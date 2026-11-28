Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την παρουσία του Δανού μπακ στο ντεμπούτο του κόντρα στη Νόρτζελαντ και τον τρόπο σκέψης του προπονητή του Τριφυλλιού.

Ντεμπούτο, λοιπόν. Στις 26 Νοεμβρίου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους με την φανέλα του Παναθηναϊκού μετά την 21η Φεβρουαρίου και το παιχνίδι της Λέστερ με την Στόουκ, στο οποίο έπαιξε για 39 λεπτά. Εννιά μήνες μετά! Δύσκολο από κάθε άποψη για εκείνον. Σωματικά και πνευματικά. Δεν πέρασε καθόλου εύκολα όλο αυτό το διάστημα, ταλαιπωρήθηκε αρκετά αλλά πάτησε το κουμπί του restart στη πατρίδα του κόντρα στη Νόρτζελαντ. Για την παρθενική του παρουσία στο Τριφύλλι υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η αμιγώς... ελληνική και η αμιγώς ποδοσφαιρική.

Στη πρώτη κρατάμε μόνο το αυτογκόλ που ήταν μια στιγμή αθλητικής κακοτυχίας, καθώς η μπάλα προσέκρουσε στο πόδι του μετά το δοκάρι και δεν είχε περιθώρια αντίδρασης. Για δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων; Ιδανικό. Πάντα πρέπει να υπάρχει ''ένας'' που θα πέφτει το άναθεμα πάνω του. Είναι ο Καμαρά μέχρι σήμερα, μάλλον πρέπει να βρεθεί και δεύτερος. Αποτυχημένο το ντεμπούτο του; Σε καμία περίπτωση. Πέρα από τις εντυπώσεις και τα αδηφάγα/άμπαλα social media, υπάρχει και η αλήθεια του χορταριού. Μία αλήθεια που υποδεικνύει πως μόνο κακή δεν ήταν η εικόνα του 24χρονου άσου. Ακριβώς το αντίθετο. Αν παρατηρήσεις προσεκτικά το παιχνίδι, αν αφαιρέσεις μια στιγμή που μπορεί να συμβεί στον καθένα και βάλεις στην εξίσωση πως μιλάμε για το πρώτο του ματς μετά από εννιά μήνες, θα καταλάβεις πως η ελπίδα σκόρπισε η παρουσία του και όχι απογοήτευση.

Ο διεθνής άσος έδειξε εξαιρετικά πράγματα στο επιθετικό τρίτο, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά του και την εξαιρετική του τεχνική κατάρτιση. Δημιούργησε δύο μεγάλες στιγμές με το αριστερό του πόδι. Μία στο 88' στην ευκαιρία του Ντέσερς και ακόμη μία στο 91' στη μεγάλη στιγμή του Ταμπόρδα, παίζοντας με... ξυραφιές, με dril crosses. Ο δείκτης της δημιουργίας του έφτασε στο 0.20xAssists και υπάρχει ακόμη μια φάση που δείχνει το πιο σημαντικό του στοιχείο. Την ταχύτητα. Σε φάση που έπρεπε να προλάβει τον παίκτη που έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ξεκίνησε από πιο πίσω, τον άφησε πίσω τον παίκτη της Νόρτζελαντ και γλίτωσε τα χειρότερα. Είναι από τους πιο γρήγορους παίκτες του ρόστερ.

Προφανώς ο Κρίστιανσεν δεν θα κριθεί από ένα ματς είκοσι λεπτών. Από την άλλη, όμως, η γεύση ήταν καλή περά το αυτογκόλ και το ζητούμενο είναι να παραμείνει υγιής και fit, ώστε να δώσει την δυνατότητα στον Νίστρουπ να πάρει πράγματα από εκείνον, τώρα στο διάστημα όπου θα λείπει ο Κυριακόπουλος.

Λίγο, ελάχιστο νερό στο φοβερό κρασί του Νίστρουπ

Μιας και αναφερθήκαμε στον κόουτς. Τον άνθρωπο που παρέλαβε καμμένη γη και με τις καλοκαιρινές μεταγραφές, έχει φτιάξει τον πιο όμορφο στο μάτι Παναθηναϊκό των τελευταίων ετών, μία ομάδα που έφερε τον κόσμο πίσω στο γήπεδο και έχει δημιουργήσει ελπίδα και προσδοκία για το παρόν και το μέλλον.

Μετά από 24 παιχνίδια(19 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες) με εκείνον στον πάγκο είναι δεδομένο και το έχουμε ξαναπεί: Στη διαχείριση των παιχνιδιών, μέσα στο μυαλό του δεν υπάρχει η σκοπιμότητα, ο κυνισμός, ''το να κρατήσουμε'' το 2-0 ή το 2-1. Υπάρχει το θα συνεχίσουμε να παίζουμε, θα βάλουμε κι άλλα γκολ, ούτε μέτρο πιο πίσω. Η μπάλα στα πόδια μας, η πίεση ψηλά και πάμε για το επόμενο. Οι αλλαγές κατά την διάρκεια των παιχνιδιών του Τριφυλλιού αυτό δείχνουν. Πεντακάθαρα. Όπως και στη Δανία, όπως στα περισσότερα αν όχι σε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι θέμα παικτών ή χαρακτηριστικών. Είναι θέμα νοοτροπίας, μέτρων στο γήπεδο και ζητουμένων.

Τούτη η γωνιά την γουστάρει αυτή την λογική, δεν θα τον αλλάξει κανείς τον Νίστρουπ, ούτε έχει αυτό ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Το μόνο που μπορεί συζητηθεί είναι το εξής:

Αν σε κάποια ματς βάσει ιδιαίτερων συνθηκών, βάσει του αντιπάλου, βάσει των διαθέσιμων επιλογών και του διακηβεύματος, ο κόουτς θα μπορέσει να βάλει ελάχιστο, λίγο νερό στο τρομερό κρασί του, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να πάρει κάποια αποτελέσματα.

Για παράδειγμα προχθές μετά το 2-1, θα μπορούσε(όπως και ο ίδιος τίμια παραδέχθηκε) να γυρίσει κάποια μέτρα πιο πίσω ο Παναθηναϊκός, να παίξει με λιγότερα ρίσκα στη κυκλοφορία, να κλείσει τους χώρους, να βάλει σκοπιμότητα στο παιχνίδι του. Τόσο-όσο.

Το καλό είναι πως ο Νίστρουπ μαθαίνει. Αναγνωρίζει. Κατανοεί. Και παραδέχεται. Είναι πανέξυπνος και θεωρούμε πως αυτό, θα φανεί και στην πορεία, με τα παθήματα να γίνονται μικρά μαθήματα...