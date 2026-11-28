Η αποστολή του ΟΦΗ για την εντός έδρας αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Λεβαδειακό (29/11, 17:30).

Ο ΟΦΗ τρεις μέρες μετά το απαιτητικό ματς με την Άντερλεχτ επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα, καθώς θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το εντός έδρας ματς με τους Βοιωτούς με απογευματινή προπόνηση στο ΒΑΚ, μετά την την οποία ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του.

Στο ιατρικό δελτίο των Κρητικών προστέθηκε το όνομα του Λορέντζο Ντίκμαν. Ο Ιταλός δεξιός μπακ - χαφ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δικέφαλο, έμεινε εκτός αποστολής και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, για ακόμα ένα ματς ο Έλληνας τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Κόντρο και Μπόρχα Γκονθάλεθ, όπως και στον ανέτοιμο Άαρον Ισέκα. Ο Ταξιάρχης Φούντας θα χάσει το ματς λόγω καρτών, όπως και ο Αχιλλέας Πούγγουρας, ο οποίος βέβαια προέρχεται από την επέμβαση που έκανε, ύστερα από οξεία σκωληκοειδίτιδα.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κωστούλας, Κοντεκάς, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Σιτμαλιδης, Θεοδοσουλάκης και Κοζυράκης.