Κηφισιά Tutu Deals - Καλαμάτα: Άνοιξε το σκορ ο Κουρμινόφσκι, «απάντησε» με πέναλτι ο Πόμπο
Χωρίς νικητή πήγαν στα αποδυτήρια του «Απόστολος Νικολαΐδης» η Κηφισιά Tutu Deals και η Καλαμάτα στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης.
H Μαύρη Θύελλα προηγήθηκε στο 20ο λεπτό, έπειτα από υπέροχη αντεπίθεση. Από μακρινό σουτ του Πόμπο που κόντραρε η Καλαμάτα έφυγε στην κόντρα με τον ταχύτατο Μορέιρα, ο οποίος απέφυγε εντυπωσιακά Ζολιμπουά και Μάνσο, έκανε το γύρισμα και ο Κουρμινόφσκι πλάσαρε γαι το 0-1.
Στο 32' ο Κυριόπουλος γύρισε την μπάλα, ο Μάνσο με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκαριών και στη συνέχεια σούταρε άουτ προ κενής εστίας, όμως στο πρώτο του σουτ η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Χατζηθεοδωρίδη.
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Έπειτα από παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου ο διαιτητής ο Γιουματζίδης έδωσε το πέναλτι. Ο Χόρχε Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση, ο Γιάννης Γκέλιος βρήκε την μπάλα, όμως το σουτ ήταν δυνατό και η μπάλα τελικά πέρασε τη γραμμή για το 1-1.
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