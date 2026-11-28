Ο αμυντικός της ΑΕΚ, Αρόλντ Μουκουντί στάθηκε στη μεγάλη επιθυμία που πρέπει να δείξουν οι κιτρινόμαυροι κόντρα στον ΠΑΟΚ και στο πάθος που θα πρέπει να καταθέσουν.

Ο Αρόλντ Μουκουντί μιλώντας στη Magenta TV ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, υποστήριξε πως η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη δίψα από τον αντίπαλό της και να αποδειχθεί πιο δυνατή στις μονομοναχίες για να πάρει τη νίκη.

Όσα είπε ο Αρόλντ Μουκουντί στη Magenta TV:

Για το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ:

«Όπως είπατε, θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι πάντα ένα μεγάλο παιχνίδι όταν παίζεις απέναντι στον ΠΑΟΚ. Φυσικά και θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε και να κάνουμε όλους τους φιλάθλους χαρούμενους».

Για το τι θα πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, προκειμένου να μπορέσει να πάρει τη νίκη:

«Νομίζω ότι αν μιλήσω για το τελευταίο παιχνίδι, κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Παίξαμε στο Κόμο, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Δυστυχώς δεν σκοράραμε, οπότε δεν κερδίσαμε, ενώ δεχτήκαμε και ένα γκολ. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως με τις λεπτομέρειες. Αλλά σίγουρα αύριο είναι ένα ντέρμπι, οπότε θα είναι έντονο και με πολλές μονομαχίες. Και φυσικά πρέπει να κερδίσουμε αυτές τις μονομαχίες, να κερδίσουμε τη μάχη και να έχουμε μεγαλύτερη δίψα από τον αντίπαλο».