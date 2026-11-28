Βόλος ELABET - Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τα Highlights του αγώνα
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Δεν είχε νικητή το παιχνίδι του Βόλου ELABET με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης με το τελικό 0-0. Ένα αποτέλεσμα που δεν χαροποίησε κανέναν εκ των δύο.
Ισοπαλία εν τέλει στο Πανθεσσαλικό. Μπορείτε να δείτε πιο κάτω τις πιο καλές φάσεις από αυτό το 0-0 στο Βόλος ELABET - Αστέρας Τρίπολης.
@Photo credits: MAGENTA TV
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