Η εικόνα του γηπέδου στο Περιστέρι λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό.

Λίγη ώρα μετά την ενημέρωση της ΠΑΕ Ατρόμητος για την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου κι ενώ η βροχόπτωση συνεχίζει να είναι έντονη, δόθηκε στη δημοσιότητα κι ένα βίντεο από στέλεχος της ομάδας του Περιστερίου.

Ο Παύλος Κατώνης δημοσιοποίησε ένα βίντεο που περπατάει το χορτάρι του γηπέδου λίγες ώρες πριν το ματς και η κατάστασή του είναι πολύ καλή, αφού δεν έχει κρατήσει καθόλου νερό, παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.