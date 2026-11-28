Η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ στη Λεωφόρο με τον Κουρμινόφσκι, ύστερα από υπέροχη ενέργεια του Μορέιρα, αλλά η Κηφισιά Tutu Deals ισοφάρισε με πέναλτι του Πόμπο.

Χωρίς νικητή πήγαν στα αποδυτήρια του «Απόστολος Νικολαΐδης» η Κηφισιά Tutu Deals και η Καλαμάτα στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης.

H Μαύρη Θύελλα προηγήθηκε στο 20ο λεπτό, έπειτα από υπέροχη αντεπίθεση. Από μακρινό σουτ του Πόμπο που κόντραρε η Καλαμάτα έφυγε στην κόντρα με τον ταχύτατο Μορέιρα, ο οποίος απέφυγε εντυπωσιακά Ζολιμπουά και Μάνσο, έκανε το γύρισμα και ο Κουρμινόφσκι πλάσαρε γαι το 0-1.

Στο 32' ο Κυριόπουλος γύρισε την μπάλα, ο Μάνσο με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκαριών και στη συνέχεια σούταρε άουτ προ κενής εστίας, όμως στο πρώτο του σουτ η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Χατζηθεοδωρίδη.

Έπειτα από παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου ο διαιτητής ο Γιουματζίδης έδωσε το πέναλτι. Ο Χόρχε Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση, ο Γιάννης Γκέλιος βρήκε την μπάλα, όμως το σουτ ήταν δυνατό και η μπάλα τελικά πέρασε τη γραμμή για το 1-1.