Πολύ σημαντικό ματς για την ΑΕΚ αυτό απέναντι στον ΠΑΟΚ για να μην χάσει την επαφή με την κορυφή. Ποιες οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα, με τον Σέρβο τεχνικό λόγω τιμωρίας να μην μπορεί να καθίσει στον πάγκο.

Η περίοδος που διανύουμε, όπως έχουμε τονίσει, θα καθορίσει πολλά για την ΑΕΚ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ο Δικέφαλος προέρχεται από την ήττα στο Κόμο, όπου άξιζε να πάρει τον βαθμό πραγματοποιώντας μια ακόμα ολοκληρωμένη εμφάνιση στο κορυφαίο επίπεδο του Champions League. Την ίδια στιγμή στο πρωτάθλημα οι κιτρινόμαυροι έχουν ένα μεγάλο «πρέπει» στο αυριανό ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (29/11, 21:00) καθώς δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για απώλειες βαθμών.

Η ΑΕΚ είναι στους επτά βαθμούς από την κορυφή με παιχνίδι λιγότερο και κάθε ματς είναι από αυτά που συνηθίζουμε να λέμε must win. Όπως ήταν και εκείνο της περασμένης αγωνιστικής με την Καλαμάτα, όπως θα είναι στη συνέχεια και τα άλλα απαιτητικά παιχνίδια. Φυσικά εκτός από βαθμολογικούς λόγους, η νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι επιβεβλημένη και για την αυτοπεποίθηση που θα δώσει στην ΑΕΚ, η οποία ως τώρα στα δύο μεγάλα ματς εντός των συνόρων μετράει δύο ήττες από τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο.

Στην αυριανή αναμέτρηση η Ένωση δεν θα έχει στον πάγκο της τον Μάρκο Νίκολιτς. Η κόκκινη που δέχθηκε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα την περασμένη αγωνιστική, παρότι και ο ίδιος ξεκαθάρισε πως εκείνη τη στιγμή φώναζε στον Στρακόσια να πετάξει την μπάλα έξω και η έκρηξή του δεν αφορούσε τον διαιτητή, του στερεί την παρουσία του στην πλάγια γραμμή. Έτσι ο Ηλίας Κυριακίδης μαζί με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο του Νίκολιτς θα καθοδηγήσουν τους κιτρινόμαυρους από τον πάγκο, με τον Σέρβο τεχνικό να παρακολουθεί είτε από τα μπουθ, είτε από σουίτα της Allwyn Arena, επισημαίνοντας στις δηλώσεις του ότι το παιχνίδι είναι καθοριστικό για τη συνέχεια.

Η πιθανή ενδεκάδα του Νίκολιτς κόντρα στον ΠΑΟΚ

Σε σχέση με το παιχνίδι στο Κόμο, ο Νίκολιτς υπολογίζει ξανά τον Κοϊτά, ο οποίος ήταν τιμωρημένος για το ευρωπαϊκό ματς, με τον Μαυριτανό εξτρέμ που βρίσκεται σε φόρμα να επιστρέφει στην ενδεκάδα. Οι τραυματίες Ζούμπκοφ και Αριάγκα αποτελούν τις δύο γνωστές απουσίες, με τον Νίκολιτς να φαίνεται πως έχει ξεκάθαρες τις σκέψεις του για τον αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ, αν και πολλές φορές επιφυλάσσει μια έκπληξη στο αρχικό σχήμα.

Στα μετόπισθεν τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, με τον Στρακόσια στο τέρμα και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Ο Μαρίν με τον Βιτάλις ή τον Κάιρινεν θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Κοϊτά και Μάγερ στις δύο πλευρές (μένει να φανεί ποιος θα πάει αριστερά και ποιος δεξιά) και το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης.