Ο Αλέξης Βιρβίλης μεταφέρει στο blog του στο gazzetta.gr ορισμένα πράγματα που έχουν συζητηθεί ήδη στο ερυθρόλευκο «στρατηγείο» για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Άρης έχει μετατρέψει το «Κλεάνθης Βικελίδης» σε ισχυρό όπλο, σκοράρει με συνέπεια στην έδρα του και διαθέτει συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στα οποία γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί σωστά τις παγίδες του αντιπάλου, να χτυπήσει τις αμυντικές αδυναμίες του και να βάλει τέλος σε μια αρνητική παράδοση που κρατά από τις 21 Ιανουαρίου 2024.

Έχουμε και λέμε λοιπόν... Ο Άρης μπαίνει στην αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής έχοντας συγκεντρώσει 22 βαθμούς σε 11 παιχνίδια, με απολογισμό επτά νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Έχει πετύχει 17 γκολ και έχει δεχθεί επίσης 17.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, αφορά την παρουσία του στο γήπεδό του. Στα πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει δώσει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» παραμένει αήττητος, με τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Έχει σημειώσει 11 γκολ και έχει δεχθεί μόλις 4.

Οι τελευταίες εντός έδρας επιδόσεις του είναι ενδεικτικές: Άρης – ΟΦΗ 2-1, Άρης – Ηρακλής 0-0, Άρης – Βόλος 3-2, Άρης – Ατρόμητος 3-1, Άρης – Παναιτωλικός 3-0. Αυτό σημαίνει ότι στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια του στο γήπεδό του έχει πετύχει εννέα γκολ! Παράλληλα, η στατιστική καταγραφή των τερμάτων του αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες χρονικές τάσεις. Eίναι ιδιαίτερα παραγωγικός στο πρώτο τέταρτο και στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο, ενώ παρουσιάζει αμυντικές αδυναμίες κυρίως στο διάστημα 31'-45' και μετά το 75'.

Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός

1. Να μην αιφνιδιαστεί στο ξεκίνημα

Αυτό που έχει εντοπιστεί στον Ρέντη είναι ότι το πρώτο τέταρτο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο Άρης έχει πετύχει τέσσερα από τα 17 φετινά γκολ του στο διάστημα 1'-15'. Του αρέσει να μπαίνει δυνατά, να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να εκμεταλλεύεται την ενέργεια της εξέδρας. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να επιτρέψει στους γηπεδούχους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση από νωρίς. Χρειάζεται συγκέντρωση στις πρώτες μονομαχίες και κυρίως να μη χαρίσει εύκολες μεταβάσεις.

2. Να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα στον άξονα του Άρη

Εδώ υπάρχει μία σημαντική παράμετρος. Η απουσία ειδικά του Ράτσιτς αποδυναμώνει αισθητά τη μεσαία γραμμή των Θεσσαλονικέων. Ο Χόνγκλα και ο Γένσεν αναμένεται να σηκώσουν μεγάλο βάρος, πιθανότατα σε ένα 4-4-2 από πλευράς Αρη. Ο Ολυμπιακός οφείλει να κυκλοφορήσει γρήγορα την μπάλα, να αξιοποιήσει τους χώρους ανάμεσα στις γραμμές και να υποχρεώσει τους χαφ του Άρη να τρέχουν προς την εστία τους. Ειδικά ο Φρόιλερ μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην κυριαρχία του κέντρου.

3. Να περιορίσει τον Γκαρέ και τις επικίνδυνες πλευρές

Ο Γκαρέ αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους ποδοσφαιριστές του Άρη. Έχει ήδη 16 τελικές στο πρωτάθλημα, ενώ ο Καντεβέρε μετρά 21 και ο Κουαμέ 15. Ακούγεται ότι μπορεί να ξεκινήσει ο Γιαννιώτας, ενώ υπάρχει και ο Μπρούμα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις κινήσεις των εξτρέμ προς τον άξονα, αλλά και τις συνεργασίες τους με τους επιθετικούς. Δεν αρκεί να περιορίσει την πρώτη πάσα. Πρέπει να εμποδίσει και την επόμενη ενέργεια, εκείνη που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες εκτέλεσης μέσα στην περιοχή.

