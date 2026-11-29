Ο Γιώργος Στράντζαλης γράφει για την ευκαιρία του Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό και την πρόκληση να υποστηρίξει τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει.

Εάν πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος έλεγες σε έναν φίλο του Άρη ότι η ομάδα του θα έφτανε στη 12η αγωνιστική με 22 βαθμούς, επτά νίκες και ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ στην τέταρτη θέση, πιθανότατα θα υπέγραφε για τη συγκεκριμένη βαθμολογική συγκομιδή. Ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς από πού έρχεται, τι προηγήθηκε την περασμένη σεζόν και πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση που τον χώριζε από τις ομάδες της τετράδας.

Ο Άρης έκανε σε σημαντικό βαθμό τη δουλειά που όφειλε να κάνει στο πρώτο κομμάτι του Πρωταθλήματος. Έμαθε να κερδίζει ακόμη και όταν δεν παίζει καλά, να διεκδικεί μέχρι το τελευταίο λεπτό και να βρίσκει λύσεις σε παιχνίδια στα οποία η αγωνιστική του εικόνα δεν ήταν ανάλογη του αποτελέσματος. Δεν ήταν πάντοτε πειστικός, ήταν όμως αποτελεσματικός. Και αυτή η αποτελεσματικότητα τού εξασφάλισε κάτι πολύ σημαντικό: τη δυνατότητα να προσεγγίσει τον κύκλο των πέντε διαδοχικών ντέρμπι με φιλοδοξίες και όχι με βαθμολογική ανασφάλεια.

Προσωπικά, δεν αντιλαμβάνομαι το πρόγραμμα που ακολουθεί ως απειλή για όσα έχει χτίσει ο Άρης. Το αντιλαμβάνομαι ως ευκαιρία να τα εξελίξει. Διότι ποιο θα ήταν το νόημα της συγκέντρωσης 22 βαθμών, εάν, φτάνοντας στα παιχνίδια με τους άμεσους ανταγωνιστές του, ο βασικός του προβληματισμός ήταν πώς θα περιορίσει τις απώλειές του;

Πρέπει να πιστέψει στον εαυτό του

Ο Μιχάλης Γρηγορίου χρησιμοποίησε στις δηλώσεις του μία λέξη που περιγράφει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις του αγώνα με τον Ολυμπιακό: «αλάνθαστοι». Προφανώς, αλάνθαστες ομάδες δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν, όμως, ομάδες που μέσα από τη συγκέντρωση, την τακτική πειθαρχία, τη συνοχή και την αλληλοκάλυψη περιορίζουν τόσο τα λάθη τους όσο και τις συνέπειες αυτών. Αυτό χρειάζεται ο Άρης απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγαλύτερη ατομική ποιότητα, περισσότερες επιλογές και την ικανότητα να εκμεταλλεύεται ακόμη και τη στιγμιαία αδράνεια.

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο τι πρέπει να κάνει ο Άρης για να περιορίσει τον Ολυμπιακό. Είναι και τι μπορεί να κάνει για να τον προβληματίσει. Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη αγωνιστική πρόκληση για τον Γρηγορίου.

Το 4-4-2 έδωσε στον Άρη περισσότερες επιθετικές επιλογές, βελτίωσε τη λειτουργία του στην πρώτη γραμμή πίεσης και, το σημαντικότερο, είναι ένας σχηματισμός τον οποίο οι ποδοσφαιριστές του δείχνουν πλέον να υπηρετούν με μεγαλύτερη φυσικότητα. Δεν υπάρχει, λοιπόν, λόγος να απαρνηθεί ο προπονητής του αυτή την αγωνιστική προσέγγιση αποκλειστικά λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου. Υπάρχει, όμως, η ανάγκη να την προσαρμόσει.

Οι περιορισμένες επιλογές στον άξονα καθιστούν ακόμη πιο σημαντική την ανασταλτική συνεισφορά των ακραίων μεσοεπιθετικών και του Κουαμέ, ο οποίος θα χρειαστεί σε αρκετές περιπτώσεις να λειτουργήσει ως τρίτος παίκτης στη μεσαία γραμμή. Οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, η ένταση στις προσωπικές μονομαχίες και η αντίδραση στην απώλεια της μπάλας θα κρίνουν σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητα του πλάνου.

Αν ο Άρης θέλει να έχει ουσιαστικές πιθανότητες νίκης, θα πρέπει να δημιουργήσει και ο ίδιος προβλήματα στον Ολυμπιακό. Όχι να αναλωθεί αποκλειστικά στην επίλυση εκείνων που θα του δημιουργήσει ο αντίπαλος.

Η έδρα πρέπει να αποκτήσει ξανά τη δυναμική της

Υπάρχει ακόμη μία εξαιρετικά σημαντική παράμετρος, όχι μόνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και για τη συνέχεια. Ο Άρης έχει συγκεντρώσει 13 από τους 15 διαθέσιμους βαθμούς στην έδρα του, χωρίς μάλιστα να έχει αντλήσει στον μέγιστο βαθμό τη δύναμη που παραδοσιακά του προσφέρει ο κόσμος του.

Ο Γρηγορίου απηύθυνε δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες κάλεσμα προς τους φιλάθλους. Δεν είναι τυχαίο. Αντιλαμβάνεται πόσο διαφορετικές συνθήκες μπορεί να δημιουργήσει ένα γήπεδο που συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της ομάδας. Θεωρώ ότι η ομάδα, ανεξάρτητα από τις δικαιολογημένες ενστάσεις που υπάρχουν για μια σειρά ζητημάτων, δικαιούται να έχει τον κόσμο της δίπλα της.

Ασφαλώς, ούτε μια νίκη επί του Ολυμπιακού θα πιστοποιήσει από μόνη της την επιστροφή του Άρη στην τετράδα ούτε μια ήττα θα ακυρώσει την πρόοδο που έχει καταγράψει. Εκείνο που περιμένω να δω είναι μια ομάδα που αντιλαμβάνεται την ευκαιρία που έχει μπροστά της και συμπεριφέρεται στον αγωνιστικό χώρο αναλόγως. Που δεν θα αρκεστεί στο να είναι ανταγωνιστική, αλλά θα διεκδικήσει με αποφασιστικότητα τη νίκη.

Ο Άρης έχει κερδίσει με τα αποτελέσματά του το δικαίωμα να κοιτάζει ψηλότερα. Θα ήταν αντιφατικό τώρα να φοβηθεί τις προσδοκίες που ο ίδιος δημιούργησε.

