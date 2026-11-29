Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Το πέναλτι που έδωσε ο Τσέτσιλας σε μαρκάρισμα του Μάγκνουσον στον Τεττέη και ανακάλεσε μέσω VAR
O VAR Πολυχρόνης διόρθωσε λάθος του διαιτητή Τσέτσιλα στο πρώτο μέρος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Aτρόμητο στο Περιστέρι. Στο 26ο λεπτό ο ρεφ από την ΕΠΣ Γρεβενών έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μάγκνουσον στον Τεττέη εντός περιοχής.
Έπειτα από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής του αγώνα πήρε για on-field review και ανακάλεσε την απόφαση του. Τελικά ο Ισλανδός στόπερ έκανε πέναλτι ύστερα από 16 λεπτά, για χέρι εντός περιοχής και ο Ντέσερς το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1 του πρώτου μέρους.
Το πέναλτι που ανακάλεσε ο Τσέτσιλας στο Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
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