4. Να μην επιτρέψει στον Άρη να παίξει στο ανοιχτό γήπεδο

Η ομάδα του Γρηγορίου έχει δείξει ότι μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν βρίσκει χώρους. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από ένα παιχνίδι με τη Μίλαν στο οποίο πλήρωσε ακριβά την αδυναμία του να διαχειριστεί τις μεταβάσεις μετά το 2-1. Δεν έχει κανένα νόημα να επαναλάβει τα ίδια λάθη. Οι ακραίοι αμυντικοί θα πρέπει να επιλέγουν προσεκτικά τις προωθήσεις τους, ενώ οι χαφ να διατηρούν ισορροπία πίσω από την μπάλα. Το ζητούμενο είναι να μη βρεθούν οι στόπερ εκτεθειμένοι σε καταστάσεις δύο εναντίον δύο.

5. Να προσέξει τις στημένες φάσεις και τον Φαμπιάνο

Ο Βραζιλιάνος στόπερ είναι μία από τις σημαντικότερες επιθετικές απειλές του Άρη στις στατικές μπάλες. Έχει ήδη τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα, αριθμός εντυπωσιακός για κεντρικό αμυντικό. Ο Ολυμπιακός οφείλει να έχει συγκεκριμένο πλάνο αντιμετώπισής του στα κόρνερ και στα φάουλ, με σωστές προσωπικές καλύψεις και αποφασιστικότητα στις πρώτες μπάλες. Δεν πρέπει να αφήσει τον Φαμπιάνο να πάρει φόρα και να επιτεθεί ανενόχλητος στην περιοχή.

6. Να χτυπήσει στα χρονικά διαστήματα που ο Άρης παρουσιάζει αμυντικές αδυναμίες

Εδώ τα στατιστικά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προφανώς τα έχουν δει στο προπονητικό τιμ του Ολυμπιακού. Ο Άρης έχει δεχθεί τέσσερα γκολ στο διάστημα 31'-45', τρία στο 46'-60', τρία στο 61'-75' και άλλα τέσσερα στο τελευταίο τέταρτο. Με άλλα λόγια, τα 14 από τα 17 γκολ που έχει δεχθεί έχουν σημειωθεί μετά το πρώτο τέταρτο, ενώ το διάστημα 16'-30' είναι το μοναδικό στο οποίο δεν έχει παραβιαστεί η εστία του.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός. Να μην αρκεστεί σε μια υπομονετική κυκλοφορία, αλλά να αυξήσει την πίεση πριν από το ημίχρονο και να επιδιώξει να βρει ρήγματα όσο περνάει η ώρα. Ειδικά αν οι γηπεδούχοι αναγκαστούν να κυνηγήσουν το αποτέλεσμα, μπορούν να αφήσουν χώρους.

7. Να διαχειριστεί σωστά τις δυνάμεις του

Ο Ολυμπιακός έχει μόλις τρεις ημέρες από το 2-4 με τη Μίλαν, σε αντίθεση με τον Άρη που είχε περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και αποκατάσταση. Αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ο Αλγκουαθίλ θα χρειαστεί να διαχειριστεί σωστά την ένταση, τις αλλαγές και τα αποθέματα ενέργειας των ποδοσφαιριστών του. Δεν είναι απαραίτητο να μετατρέψει το παιχνίδι σε μια διαρκή μάχη υψηλού ρυθμού. Αντίθετα, χρειάζεται να ελέγξει τον ρυθμό, να αναγκάσει τον Άρη να κυνηγάει την μπάλα και να μην παρασυρθεί από την ατμόσφαιρα του γηπέδου που δίνει δύναμη στον Άρη. Ένα γρήγορο γκολ των γηπεδούχων θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς τις ισορροπίες.

Η παράδοση που θέλει να σπάσει

Επίσης, ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει τέλος σε μια αρνητική παράδοση που κρατά από τις 21 Ιανουαρίου 2024, όταν είχε φύγει για τελευταία φορά νικητής από το «Κλεάνθης Βικελίδης». Τότε, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 2-1, χάρη στα γκολ του Φραν Ναβάρο στο 17' και του Ροντινέι με πέναλτι στο 21', ενώ ο Κίνι είχε μειώσει με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις. Έκτοτε, οι Πειραιώτες δεν έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν ξανά στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη στα τρία παιχνίδια που ακολούθησαν. Το αποψινό ματς αποτελεί, επομένως, μια καλή ευκαιρία να σπάσουν αυτή την παράδοση, να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τη Μίλαν και να διατηρηθούν σε τροχιά κορυφής. Δεν θα είναι εύκολο... Πρόκειται για μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.