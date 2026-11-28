Ο Βόλος ELABET μετά από βδομάδες ξεκόλλησε από το μηδέν της βαθμολογίας, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε ένα εκτός έδρας βαθμό, όμως το 0-0 του Πανθεσσαλικού δεν αφήνει καμία από τις δύο ομάδες με το αίσθημα της ικανοποίησης.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Βόλου ELABET με τον Αστέρα AKTOR, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0), σε ένα αποτέλεσμα που δεν «βολεύει», καμία εκ των δύο ομάδων. Οι Αρκάδες έφτασαν τους 8 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί... ξεκόλλησαν από το μηδέν, με το πρώτο τους βαθμό μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο όσο και ο Γκονσάλο Φέιο παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για τον γηπεδούχο Βόλο ELABET, ο Σιαμπάνης ήταν στην εστία, με τους Μύγα, Αγιάγκουα, Γρόσδη και Μεντίλ μπροστά του. Νεγιού και Μπέρνιτς ήταν το δίδυμο στα χαφ, με τους Καμπελά, Κόμπα και Λάμπρου να αποτελούν τη μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Ρεγκίς.

Για τον φιλοξενούμενο Αστέρα AKTOR, ο Παπαδόπουλος ήταν στην εστία, έχοντας μπροστά του στην άμυνα τους Κώτσιρα, Σίλβα, Χρυσόπουλο και Μέντεθ. Μπουζούκης και Πέρεθ αποτέλεσαν το δίδυμο στα χαφ, με τον Έντερ σε επιτελικό ρόλο. Κιμπιόκα και Ορόθκο ήταν στα άκρα, με τον Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης.

Δοκάρι και Σιαμπάνης «κράτησαν» τον Βόλο ELABET

Από το πρώτο ημίχρονο, ο Αστέρας AKTOR είχε το πάνω χέρι και την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον Βόλο ELABET να ψάχνει τη στιγμή του στον χώρο, κυρίως με τον γρήγορο Ρεγκίς, ο οποίος απείλησε στο 17' την πρώην ομάδα του, αλλά ο Σίλβα έβαλε την κόντρα στο σουτ του.

Στο 23', ο Μπουζούκης αστόχησε με πλασέ από δύσκολη διαγώνια θέση. Στο 34', οι Αρκάδες είχαν σπουδαία διπλή ευκαιρία για να προηγηθούν. Ο Έντερ, με δυνατό μακρινό σουτ, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στη συνέχεια της φάσης, ο Ορόθκο γύρισε την μπάλα, ο Μακέντα επιχείρησε τακουνάκι, αλλά ο Σιαμπάνης τον νίκησε.

Ο τερματοφύλακας των Θεσσαλών πραγματοποίησε ακόμη μία σημαντική επέμβαση στο 36', σε δυνατό μακρινό σουτ του Κιμπιόκα. Εν τέλει, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Στείρο δεύτερο ημίχρονο και... μοιρασιά

Στο ίδιο μοτίβο ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, με τον Αστέρα AKTOR να κυκλοφορεί την μπάλα. Η πρώτη αξιοσημείωτη τελική προσπάθεια ήρθε στο 55', όταν ο Ρεγκίς αστόχησε από δύσκολη διαγώνια θέση.

Ο Βόλος ELABET, μετά το 65', άρχισε να ανεβάζει την απόδοσή του και πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, δίχως, όμως, να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός. Στο 76', ο Ουρτάδο έκλεψε την μπάλα από τον Σίλβα, ο Λάμπρου πάσαρε στον Γκονζάλες, ο οποίος κράτησε την μπάλα μέσα στην περιοχή και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, αλλά δεν τον ευνόησαν οι κόντρες.

Οι Αρκάδες «απάντησαν» στις ευκαιρίες στο 78', όταν ο Παπακανέλλος βγήκε απέναντι από τον Σιαμπάνη, από διαγώνια θέση, επιχείρησε το πλασέ, αλλά ο κίπερ των γηπεδούχων τον νίκησε.

Στην τελική ευθεία του ματς, οι Θεσσαλοί πίεσαν, όμως καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα της χάριζε το τρίποντο.