Κηφισιά Tutu Deals - Καλαμάτα: Νέο προβάδισμα για τη Μαύρη Θύελλα, ισοφάρισε ο Σαγκάλ
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Η Καλαμάτα πήρε εκ νέου προβάδισμα στη Λεωφόρο με το γκολ του Ντιαρά, όμως η Κηφισιά Tutu Deals ισοφάρισε ξανά με τον Σαγκάλ.
Ματσάρα στη Λεωφόρο με τέσσερα γκολ σε 62 λεπτά παιχνιδιού! Η Καλαμάτα πήρε εκ νέου προβάδισμα, όμως η Κηφισιά Tutu Deals χρειάστηκε 9 λεπτά για να ισοφαρίσει ξανά.
Στο 53' ο Καλουτσικίδης έβγαλε άψογη σέντρα από τα δεξιά, ο Ντιαρά νίκησε άπαντες στον αέρα και με εξαιρετική κεφαλιά έκανε το 1-2.
Στο 62' Μπένι και Μάνσο... έκρυψαν την μπάλα, ο δεύτερος έκανε το γύρισμα, ο Σαγκάλ πλάσαρε από το πέναλτι και ισοφάρισε σε 2-2.
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