σίριλ Ντέσερς στο 44' άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός στο 44' βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα κόντρα στον Ατρόμητο (Live στο Gazzetta).
Σε σέντρα του Λιβάι Γκαρσία ο Καλάμπρια δεν βρήκε τη μπάλα, ο Μάγκνουσον έκανε χέρι και ο Τσέτσιλας έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Σίριλ Ντέσερς ανέλαβε την εκτέλεση και ο Νιγηριανός φορ ευστόχησε για το 1-0 του τριφυλλιού. Αυτό είναι το 11ο φετινό γκολ του Ντέσερς σε όλες τις διοργανώσεις.
Το γκολ του Ντέσερς
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@Photo credits: INTIME
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