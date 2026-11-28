Χορταστικό ματς και 4 γκολ στη Λεωφόρο. Η Καλαμάτα προηγήθηκε δύο φορές με τους Κουρμινόφσκι - Ντιαρά, η Κηφισιά ισοφάρισε ισάριθμες με Πόμπο - Σαγάλ και όλα αυτά υπέγραψαν το εντυπωσιακό 2-2!

Ματσάρα δίχως νικητή. Η Καλαμάτα πήρε δις προβάδισμα κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals, όμως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε ισάριθμες «απαντήσεις» (2-2) και συνεπώς θα προσθέσουν από ένα βαθμό στη συγκομιδή τους.

Στην 7η θέση το κλαμπ των Βορείων Προαστίων με 15 βαθμούς, στην 9η θέση η Μαύρη Θύεαλλα με 13 πόντους.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Σεμπάστιαν Λέτο όσο και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για τη γηπεδούχο Κηφισιά Tutu Deals, ο Ραμίρεζ ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Μάνσο, Ζολιμπουά, Πέτκοφ και Αμπάντα μπροστά του. Κούσουλος και Ρουκουνάκης αποτέλεσαν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Στα άκρα της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Σαγκάλ και Κυριόπουλος, με τον Χριστόπουλο στην κορυφή.

Για τη φιλοξενούμενη Καλαμάτα, ο Γκέλιος ήταν στην εστία, με τους Καλουτσικίδη, Ροντρίγκες, Στρούγγη και Χατζηθεοδωρίδη μπροστά του. Ντιαρά και Πινέιρο ήταν οι δύο χαφ, με τον Χάμζα στο «10». Στα άκρα αγωνίστηκαν οι Μορέιρα και Μπολιβάρ, ενώ στην κορυφή βρέθηκε ο Κουρμινόφσκι.

Ο Πόμπο «ρέφαρε» από την άσπρη βούλα

Το πρώτο μέρος είχε καλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από ένα γκολ. Η Κηφισιά Tutu Deals είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, με την Καλαμάτα να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσει» στον χώρο.

Στο 6ο λεπτό, ο Στρούγγης αστόχησε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μορέιρα. Στο 11', οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στις ευκαιρίες με το βολέ του Σαγκάλ από διαγώνια θέση, ύστερα από κόρνερ του Πόμπο. Στο 14', ο Ισπανός αρχηγός των γηπεδούχων επιχείρησε να σκοράρει με έξυπνη απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως ο Γκέλιος απέκρουσε.

Η Μαύρη Θύελλα προηγήθηκε στο 20ό λεπτό, έπειτα από μια υπέροχη αντεπίθεση. Το μακρινό σουτ του Πόμπο κόντραρε και η Καλαμάτα έφυγε στην αντεπίθεση με τον ταχύτατο Μορέιρα, ο οποίος απέφυγε εντυπωσιακά τους Ζολιμπουά και Μάνσο, έκανε το γύρισμα και ο Κουρμινόφσκι πλάσαρε εύστοχα για το 0-1.

Η Κηφισιά Tutu Deals πίεσε για την ισοφάριση. Στο 28', ο Ροντρίγκες έβαλε την κόντρα στο σουτ του Πόμπο μέσα από την περιοχή. Στο 31', ο Πόμπο εκτέλεσε το κόρνερ, με τον Χριστόπουλο να αστοχεί με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή.

Στο 32', ο Κυριόπουλος γύρισε την μπάλα, ο Μάνσο με δυνατό σουτ την έστειλε στη συμβολή των δοκαριών και στη συνέχεια αστόχησε προ κενής εστίας. Ωστόσο, στο πρώτο σουτ η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Χατζηθεοδωρίδη.

Έπειτα από παρέμβαση του VAR και του Παπαδόπουλου, ο διαιτητής Γιουματζίδης καταλόγισε πέναλτι. Ο Χόρχε Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Γιάννης Γκέλιος βρήκε την μπάλα, όμως το σουτ ήταν δυνατό και εκείνη πέρασε τελικά τη γραμμή για το 1-1.

Στο 40', ο Ραμίρεζ απέκρουσε εντυπωσιακά το μακρινό σουτ του Μορέιρα, ενώ στο 44' ο Γκέλιος μπλόκαρε εύκολα την μπάλα έπειτα από αδύναμο σουτ του Σαγκάλ.

Νέο προβάδισμα η Καλαμάτα, ισοφάρισε ξανά η Κηφισιά Tutu Deals και στο τέλος... μοιρασιά

Σε ανάλογο τέμπο κύλησε και το δεύτερο μέρος. Στο 47', το σουτ του Σαγκάλ κόντραρε στα σώματα. Στο 50', ο Κυριόπουλος έκανε το γύρισμα, ο Πόμπο άφησε την μπάλα να περάσει και ο Κούσουλος σούταρε άστοχα από το ημικύκλιο της περιοχής.

Στο 52', ο Κουρμινόφσκι έστρωσε την μπάλα στον Ντιαρά, ο οποίος σούταρε. Η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, από το οποίο προήλθε το δεύτερο γκολ της Καλαμάτας. Ο Καλουτσικίδης εκτέλεσε υποδειγματικά, ο Ντιαρά νίκησε τους πάντες στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 1-2.

Η Κηφισιά Tutu Deals χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά για να ισοφαρίσει εκ νέου. Στο 62', οι Μπένι και Μάνσο συνεργάστηκαν εξαιρετικά, με τον δεύτερο να κάνει το γύρισμα και τον Σαγκάλ να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι, διαμορφώνοντας το 2-2.

Στο 66', ο Ραμίρεζ βγήκε για ακόμη μία φορά πολύ μακριά από την εστία του. Ο Μορέιρα επιχείρησε να τον νικήσει με πλασέ, όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων μπλόκαρε την μπάλα. Στο 68', ο Καλουτσικίδης αστόχησε με σουτ έξω από την περιοχή.

Στο 71', ο Μπένι έκανε τη σέντρα, ο Χριστόπουλος πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα κόντραρε στον Στρούγγη και κατέληξε κόρνερ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σαγκάλ δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με τον Γκέλιο να μπλοκάρει.

Η τελευταία φάση του αγώνα ήταν για τη Μαύρη Θύελλα. Στο 90+4' ο Γκέλιος εκτέλεσε φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, κεφαλιά - πάσα του Ροντρίγκες και ο Ζιντάν αστόχησε με γυριστή κεφαλιά, με το 2-2 να είναι το τελικό σκορ.