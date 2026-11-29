Ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό με στόχο να αξιοποιήσει τη δυναμική της έδρας του και να μπει με νίκη στον κύκλο των πέντε διαδοχικών ντέρμπι.

Ο Άρης έχει φροντίσει να δημιουργήσει τις βαθμολογικές προϋποθέσεις για να μπει με αυξημένες προσδοκίες στον κύκλο των πέντε διαδοχικών ντέρμπι που ανοίγει απόψε (29/11 – 19:00) με την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης». Τώρα καλείται να κεφαλαιοποιήσει όσα έχτισε και να αποδείξει ότι η αποτελεσματικότητα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα μπορεί να έχει συνέχεια και σε παιχνίδια υψηλότερων απαιτήσεων.

Οι 22 βαθμοί, οι επτά νίκες σε 11 αγωνιστικές και οι πέντε στα τελευταία έξι παιχνίδια έχουν επαναφέρει τους «κιτρινόμαυρους» σε τροχιά διεκδίκησης μιας θέσης στην τετράδα. Η αξιοποίηση της έδρας τους, όπου παραμένουν αήττητοι έχοντας συγκεντρώσει 13 από τους 15 διαθέσιμους βαθμούς, μπορεί να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη μέχρι σήμερα πορεία τους.

Απέναντι στον Ολυμπιακό, βέβαια, ο Άρης χρειάζεται να ανεβάσει τα επίπεδα της απόδοσής του. Να διατηρήσει την επιθετική του φιλοσοφία, να είναι συνεπής στην πίεση, να περιορίσει τα λάθη και να εξασφαλίσει τη συνοχή των γραμμών του, απέναντι σε έναν αντίπαλο με δεδομένη ατομική ποιότητα και ικανότητα να τιμωρεί τις αδυναμίες του αντιπάλου.

Η επιμονή στο 4-4-2 και το δίλημμα του Γρηγορίου

Το πιθανότερο είναι ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα εμπιστευτεί το σχήμα των δύο επιθετικών, με το οποίο ο Άρης έχει αποκτήσει αγωνιστική σταθερότητα και μεγαλύτερη επιθετική παρουσία. Το ενδιαφέρον έγκειται στη δυνατότητα εφαρμογής του 4-4-2 απέναντι σε αντίπαλο υψηλότερης δυναμικότητας, χωρίς να διαταραχθούν οι ισορροπίες της ομάδας (κυρίως) στον άξονα.

Η επιστροφή του Τίνο Καντεβέρε δίπλα στον Κριστιάν Κουαμέ και εκείνη του Νοά Φαντιγκά στο δεξί άκρο της άμυνας, αντί του τιμωρημένου Ζερεμί Πετρίς, συνιστούν τις δύο βασικές αλλαγές του Γρηγορίου. Με τον Ντέλε-Μπασίρου εκτός και τις πιθανότητες συμμετοχής του Ράτσιτς να είναι ελάχιστες, οι Χόνγκλα και Γένσεν έχουν το προβάδισμα για τις δύο θέσεις στον άξονα. Αντιθέτως, ο Μανού Γκαρθία προπονείται πλέον κανονικά και συγκεντρώνει πιθανότητες επιστροφής στην αποστολή.

Το δίλημμα αφορά το αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, όπου ο Γιάννης Γιαννιώτας διεκδικεί τη θέση του Μπρούμα. Μια επιλογή που συνδέεται με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αγώνα σε επίπεδο εντάσεων, τακτικής πειθαρχίας και ανασταλτικής συνέπειας. Κάτω από την εστία θα είναι ο Ρικάρντο Βέλιο, με τους Φαμπιάνο και Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, τον Ρίτσαρντς στο αριστερό άκρο, ενώ δεδομένη είναι η παρουσία του Γκαρέ στη δεξιά πλευρά της επίθεσης.

