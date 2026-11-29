Ο διαιτητής Τσέτσιλας έδωσε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Ατρόμητο σε μαρκάρισμα του Μάγκνουσον στον Τεττέη, όμως το ανακάλεσε μέσω VAR.

O VAR Πολυχρόνης διόρθωσε λάθος του διαιτητή Τσέτσιλα στο πρώτο μέρος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Aτρόμητο στο Περιστέρι. Στο 26ο λεπτό ο ρεφ από την ΕΠΣ Γρεβενών έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μάγκνουσον στον Τεττέη εντός περιοχής.

Έπειτα από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής του αγώνα πήρε για on-field review και ανακάλεσε την απόφαση του. Τελικά ο Ισλανδός στόπερ έκανε πέναλτι ύστερα από 16 λεπτά, για χέρι εντός περιοχής και ο Ντέσερς το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1 του πρώτου μέρους.

Το πέναλτι που ανακάλεσε ο Τσέτσιλας στο Ατρόμητος - Παναθηναϊκός