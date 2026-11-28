Η Καλαμάτα πήρε εκ νέου προβάδισμα στη Λεωφόρο με το γκολ του Ντιαρά, όμως η Κηφισιά Tutu Deals ισοφάρισε ξανά με τον Σαγκάλ.

Ματσάρα στη Λεωφόρο με τέσσερα γκολ σε 62 λεπτά παιχνιδιού! Η Καλαμάτα πήρε εκ νέου προβάδισμα, όμως η Κηφισιά Tutu Deals χρειάστηκε 9 λεπτά για να ισοφαρίσει ξανά.

Στο 53' ο Καλουτσικίδης έβγαλε άψογη σέντρα από τα δεξιά, ο Ντιαρά νίκησε άπαντες στον αέρα και με εξαιρετική κεφαλιά έκανε το 1-2.

Στο 62' Μπένι και Μάνσο... έκρυψαν την μπάλα, ο δεύτερος έκανε το γύρισμα, ο Σαγκάλ πλάσαρε από το πέναλτι και ισοφάρισε σε 2-2.