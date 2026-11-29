Βίντεο: Πώς είναι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο Περιστέρι πριν από τη σέντρα του Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Λίγη ώρα μετά την ενημέρωση της ΠΑΕ Ατρόμητος για την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου κι ενώ η βροχόπτωση συνεχίζει να είναι έντονη, δόθηκε στη δημοσιότητα κι ένα βίντεο από στέλεχος της ομάδας του Περιστερίου.
Ο Παύλος Κατώνης δημοσιοποίησε ένα βίντεο που περπατάει το χορτάρι του γηπέδου λίγες ώρες πριν το ματς και η κατάστασή του είναι πολύ καλή, αφού δεν έχει κρατήσει καθόλου νερό, παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Δείτε το βίντεο από τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του Περιστερίου
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