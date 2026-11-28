Δείτε τα τέσσερα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία της Κηφισιάς Tutu Deals με την Καλαμάτα, στη Λεωφόρο.

Κηφισιά Tutu Deals και Καλαμάτα σκόραραν από δύο φορές στο μεταξύ τους ματς στη Λεωφόρο (2-2), με αποτέλεσμα να προσθέσουν από έναν βαθμό στη βαθμολογική συγκομιδή τους.

Η Μαύρη Θύελλα προηγήθηκε στο 20ό λεπτό, έπειτα από μια υπέροχη αντεπίθεση. Το μακρινό σουτ του Πόμπο κόντραρε και η Καλαμάτα έφυγε στην αντεπίθεση με τον ταχύτατο Μορέιρα, ο οποίος απέφυγε εντυπωσιακά τους Ζολιμπουά και Μάνσο, έκανε το γύρισμα και ο Κουρμινόφσκι πλάσαρε εύστοχα για το 0-1.

Στο 32', ο Κυριόπουλος γύρισε την μπάλα, ο Μάνσο με δυνατό σουτ την έστειλε στη συμβολή των δοκαριών και στη συνέχεια αστόχησε προ κενής εστίας. Ωστόσο, στο πρώτο σουτ η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Χατζηθεοδωρίδη.

Έπειτα από παρέμβαση του VAR και του Παπαδόπουλου, ο διαιτητής Γιουματζίδης καταλόγισε πέναλτι. Ο Χόρχε Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Γιάννης Γκέλιος βρήκε την μπάλα, όμως το σουτ ήταν δυνατό και εκείνη πέρασε τελικά τη γραμμή για το 1-1.

Η Καλαμάτα ανέκτησε προβάδισμα στο 53'. Ο Καλουτσικίδης σέντραρε από τα δεξιά, ο Ντιαρά νίκησε τους πάντες στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 1-2.

Η Κηφισιά Tutu Deals χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά για να ισοφαρίσει εκ νέου. Στο 62', οι Μπένι και Μάνσο συνεργάστηκαν εξαιρετικά, με τον δεύτερο να κάνει το γύρισμα και τον Σαγκάλ να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι, διαμορφώνοντας το 2-2.

Τα highlights του Κηφισιά Tutu Deals - Καλαμάτα